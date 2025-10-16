Konu altın da olsa kurallarınızı unutmayın

Altın 20 Ağustos’tan bu yana neredeyse soluksuz yükseliyor. Bahsettiğim tarih­te altının ons fiyatı 3.312 dolarken bu yazıyı yazdığım 15 Ekim itibariyle altının ons fiyatı 4.216 dolar. 2 aydan kısa bir sürede dolar ba­zında %27.3’lük bir getiriden bahsediyoruz. Bu yükselişi tarihteki en hızlı yükselişler lis­tesine rahatlıkla yazabiliriz.

Bu hafta Finan­cial Times’ta çıkan bir analizde altının fiya­tının 200 günlük hareketli ortalamasından %20 daha yukarıda, 200 haftalık hareketli or­talamasındansa %70 yukarıda olduğu belirti­liyordu. Daha önce benzer bir durum 3 kere olmuş ve altın zirvesinden %20 ile %33 ara­sında geri çekilmiş. Finansal piyasalarda ta­rih tekerrür etmez ama tarihten dersler alı­nır. Ve hiçbir ağaç da cennete kadar uzamaz.

Altını destekleyen birçok faktör var. Bu faktörlerin hepsi de hala masanın üstünde. Doların hakimiyetinin sorgulanıyor olma­sı, merkez bankalarının altın talebi, jeopo­litik riskler, ülkelerin yüksek borçlulukları, Fed’in bağımsızlığına ilişkin sorgulamalar, Fed’in faiz indirimine gidecek olması, ABD enflasyonun yükselme ihtimali…

Faktörle­ri daha da artırabiliriz. Bunun yanına bir de giden trene atlama sebepli oluşan talep var. Hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar bu trendi kaçırmak istemiyorlar. Onların da ya­rattığı taleple altın bu kadar hızlı yükseliyor. Şu aşamada bu yükselişin ne zaman sona ere­ceğini ya da nereye kadar gideceğini kestir­mek çok zor. Ama her geçen gün riskin arttı­ğını da söylememiz lazım.

Kalabalık ‘trade’e dikkat

Birçok oyuncunun hareketin içinde yer al­dığı alım satımlara kalabalık trade diyoruz. Kalabalık trade’le gerçekleşen bu şekildeki hızlı yükselişlerin de en azından düzeltmele­ri sert olur. Fiyatlar merdivenle yukarı çıkar­ken, düşerken pencereden atlar. Evet dünya değişiyor, evet doların hakimiyeti sorgula­nıyor ama bu faktörler 3 ay önce de vardı.

Dünyamızda çok büyük değişiklikler olma­dı. Evet altına olan talep uzun vadede can­lı kalmaya devam edecek. Muhtemelen bir süre sonra 5.000 dolarları da konuşacağız. Ama bu kadar oyuncunun olduğu yerde ter­sine hareketin başlamasıyla aralık olan ka­pıdan çok kişinin girmeye çalışmasıyla ya­tırımcıları incitici kısa vadeli hareketler gö­rülebilir. Daha önce defalarca benzerlerini yaşadık. Petrol fiyatlarının bile negatif sevi­yelere gittiğini gördük.

Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altının fiyatı­nın artmasını beklerken tam tersi olduğunu gördük. O zamanki sebep yüksek hacimli dü­şüşlerin gerektirdiği teminatların tamam­lanması için elde ne var ne yoksa satılması sonucu altının da araya kaynamasıydı. Hal­buki bu olay gerçekleşmeden önce kimse bu­nun mümkün olabileceğini düşünmemişti.

Yatırımcı olmak

Uzun vadeli yatırımcılığın bazı temel ku­ralları vardır. Bunlardan biri çeşitlendirme yapmak, portföyünüzü farklı enstrümanlar­dan oluşturmaktır. Bir diğer kural da fiyatı çok yükselen enstrümanın ağırlığı kademeli olarak azaltılır. Altına da bu kapsamda yak­laşmak portföyün sağlığı açısından yerinde olabilir. Ne boyutta pozisyon değişikliği yapı­lacağı herkesin kendi risk ve getiri tercihleri­ne göre değişir.

Her parabolik yükselişte mutlaka o enstrü­manın yükselmesini sağlayan akla çok yatkın sebepler sıralanır. Aksi takdirde zaten böy­le bir yükseliş olmaz. Fakat işler terse dön­düğünde aynı kişiler düşüşün ne kadar man­tıklı olduğunu açıklayacak sebepler bulurlar. Onun için mesele altın da olsa temel yatırım kurallarından siz yine de çok uzaklaşmayın.