Fehmi KÖFTEOĞLU

BU AÇIDAN

Seyahat endüstrisi pandemi nedeniyle bugüne kadar yaşamadığı olaylarla karşı karşıya kaldı.

Sektör bir yandan boğazından sıkılmış şekilde nefes almaya çalışırken, doğal olarak şu anda karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm bulmaya, günlük konulara odaklanmış. Örneğin, sektör kısa çalışma ödeneği, Tanıtma Ajansı’na katkı, tanıtım için yapılan skandal film ile uğraşıyor.

Bunlar sektörün su yüzüne çıkan önemli ve konuşulan sorunları.

Bir de bunlardan daha ciddi, henüz su yüzüne çıkmamış, olduğu yerde büyüyen ama konuşulmayan sorunlar var.

Bunlardan önemli biri işletmelerin faizi ile birlikte zaman geçtikçe artan, kartopu gibi büyüyen kredi borcu sorunudur.

Başta rakip ülkelerden İspanya ve Yunanistan olmak üzere uluslararası örgütler bir yandan seyahat endüstrisi pazarının pandemi nedeniyle karşı karşıya kaldığı sorunlarla uğraşıp bunlara çözüm getirmeye çalışırken, bir yandan da “Pandemi Sonrası Turizmi”ni tartışıyor, konuyla ilgili olarak akademik ve sektörel bazda çalışmalar yapılıyor.

Örneğin, İspanya’da hem sektör hem kamu yönetimi pandemi nedeniyle zor durumda kalan konaklama tesislerinin ne olacağına ilişkin çalışmalar yapılıyor. Çoğu Amerika merkezli olan yatırım fonları pandemi nedeniyle zor durumda kalan İspanya’daki oteller için adeta pusuya yatmış. Nitekim İspanya hükümeti çıkardığı yasa ile sermayenin yurtdışına çıkışını önlemeyi zorlaştıran Tobin vergisini yabancıların alabileceği oteller için geçerli kıldı. Yani yabancılar İspanya’daki bir otel zincirini aldığında ek vergi ödeyecek.

Bu kadar kapsamlı olmamakla beraber Yunanistan’da da çalışmalar yapılıyor. Peki Türkiye’de durum ne?

Üzülerek söyleyelim genel olarak turizm, özel olarak da konaklama kesiminin pandemi sonrasına ilişkin kamu yönetiminde ve sektörde bir çalışma yok. Denilebilir ki herkesin canı burnunda herkes yarınki elektrik faturasını ödeme, kısa çalışma ödeneğinin devam edip edemeyeceği derdindeyken pandemi sonrasına kim nasıl baksın.

Sektörün önünde duran, bugün hemen çözülmesi gereken sorunlara öncelikle bakması hatta bunlara yoğunlaşması da doğal ve anlaşılır bir durumdur. Ama bu, diğer sorunları görmezden gelmeyi gerektirmez. Zira “Gelecek de bir gün gelecek”...