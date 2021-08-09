Konser, film ve sergilerden…

Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali başlıyor!

Prof. Dr. Filiz Ali’nin öncülüğünde 23 yıl önce kurulan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından düzenlenen Ayvalık Müzik Festivali, bu yıl yedinci kez 10-19 Ağustos tarihleri arasında Ayvalık’ta gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yaz COVID-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen festival, bu yıl Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Anadolu Nefesli Beşlisi, A Capella Boğaziçi, Cello Paradiso, Genç Yetenekler ve Flapper Swing Jazz Band konserlerine ev sahipliği yapıyor. 10 Ağustos Salı akşamı saat 21.00’de Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) konseri ile izleyicilerine merhaba diyecek olan festival, 13 Ağustos Cuma akşamı 21.00’de, geleneksel müzik ezgilerini modernize eden Anadolu Nefesli Beşlisi’nin konseri ve 14 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.00’da ödüllü vokal grubu A Capella Boğaziçi’nin konseriyle devam edecek. Sabancı Vakfı’nın ana destekçi olduğu festival, Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla düzenleniyor. Her konser için farklı destekçilerin katkı sağladığı Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali’nde, düzenlenen tüm konserlere ücretsiz olarak katılına biliyor.

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Beykoz Kundura’da canlı müzik eşliğinde sessiz filmler

Kundura Sinema ve Sahne’nin düzenlediği ve Boğaz’ın kıyısında film ve müziğe davet eden Bir Yaz Gecesi Festivali devam ediyor. Beykoz Kundura’da gerçekleştirilen festivale, Beşiktaş rıhtımdan hareket eden tekne servisi kullanılarak veya Beykoz İskelesi’nden kalkan ring hizmeti veren araçlarla gelinebiliyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen Bir Yaz Gecesi Festivali’nin biletleri beykozkundura.com adresinden satın alınabiliyor. Gösterimlerin 21:00’de başladığı, kapı açılışının ise 17:00’de olduğu festivalde, gösterim öncesi"Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya” sergisi gezilebiliyor. Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet’i kapsayan zengin bir geçmişe sahip Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası’nın üretim tarihine başka bir perspektiften bakmaya davet eden sergi; fabrikadan kalan makineler, belgeler, eski çalışanlar ve ailelerinin bağışladığı nesneleri ve 2015’ten beri sürdürülen sözlü tarih görüşmelerini bir araya getiriyor.

Tohumların estetik dünyası sergileniyor

Yapı Kredi bomontiada, tasarımcı Lalehan Uysal’ın “Kurda, Kuşa, Aşa… Ve Göze…” sergisine ev sahipliği yapıyor. Lalehan Uysal’ın, hayatın sürdürülebilirliğinin öznesi olan tohumların fark edilmesi için yakın plan çektiği ve makrografik olarak tanımladığı yeni tohum fotoğraflarından oluşan sergi, 25 Ağustos’a kadar her gün Yapı Kredi bomontiada Galeri’de ziyaret edilebiliyor.

“Nihayetinde gerçek evimiz hayatımızdır”

Pera Müzesi Film ve Video Programları, İmkânsız Eve Dönüş sergisi kapsamında Gerçek Evimiz Hayatımızdır adlı seçkiyi çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşturuyor. Sergi, 1925 yılında Beyrut’ta çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir ailede ve coğrafyada doğan sanatçı Etel Adnan’ın eserlerini sanatseverlere sunarken; film programı, sanatçının eserlerinde anlattıklarının peşine düşen belgesellere, eserlerinden yola çıkan denemelere ve kendisiyle yapılan konuşmalara yer veriyor. Adını, Etel Adnan’ın “Nihayetinde gerçek evimiz hayatımızdır” sözünden alan programda dört yapım bulunuyor.

Vestel Amfi’de konserler sürüyor

Zorlu PSM, açık hava mekânı Vestel Amfi’de fiziki mesafeli olarak gerçekleştirdiği konserlerden stand-up gösterilerine, afterwork etkinliklerinde film gösterimlerine pek çok etkinlikle seyirciyle buluşuyor.