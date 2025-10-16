Konu altın da olsa kurallarınızı unutmayın
Altın 20 Ağustos’tan bu yana neredeyse soluksuz yükseliyor. Bahsettiğim tarihte altının ons fiyatı 3.312 dolarken bu yazıyı yazdığım 15 Ekim itibariyle altının ons fiyatı 4.216 dolar. 2 aydan kısa bir sürede dolar bazında %27.3’lük bir getiriden bahsediyoruz. Bu yükselişi tarihteki en hızlı yükselişler listesine rahatlıkla yazabiliriz.
Bu hafta Financial Times’ta çıkan bir analizde altının fiyatının 200 günlük hareketli ortalamasından %20 daha yukarıda, 200 haftalık hareketli ortalamasındansa %70 yukarıda olduğu belirtiliyordu. Daha önce benzer bir durum 3 kere olmuş ve altın zirvesinden %20 ile %33 arasında geri çekilmiş. Finansal piyasalarda tarih tekerrür etmez ama tarihten dersler alınır. Ve hiçbir ağaç da cennete kadar uzamaz.
Altını destekleyen birçok faktör var. Bu faktörlerin hepsi de hala masanın üstünde. Doların hakimiyetinin sorgulanıyor olması, merkez bankalarının altın talebi, jeopolitik riskler, ülkelerin yüksek borçlulukları, Fed’in bağımsızlığına ilişkin sorgulamalar, Fed’in faiz indirimine gidecek olması, ABD enflasyonun yükselme ihtimali…
Faktörleri daha da artırabiliriz. Bunun yanına bir de giden trene atlama sebepli oluşan talep var. Hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar bu trendi kaçırmak istemiyorlar. Onların da yarattığı taleple altın bu kadar hızlı yükseliyor. Şu aşamada bu yükselişin ne zaman sona ereceğini ya da nereye kadar gideceğini kestirmek çok zor. Ama her geçen gün riskin arttığını da söylememiz lazım.
Kalabalık ‘trade’e dikkat
Birçok oyuncunun hareketin içinde yer aldığı alım satımlara kalabalık trade diyoruz. Kalabalık trade’le gerçekleşen bu şekildeki hızlı yükselişlerin de en azından düzeltmeleri sert olur. Fiyatlar merdivenle yukarı çıkarken, düşerken pencereden atlar. Evet dünya değişiyor, evet doların hakimiyeti sorgulanıyor ama bu faktörler 3 ay önce de vardı.
Dünyamızda çok büyük değişiklikler olmadı. Evet altına olan talep uzun vadede canlı kalmaya devam edecek. Muhtemelen bir süre sonra 5.000 dolarları da konuşacağız. Ama bu kadar oyuncunun olduğu yerde tersine hareketin başlamasıyla aralık olan kapıdan çok kişinin girmeye çalışmasıyla yatırımcıları incitici kısa vadeli hareketler görülebilir. Daha önce defalarca benzerlerini yaşadık. Petrol fiyatlarının bile negatif seviyelere gittiğini gördük.
Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altının fiyatının artmasını beklerken tam tersi olduğunu gördük. O zamanki sebep yüksek hacimli düşüşlerin gerektirdiği teminatların tamamlanması için elde ne var ne yoksa satılması sonucu altının da araya kaynamasıydı. Halbuki bu olay gerçekleşmeden önce kimse bunun mümkün olabileceğini düşünmemişti.
Yatırımcı olmak
Uzun vadeli yatırımcılığın bazı temel kuralları vardır. Bunlardan biri çeşitlendirme yapmak, portföyünüzü farklı enstrümanlardan oluşturmaktır. Bir diğer kural da fiyatı çok yükselen enstrümanın ağırlığı kademeli olarak azaltılır. Altına da bu kapsamda yaklaşmak portföyün sağlığı açısından yerinde olabilir. Ne boyutta pozisyon değişikliği yapılacağı herkesin kendi risk ve getiri tercihlerine göre değişir.
Her parabolik yükselişte mutlaka o enstrümanın yükselmesini sağlayan akla çok yatkın sebepler sıralanır. Aksi takdirde zaten böyle bir yükseliş olmaz. Fakat işler terse döndüğünde aynı kişiler düşüşün ne kadar mantıklı olduğunu açıklayacak sebepler bulurlar. Onun için mesele altın da olsa temel yatırım kurallarından siz yine de çok uzaklaşmayın.
|Borsa
|10.464,48
|1,44 %
|Dolar
|41,8424
|0,01 %
|Euro
|48,8618
|0,18 %
|Euro/Dolar
|1,1648
|0,01 %
|Altın (GR)
|5.662,28
|0,02 %
|Altın (ONS)
|4.209,12
|0,03 %
|Brent
|62,2300
|0,26 %