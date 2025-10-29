Konkordatoya bağımsız denetim ayarı
2018 yılında uygulanmasına başlanılan “Konkordato” uygulaması, bazı eleştiri ve sıkıntılara rağmen günümüze kadar etkin bir şekilde devam ediyor. Yaşanan sorunları çözmek amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak çalışma devam ederken, KGK tarafından konkordatonun denetimi için önemli iki karar yayımlandı.
Konkordatoya başvuran kişi veya kuruluşlar başvuru dosyasına eklemek zorunda oldukları; KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu) tarafından yetkilendirilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’ndan alacakları “Makul Güvence Raporu” da son zamanlarda eleştiri konusu olmuştu. Eleştiri veya sorunlara çare olması için KGK konu hakkında aşağıdaki iki önemli Kararı yayımlayarak yürürlüğe koymuş bulunuyor.
KGK’nın 1. kararı
04 Ekim 2025 Tarih ve 33037 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 29/09/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04- [01/35887] Sayılı Karara göre;
Konkordato ön projesine ilişkin makul güvence veren denetim raporunun hazırlanmasında “faaliyet izninin iptali” yaptırımı gerektiren mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi nedeniyle Kurulca faaliyet izni iptal edilen denetim kuruluşunda, faaliyet izninin iptali yaptırımı uygulanmasına neden olan denetim faaliyetine ilişkin denetim sözleşmesinin imzalandığı tarih ile idari yaptırım kararının kesinleştiği tarih arasında yönetim organı üyeliği veya ortaklığı bulunan bağımsız denetçiler ile faaliyet izninin iptali yaptırımı uygulanmasına neden olan denetimlerde görev alan sorumlu denetçi ve denetçilerin, idari yaptırım kararının kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl süreyle konkordato ön projesine ilişkin makul güvence veren denetim raporunun hazırlanmasına yönelik denetim faaliyetlerinde bulunamayacaklarına,
Denetim kuruluşlarının, bu Kararın yayımlandığı tarihten sonra imzalanacak konkordato ön projesine ilişkin makul güvence veren denetim sözleşmelerinde görevlendirilen denetim ekiplerini bu hususa uygun olarak belirlemekle yükümlü olduklarına,
Bu Kararın yayımlandığı tarihten önce imzalanan sözleşmelerde, bu Karar uyarınca konkordato ön projesine ilişkin makul güvence veren denetim raporunun hazırlanmasına yönelik denetim faaliyetinde bulunamayacak denetçilerin görevlendirilmiş olması durumunda, Kararın yayımlandığı tarihten itibaren on gün içinde bu sözleşmelerin Kuruma bildirilmesi şartıyla denetim faaliyetlerinin sözleşmede görev alan denetim ekiplerince tamamlanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
KGK’nın 2. kararı
17 Ekim 2025 Tarih ve 33050 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 11/10/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04- [01/36258] Sayılı Karara göre;
Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren “Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) Dahil” bağımsız denetim yetkisini haiz denetim kuruluşu olarak yetkilendirilen veya yetkisi bu şekilde değiştirilen denetim kuruluşlarının, tescil ve ilan tarihinden itibaren bu yetkiye sahip olarak 3 yıl süreyle denetim faaliyetinde bulunduktan sonra konkordato ön projesine ilişkin makul güvence veren denetimleri üstlenebilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
Konkordato uygulamasında yaşanan sorunlara ilave olarak, başvuru sırasında dosyaya sunulan “makul güvence raporu” da son zamanlarda tartışılan konular arasında yerini aldı. Makul güvence raporunu veren bağımsız denetim kuruluşları KGK’na bağlı olduklarından dolayı, konuya ilişkin kararlar da haklı olarak KGK tarafından yayımlanmaktadır. KGK tarafından yayımlanan iki karara göre; bazı şartlar ve kısıtlamalar getirilmiş bulunuyor. Ancak, bu ve benzeri düzenlemeler tartışmalara veya sorunlara son verebilecek mi? Bunu zaman gösterecek.
Bize göre;
Makul güvence raporu zorunlu olacaksa, ilk başvuru dosyasına sunulması yerine, en geç bir ay içerisinde veya üç aylık geçici mühlet süresinin bitimine bir ay kala sunulmalı. Ayrıca, başvuran herkesten istemek yerine aktif büyüklük veya ciroya göre beli kriteri taşıyan şartlar getirilmeli.
Konkordatoya başvuranlar açısından ciddi bir maliyet olan makul güvence raporu tamamen kaldırılmalı ve makul güvence “konkordato komiserleri” tarafından süreç içerisinde rapor edilmelidir.
