Dövizle borçlanarak yatırım yapan Denizlili sanayici İsmail Yılmaz konkordato ilanını ve ardından düze çıkmasını yatırım yapanlara örnek olması için anlattı. Tüm tekstil ve konfeksiyon sanayicileri için örnek oluşturan bu olay yakından incelenmeli…

Denizlili sanayici ve ISSIMO markasının yaratıcısı dostum İsmail Yılmaz’ın, döviz borçlanarak yenileme yatırımı sonrası zora düşüp kondordato ilan ettiğini öğrenince, kendisini arayıp geçmiş olsun dedim, neler yaşadığını sordum. “Konkordatoya Girmek ve Çıkmak” başlığıyla işin ayrıntısını kaleme alıp bana gönderdi. İsmail Yılmaz’ın yazdıkları şöyle başlıyor:

“Şirketimizde 2013 yılında son teknoloji ile dokuma yatırımı yaptık. Uzun vadeli döviz kredisi kullanarak yatırım yapmıştık. Bunun sebebi TL faizinin yüksekliği idi. Ayrıca ihracat yapıyorduk. İç piyasaya satışlarımızdan bir kısmı da dövizle yapılıyordu… “

Sonrasında işin bir başka boyutu ortaya çıktı, onu okuyalım:

“Aradan geçen yıllarda dövizde yukarı yönlü hareket başladı. Bankalara TL borcumuz yüzde 400 arttı. Verdiğimiz teminatlar yetersiz kaldı. Bu da bankalarla ticari ilişkilerimizi bozdu. Teminatlar yetmeyince bu kez ihracat gelirlerimize el konulmaya başlandı. Yeni kredi imkanı olmayınca şirketi küçültme yoluna gittik. Sonunda konkordato ilan etmenin doğru yol olduğunu düşündük. Telefonla bütün borçlu olduğumuz muhatapları tek tek aradık. Durumu bizden öğrenmelerini sağladık. Tek bir olumsuz tepki almadık. Hem iç piyasadaki hem de Avrupa’daki müşterilerimizi ziyaret ettik. Şeff af bir bilgilendirme yaptık. Tedarikçiler ve müşterilerimiz yaşadığımız süreci atlatmakta yardımcı olacaklarını söylediler. Hala da buna devam ediyorlar. Tabii bu kolay bir süreç değildi. Çalışanlarımız ve ailemizle kenetlendik. Hatalarımızı gözden geçirdik. Ödeme kabiliyetimize uygun, bankalar dahil bütün tedarikçilerle anlaşmalar yaparak devam ediyoruz.”

İsmail Yılmaz, bu arada T.C Hazine Müsteşarlığı’na gönderdiği yazıyı da bana ulaştırdı. Konkordato süresince üretim ile ilgili taşınmazların icra yolu ile satılmasını engelleyen bir hüküm bundan sonraki süreçte Yılmaz’ın en önemli talebini oluşturuyor. Anlaşılan Denizli sanayicimiz bunun bir uygulama hükmü haline gelmesini istiyor.

GÜNÜN NOTU:

Brezilya’nın 117 milyonluk nüfusunun 19 milyonu korona sonrası yarı aç konumuna geldi. Korona, az gelişmişlere bedel ödetiyor, bu kesin...