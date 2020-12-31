Konkordatodan çiftlik aldı, tezgaha ‘LÖSEV Mandalinası’ ile çıktı

LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Emecan Özcan’dan mesaj geldi:

- LÖSEV Satsuma Mandalinasının C vitamini ve yüksek selenyumu, COVID’den koruyor. LÖSEV’in İzmir Seferihisar’da sahibi olduğu “Doğal Yaşam Çiftliği”nin mandalinaları test edildi, onaylandı.

Bu iddialı cümleyi şöyle sürdürdü:

- C vitamini ve selenyum, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, viral hastalıklardan koruyor. LÖSEV, COVID-19’a karşı korunmak için “satsuma mandalinası” yenilmesini öneriyor.

Ardından lösemi ve kanser hastalıklarına işaret etti:

- Ülkemizde her yıl 200 bini aşkın yeni kanser hastası görülüyor. Maalesef her gün 400 kişiyi bu hastalıklardan kaybediyoruz.

Lösemi ve kanserin nedenleri arasında sigara ile kanserojen beslenmenin yer aldığını kaydetti:

- Tarım ilacı kalıntıları, sarartma ve kızartmada kullanılan etilen dioksit gazı ile raf ömrü uzasın diye meyvelerin parafin kaplanması, gıdalara katılan kimyasallar kanser yapabiliyor.

LÖSEV’in buradan hareketle doğal tarım ürünleri, sağlıklı gıda işine girdiğini vurguladı:

- Tarlanın sürülmesinden salçanın şişelenmesine kadar üretimin her safhasında lösemiden iyileşmiş gençler ve anneleri görev alıyor. LÖSEV ürünlerindeki tek katkı maddesi, anneler ve çocukların sevgisi.

LÖSEV’in 5 yıl önce sağlıklı tarım ürünü ve gıda işine girdiğinin altını çizdi:

- Türkiye’nin çeşitli yerlerinde tarım arazileri ve çiftlikler satın alındı. Sarımsak, buğday, yonca, zeytin, vişne gibi ürünlerin yanı sıra mandalina üretimine de girildi.

Füsun Emecan Özcan, Seferihisar’daki bir çitliğin alınması konusunu anlattı:

- Çok tesadüf eseri büyük bir firma konkordato ilan etti ve Seferihisar’da bulunan 285 dönümlük çiftliğini satışa çıkardı. LÖSEV, değerlendirme yaptırarak mahkeme yoluyla bu çiftliği satın aldı.

Çiftliğin kullanışlı ve bahçenin bakımlı olduğunu bildirdi:

- 285 dönümde 11 bini mandalina olmak üzere nar, zeytin, ceviz, dut, hurma, erik, ayva ve kumkuat ağaçları ile üzüm bağı bulunuyor.

Çiftlikteki en önemli üretimin mandalina ve nar olduğunu belirtti:

- Çiftlikten yılda 1000 ton satsuma cinsi mandalina elde ediliyor.

Sonra ekledi:

- En önemlisi, bu meyveler tamamen “iyi tarım” uygulamaları sertifikasına sahip. Tarım Bakanlığı tarafından akredite edilmiş, “LÖSEV Gıda Laboratuvarları” tarafından test ediliyor.

Mandalinaların çoğunluğunun taze olarak pazarlandığına vurgu yaptı:

- Bir kısmı da sağlıklı şekilde kurutuluyor, mandalina cipsi şeklinde satılıyor. Ayrıca, mandalina reçeli, pestili, tatlısı ve mandalinalı doğal çikolata da üretiliyor.

Projeden sağlanan gelirler ilgili şu bilgiyi verdi:

- Mandalina projemiz de diğer üretimlerimiz gibi elde edilen gelirin her kuruşunun hastalarımızın ücretsiz tedavisi için kullanıldığı bir projedir.

Şirketlere, kurumlara şu çağrıyı yaptı:

- Mandalina ve diğer ürünlerimizin kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak şirketler, kurumlar tarafından satın alınarak faydanın çocuklarımıza dönmesi çok önemli.

Mesajını noktalarken “sosyal sorumluluk” konusunu şu mesajla perçinledi:

- Bu, ticari bir ürünün çok ötesinde bir sosyal sorumluluk projesidir. Satın alan her kişinin ve kurumun aslen bağış yaptığı bir çalışmadır.

LÖSEV’in mandalinasını, diğer gıda ürünlerini, lösemili çocuklarını annelerinin el emeği hediyelik eşyaları alın, lösemili hastaların tedavisine destek verin.

2021, COVID-19’un dünyamızdan silindiği bir yıl olsun.

İyi ve sağlıklı yıllar…

‘LSV Dükkan’ 12 merkezde var

LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Emecan Özcan, LÖSEV’in satışa sunduğu salçadan erişteye, Kayseri mantısından Taşköprü sarımsağına, mandalinaya kadar tüm ürünler için yarattıkları markanın altını çizdi:

• LÖSEV Dükkan…

Bu dükkanların İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 12 merkezde bulunduğunu bildirdi:

- Ürünlerimiz internette www.lsvdukkan.com adresinden satılıyor. Satışlarımız daha çok internetten yürüyor. E-ticaret kapsamında müşterilerin verdikleri adreslere yollanıyor.

“LSV Dükkan”larda gıda dışında ürünlerin de bulunduğunu kaydetti:

- Lösemili çocuklarımızın annelerinin el emeği ile üretilen kaliteli bebekler, çantalar, yastıklar, nazarlıklar, lösemiyi atlatan gençlerin tasarladıkları ve ürettikleri porselen kupalar, bardaklar, takvim, ajanda gibi yüzlerce ürün de “LSV Dükkan”da var.

Lösemi değil çocuklarımız kazansın istiyoruz

LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Emecan Özcan, LÖSEV’in kuruluş amacı ve hedeflerini anımsattı:

- Başta lösemili çocuklar olmak üzere, tüm onkoloji hastalarının sağlık ve eğitimlerine yardımcı olmak, tüm branşlarda tam teşekküllü eğitim ve araştırma merkezleri kurmak, hastane, üniversite açmak, lösemi ve kanserde tedavi başarısını artırmak.

Ardından ekledi:

- LÖSEV, elini taşın altına koyarak lösemi değil çocuklarımız kazansın istiyor.

Sonra “LSV Dükkan”la ilgili şu noktanın altını çizdi:

- LÖSEV’in “LSV Dükkan”dan kâr etmek gibi bir niyet yok. Satışlardan elde edilen gelirin lösemili hastalarımızın parasız tedavisine aktarılmasının yanısıra LÖSEV ailesi içerisinde istihdam yaratıyoruz. Lösemili çocuklarımızın evlerine bir gelir daha girmesini amaçlıyoruz.