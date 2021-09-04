Konserve hijyen işidir!

Cam kavanozlar ve desen desen kapakları tezgahlarda görmeye başladık. Onlarca kiloluk domates, biber, taze fasulye, bamya evlere taşınacak, kaynatılacak ve kavanozlarda kışın gelmesini bekleyecek. Öte yandan konserve endüstrisi de fabrikalarda benzer hazırlıkları yapıyor. İster evde isterse ambalajda olsun konserve şakaya gelmeyecek bir ürün. Ciddi sağlık riskleri barındıran bu eski yöntemle ilgili bilmeniz gerekenleri uzmanına sorduk…

Türkiye tarım arazilerini hızla kaybediyor. İklim değişikliği de eklenince tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ciddi risk altında. Ancak bu tabloya rağmen hala bir sebze-meyve ülkesiyiz. Özellikle de bu mevsim, pazar tezgahları bayram yeri gibi. İnsanoğlu, binlerce yıldır yazın bereketini bütün yıla yaymak için yiyecekleri korumanın yollarını geliştiriyor. Bunlar arasında en genç olanlardan biri konserve teknolojisi. Teknoloji diyoruz çünkü ciddi bir çalışma gerektiriyor.

Koronavirüs döneminde özellikle gelişmiş ülkelerde konserve tüketiminde, bütün hazır yiyeceklerde olduğu gibi dikkat çekici bir artış yaşandı. 2020’de konserve ihracatını yüzde 7 artıran Türkiye, sebze-meyve cenneti olmanın avantajlarından hala yararlanıyor. Bu yıl hedef ihracatı 4 milyar dolara yükseltmek. Diğer yandan konserveye, endüstrinin ilgisinin arttığını kavanoz üretiminden de görmek mümkün.

2019’da konserve sanayi için 850 milyon adet kavanoz üreten cam tesisleri, 2020’de rakamı 1 milyar 350 bin adete çıkardılar. Türkiye’de oldukça yüksek kalitede konserve tesisleri mevcut. Ancak geleneksel olarak Türk mutfağı da hatırı sayılır bir konserve kapasitesine sahip.

Mevsiminde bol ve ucuz olan bir sebze-meyveyi, sezonun dışında da tüketebilmek için kaynatma yöntemiyle korumaya almak aslında konserve. Mutlaka ısıl işlem gerekiyor. Uzmanlara göre bu ısı ne kadar yüksek oranda ve kısa sürede ürüne verilirse besin değerleri o kadar iyi korunmuş oluyor. Tam da mevsiminde kavanoz kapakları kaynatılıp, sebze-meyveler işleme hazırlanırken biz de konserveyi en iyi bilene soralım dedik.

Sağlıklı konserve hakkında bilinmesi gerekenleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsün Akdemir Evrendilek anlattı…

1-GEÇKİN ÜRÜN DEĞİL, TAZE ÜRÜN KULLANIN

Konserve yaparken “Nasıl olsa kaynayacak, saklanacak” diyerek geçkin, bozuk ürün kullanmak çok yanlış. Çünkü konserve zaten mikroorganizma üretim riski yüksek bir ürün. Siz geçkin sebze kullanarak bu riski daha da artırırsınız. O nedenle kullanılacak sebze-meyvenin kalitesi, tazeliği çok önemli. İyi konserve iyi üründen yapılır. Örneğin domates çabuk küflendiği için daha canlı olanları alıp kaynatmak gerekiyor. Aynı şekilde konservenizi hazırlayacağınız ortam, saklanacak kavanozlar, dolap hijyenik olmalı. Kaynatma yapılacak tencerenin temizliği önemli. Kavanozlar mutlaka kaynatılmalı. Eller çok temiz olmalı. Kavanoz kapakları ise kesinlikle hiç kullanılmamış olanlardan tercih edilmeli.

