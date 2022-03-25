Konuşmak yetmez, kadının girişimciliği ve istihdamı için artık harekete geçin

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Nurten Öztürk, görevi devraldıktan sonra daha etkili adımlar atılması için yönetim ekibiyle birlikte harekete geçerken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çıtayı daha da yükseltti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na kadın girişimci sayısını artırmak, kadınlara istihdamda hak ettikleri yeri açmak üzere öneri götürdü:

- TOBB’a bağlı oda ve borsa başkanlarına birlikte imza atacağımız bir mektup gönderip kampanya başlatalım. Oda başkanları da mektubu tüm üyeleriyle paylaşsın.

Öztürk, Rifat Hisarcıklıoğlu’na bu önerisini açarken şu mesajı verdi:

- Herkes, “Kadın girişimci sayısı artsın, kadınlar istihdamda daha fazla yer alsın” diyor. Ancak, bugün bulunduğumuz noktada girişimci kadınların sayısının, istihdamdaki kadın oranının yeteri kadar artmadığını görüyoruz. Artık harekete geçme zamanı geldi değil mi?

TOBB’a bağlı tüm oda ve borsa başkanlarına Öztürk ve Hisarcıklıoğlu imzasıyla 8 Mart 2022 tarihli gönderilen mektubun girişi şöyleydi:

- TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, ülkemize daha fazla kadın girişimci kazandırmak, kadınların iş hayatında daha fazla yer edinmelerini sağlamak üzere 81 ilde 7 bin üyeyle faaliyet gösteren Türkiye’nin en yaygın ve büyük kadın girişimcilik teşkilatıdır.

Mektupta TOBB KGK’nın misyonu üzerinde duruldu:

- Misyonumuz, kadın girişimciliğini nicelik ve nitelik bakımından geliştirmek, daha donanımlı hale getirmek, girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesini sağlamak, kişisel gelişmelerine destek vererek kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olmaktır.

Konunun gelişmekte olan ülkeler açısından önemine değinildi:

- Gelişmekte olan ülkelerde özellikle kadınların girişimcilik ve yöneticilik yönlerini güçlendirmek, kadın-erkek eşitsizliğini azaltarak daha paylaşımcı bir ekonomik büyüme sağlamanın en önemli yollarından biridir.

Ardından şu noktanın altı çizildi:

- Ülkelerin kalkınması kadın emeğinin ekonomiye yansıması ile mümkündür. Kadının işgücüne katılımı, ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından gerekliliktir.

Öztürk ve Hisarcıklıoğlu, mektupta şu çağrıyı yaptı:

- Sizleri kadın istihdamına katkı sağlamaya davet ediyoruz. İş dünyasında kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratılmalı ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini sağlamalıyız.

Mesleğin cinsiyetinin olmadığı vurgulanan mektupta 19 Kasım 2022’de gerçekleşecek ödül törenine işaret edildi:

- TOBB KGK’nın düzenlediği “Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü” ödül töreninde “En çok kadın istihdamını artıran şirket ödülü”nü şirketinizin alması için gerekli çalışmaları yapacağınıza inancımız sonsuz.

Mektup şu cümleyle noktalandı:

- Ortak çalışmalarımızın kadın istihdamını ve girişimciliğini geliştirmek ve canlandırmak konusunda etkili olacağını biliyor, desteklerinizi bekliyoruz.

Google’da bir tarama yaptım, İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO) Of Ticaret ve Sanayi Odası’na kadar TOBB’a bağlı oda ve borsaların mektubu internet sitelerinden üyeleriyle paylaştıklarını gördüm.

Sonra Nurten Öztürk’le konuştum:

- TOBB Kadın Girişimciler Kurulu önemli bir adım ama girişimci kadın sayısını artırmak, istihdamda daha fazla yer açılmasını sağlamak için bariyerleri yıkacak bilinçte hareket etmeliyiz. Tüm kurum ve kişiler bu konuda önüne somut hedefler koymalı.

Eşi Fikret Öztürk’le birlikte kurdukları Opet’ten örnek verdi:

- Akaryakıt istasyonlarında pompada kadınları istihdam etmeye başladığımız istasyonlarda satışlar artınca bayiler de işin içine girdi. 77 ilde 3 bini aşkın kadın akaryakıt istasyonlarında pompada görev yapıyor.

Sıklıkla kullandıkları sloganlarını yineledi:

- Kadın varsa yarın var…

Pilot uygulamasını Kütahya’da başlattıkları “Sanayide Kadın Eli” projesini anımsattı:

- Kütahya’nın ardından Kocaeli, Düzce, Bolu, İzmir ve Bursa’da da projemiz başladı. Bu proje vesilesiyle her ilimizde kadın istihdamında ortalama 1000 dolayında artış olamaz mı?

Türkiye’de girişimci kadınlar konusunda farkındalık fitilini ilk ateşleyen KAGİDER oldu, arkasından TİKAD geldi. TOBB, KGK’yı kurarak işi Anadolu’ya yaydı. TİM de yakın dönemde“Kadın Konseyi”ni hayata geçirdi.

TOBB KGK’nın son adımları, girişimci kadın sayısının artışında, istihdamda kadınlara daha fazla yer açılmasında etkili olacak gibi görünüyor…

Kanalizasyondan ayda yarım kilo altın toplanacak

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun davetiyle Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve Handan Sema Ceylan’la birlikte kente gittiğimizde “Altınşehir”e de uğradık.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası’nın önderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği desteğiyle kurulan “Altınşehir” turuna Oda Başkanı Hacı Mustafa Öz rehberlik, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul da eşlik etti.

Hacı Mustafa Öz, 38 bin metrekarelik alana kurulu “Altınşehir”de 400 atölye ve işyerinin olduğunu belirtti:

- Şu anda burada 6 bin dolayında toplam istihdam söz konusu. Türkiye’de altın ve mücevherat konusunda İstanbul’un ardından Kahramanmaraş da söz sahibi oldu. Altın işinde zaten iyi idik. Mücevherat da gelişecek.

Laboratuvarın ardından bazı atölyeleri gezerken “Altınşehir”de bir de arıtma tesisi kuracaklarını bildirdi:

- Atölyeler atıklarını minimuma indirmiş durumda. Ancak, yine de arıtma tesisi devreye girdiğinde kanalizasyondan ayda yarım kilo altın toplayacağımızı öngörüyoruz.

Laboratuvarda inci ve zümrüt analizi örneklerini gösterirken ekledi:

- Darphane onaylı “Ayarevi” de devreye girecek.

Kahramanmaraş, “Altınşehir”, “Altın ve Mücevherat Merkezi” projeleriyle birlikte altın ve mücevheratta daha da öne çıkacak…