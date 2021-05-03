‘Konteyner krizini çoklu taşıma ile aşıyoruz’

Mart ayı sonunda Süveyş Kanalı’nda bir konteyner gemisinin karaya oturması ve bir hafta süren kurtarma çalışmalarını, bütün dünya gibi biz de yakından takip ettik. Bu olay, pandemiyle hızla artan konteyner krizinin daha da kötüleşmesine neden oldu. Küresel tedarik zincirinin olumsuz etkilenmesine neden olan konteyner krizinin kapasite artışı olmadığı sürece önümüzdeki 6 ay daha sürmesi bekleniyor. Yaşanan konteyner sorunu ve lojistik sektöründe yaşanan sorunları OYAK şirketlerinden OMSAN Lojistik Genel Müdürü Cömert Varlık ile konuştuk.

Varlık’ın verdiği bilgilere göre özellikle intermodal taşıma modunun kullanımı, yaşanan konteyner sorunu ile bir kez daha önem kazanıyor. Dolayısıyla global konteyner krizi nedeniyle hem alternatif taşıma modlarının değerlendirilmesi hem de denizyolunda alternatif çözümler oluşturabilmek önemli. Bunlardan biri de çoklu taşıma modu kullanımı.

OMSAN Lojistik’te hızlı bir şekilde intermodal taşıma moduna geçildiğini belirten Varlık, “45 yıla yakın tecrübemizle, farklı alanlarda yaşanan krizlerde denizyolu, karayolu, demiryolu ve havayolu gibi tüm taşıma modlarında entegre hizmet sunabiliyor olmanın avantajını kullandık. Denizyolu taşımacılığında konteyner sorunundan dolayı yaşanan olumsuzluk nedeniyle karayolu ve intermodal taşıma kapasitesini tekrar değerlendirdik. Operasyonel verimliliği daha göz önünde bulundurarak yükleri farklı taşıma modlarına kaydırdık. Müşterilerimize taşıma rotalarında kullanılabilecek tüm alternatifleri değerlendirerek karayolu ve intermodal hatlara uygun yükler için operasyonlar planladık” diyor.

Varlık’ın verdiği bilgiye göre OMSAN, konteyner krizini aşmak için ayrıca konteyner armatörleriyle de yakın ilişki içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunun haricinde konteyner operasyonlarını yürütürken ikinci el konteyner kiralama veya uygun güzergahlar için Ro-Ro gemileri ile mafi gibi özel platform ekipmanlar aracılığıyla yüklemeler organize etme opsiyonlarını çalıştırıyor.

KONTEYNER TAŞIMA FİYATLARI 5 KAT ARTTI

Öte yandan, pandemi ve yaşanan kriz nedeniyle konteyner taşıma fiyatları da 5 kat arttı. Drewry World Container Index’ine göre konteyner taşıma fiyatları bin dolardan 5 bin dolar seviyelerine çıktı.

Varlık, fiyat artışlarına karşı aldıkları önlemler aldıklarını ifade ediyor. Varlık, bu çalışmaları ise şöyle anlatıyor: “OMSAN Lojistik olarak ihracat ve ithalat yapan müşterilerimizin yükleme planlarını birlikte oluşturarak, farklı kapasitelerde konteyner alternatiflerini değerlendirerek, ekipman ve gemi rezervasyonlarını uzun süre önceden planlayarak, artan fiyatlara karşı tedbir aldık. Dökme yük taşımacılığında da özmal ve kiralık gemilerimizle yaptığımız operasyonlarda farklı gemi pozisyonlama şartlarını değerlendirdik. Taşımaları geciktirmemek, riski azaltmak, oluşabilecek sorunlara daha kolay müdahale etmek adına bu zorlu dönemi daha uzun süreli gemi kiralama modelleri ile çalışarak yönetmeye başladık. Bu operasyonlarla geçmiş yıllarda gerçekleştirdiğimiz yıllık 5 milyon ton üzerinde yük taşıması gerçekleştirmeyi başardık.”

Türkiye’nin ekonomideki en güçlü silahı ihracat. Bunun için de lojistik en önemli rolü üstlenmeye devam edecek. Oluşturulan yeni taşıma modelleri de burada büyük öneme sahip olacak.