2-CLOSTRIDIUM BOTULINUM BAKTERİSİNE DİKKAT

Konserve, çok pahalı bir yatırımdır. Bu tesisler son derece yüksek maliyetle kurulur. Evde bu ortamı sağlamak çok önemli. Konserve zehirlenmeleri medyaya eskisi gibi yansımasa da hala yaşanıyor. Burada en büyük riskin sorumlusu Clostridium botulinum adındaki bakteri. Spor olarak bulunduğu için çok dayanıklı bir bakteridir ve ürettiği toksin öldürücüdür. Özellikle düşük asitli sebzelerde bu risk daha yüksek. Bu nedenle bezelye, fasulye, bamya gibi ürünlerin konservesini yapmak yerine dondurmak daha garanti bir saklama yöntemi. Domates gibi asitli ürünler konserveye daha uygun. Yine de ne olursa olsun konserve yapılacaksa sebzelerin çok iyi yıkanması gerekiyor. Çünkü Clostridium botulinum bakterisi toprak kökenlidir.

3-TUZ ORANINI ARTIRIN

Ev tipi konserve yaparken hijyen kadar önemli bir koruyucu faktör de tuzlama ve kaynatma. Öncelikle zaten konserve hazır bir yiyecek olduğunda yenilebilir seviyeye ulaşana kadar ürün pişiriliyor. Bu ısıl işlemden önce sirkeli suda bakterilerden arındırılması önemli. Isıl işlem, ürünün besin değerini düşüreceğinden bir handikap var. Hem mikroorganizmalar oluşmasın diye ısıl işlem gerekiyor hem de besin değerini mümkün olduğunca korumak. Endüstri bunu UHT benzeri bir teknolojiyle çözmüş durumda ama evde yapılacaksa çok yüksek ısının çok kısa sürede ürüne verilmesi mümkün değil. O nedenle eğer az miktarda konserve yapacaksanız düdüklü tencerede pişirmek daha iyi bir çözüm olabilir. Bir önemli konu da Clostridium botulinum bakterisine karşı ortamın asidini yükseltmek. Bunun için limon suyu vs eklenebilir. Ayrıca tuzu bir miktar yüksek tutmak da bakteriden korumaya yardımcı olur.

4-OKSİJEN MESELESİ ÖNEMLİ

Hazırlanan konserve ürünlerin kavanozlara doldurulması çok önemli. Bunun için kurallar var. Birincisi mümkün olduğunca yüksek ısıda dolum yapılmalı. İkincisi de üründe gaz oluşumunu engellemek için kavanozun içinde oksijen olmamalı. Yani mümkün olduğunca tam doldurmak gerekiyor. Sıcak ürün sıcak kavanoza konulmalı. Kavanozlara doldurduktan sonra kapağı test etmenin en iyi yöntemi ters çevirmek. İlk 48 saat çok önemli. 48 saat içinde kavanoz kapakları bollaşır, bombe yaparsa o ürün asla tüketilmemeli çünkü içinde mikroorganizmalar oluşmuş demektir. Ayrıca konserve kavanozları kesinlikle soğukta bekletilmeli. Işık almamalı. Kavanoz açıldıktan sonra bütün ürün tek seferde pişirilmeli. Yarısını daha sonra pişirmek üzere ayırmamalı.

5-MARKETTEN ALIRKEN AMBALAJA DİKKAT EDİN

Evde konserve yapımı, gelişmiş ve gelir düzeyi yüksek ülkelerde neredeyse hiç görülmez. Bu, gelir seviyesi düşük ülkelerin mutfaklarında görülür. Çünkü konserve teknolojisi pahalı olduğundan ürünler de pahalıdır. Tesislerinde son teknoloji kullanan, bilinen markalara yönelmek daha güvenli. Teneke ya da farklı ambalajlardansa cam ambalajda olanları tercih edin. Hem içini görün hem de hava almadığına emin olursunuz. Asla kapağı eğrilmiş, düşme gibi nedenlerden dolayı formu bozulmuş ambalajları satın almayın. Çünkü içerideki ürün de bu darbeden etkilenmiş olabilir. Kavanozu açtıktan sonra da kokusuna, ve rengine dikkat edin. Kapak ve ambalajın normal olması ekşime oluşmamış anlamına gelmeyebilir. Düz ekşime de yapabiliyor besinler. Kokusu ve görüntüsünden emin olmadığınız ürünleri tüketmeyin.