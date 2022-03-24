Konut fiyatları yükselince kooperatifte rota turizm bölgelerine kaydı

Sadece Türkiye’de değil, dünyada da konut fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu.

Araştırma şirketi Knight Frank Küresel Konut Fiyat Endeksi’nin 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre dünya genelinde yapılan araştırmaya göre 150 şehir arasında konut fiyatlarında dünyada en fazla artış yaşayan 10 kent arasında Türkiye’den 3 il var.

Küresel ligde İzmir yüzde 30’luk fiyat artışı ile ikinci, İstanbul yüzde 26,4 ile 8’inci, Ankara ise yüzde 25.8 ile 10’uncu sırada.

2021 yılının tamamında ise yine bu kentler öne çıkıyor. Geçmişte emeklilik ikramiyesi ile bir ev almanın mümkün olduğu İstanbul’da artık bu hedef bir hayal olmuş durumda. Hal böyle olunca, ev almak isteyenler geleneksel bir yöntem olan kooperatiflere yöneldi. Kooperatiflerde ise markalı olanlar dikkat çekiyor. Son dönemde markalı projelere yönelen kooperatiflerin yoğun talep gördüğünü söyleyen CVS Hava Kent Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, “Ev almak giderek daha da zorlaşıyor. Bu nedenle kooperatiflere ilgi artmaya başladı” diyor. Erkut Çavuş’un verdiği bilgilere göre Türkiye’de ev sahibi olanların 3’te 1’i kooperatifler ile bu imkanı yakalamış.

DENETİM, YÖNETİM VE GENEL KURUL YAPILIYOR

Kooperatiflerin çağa ayak uyduran bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Çavuş, “Holding gibi yönetilen bir yapı oluştu. Kanun gereği olarak, genel kurul yapıyoruz. Denetleme, yönetim, bir de genel kurul var. Bir karar onaylanırsa yani yüzde 50’nin üstünde kabul görürse uygulamaya konulur. Bir kişi bizden en fazla 2 daire alabilir. Gelip de çok parası olan biri bizden 100 daire alamaz. Bu hem kooperatifin mantığına aykırı bir durum hem de finansını tabana yayarsak sıkıntı çekmeyiz. Benim amacım, kooperatifi markalı konut statüsüne çıkartmaktı, biz de CVS Hava Kent’te bunu yaptık” diyor.

BANKALAR, PROJE FİNANSMANI SAĞLIYOR

Kooperatiflerin kar odaklı olmadığını dile getiren Çavuş, “Uygun fiyata insanlarımız ev sahibi olabilir. İstanbul-Arnavutköy’de Taşoluk projesinde 150 dairelik, Sancaktepe’de 120 daire, Tuzla’da 110 dairelik projelerimiz var. Bu projelerin yaşam alanları oldukça geniş. Artık markalık proje isteyenlere yönelik semt konseptli projeler yürütülüyor. Kaliteli ürünler kullanılıyor. Örnek veriyoruz, bu projenin pencere ve kapı tedarikini yapan şirket, buradan daire aldı. Mermer ve tuğlasını sağlayan firma da öyle. Kaliteli ürün sağladığımızı gören projeye girmek istiyor. Ayrıca Türkiye'de bankayla proje finansmanı yapabilen ilk kooperatifiz” diye anlatıyor.

Konut fiyatlarının en fazla arttığı iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra turizm yöresi Muğla’nın da dikkat çektiğini kaydeden Erkut Çavuş, “Pandemi ile birlikte tatil yörelerine Akdeniz ve Ege’ye doğru bir yönelme başladı. Biz de İstanbul’da kazandığımız tecrübeyi Ankara’nın dışında İzmir ve Muğla’ya aktaracağız. Buralardan yoğun talep alıyorduk. Şimdilerde de arsa geliştirmeye başladık. Yakın zamanda bu bölgelerimizde konut projelerimizi başlatacağız” diye konuştu.