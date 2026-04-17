Konut fiyatlarında martta ılımlı ‘reel’ artış
Türkiye’de konut fiyatları, savaş ayı olan martta aylık enflasyonun az farkla üzerinde artarak “reel” bazda sınırlı bir artış kaydetti.
Sıcak savaş sürecinde düşüşe geçen fiyatlar nedeniyle altın birikimlerinde çözülme yaşanan marttaki sınırlı reel artışa karşılık konut fiyatları ilk çeyrek ve son bir yıl itibarıyla reel bazda düşmüş bulunuyor. 2020-2023 dönemindeki sıçrama ile rekor fiyat düzeylerine ulaşan konut, son üç yıldaki artışları enflasyonun altında kalmasına rağmen özellikle ikamet amaçlı alıcılar için hala pahalı.
Üç büyük şehirde aylık artış yüksek
Merkez Bankası’nın açıkladığı Konut Fiyat Endeksi (KFE) konut fiyatlarında reel düşüşün devam ettiğini gösterdi. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Endeks, bu yıl martta aylık bazda nominal olarak yüzde 2,01, ocak-mart döneminde yüzde 7,52 ve son bir yılda yüzde 26,36 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre martta yüzde 1,94, ilk üç ayda yüzde 10,04 ve son bir yılda yüzde 30,87 olarak gerçekleşen enflasyondan arındırıldığında konut fiyatlarında reel düşüşün devam ettiği görüldü. Buna göre endekste reel olarak, aylık bazda yüzde 0,07’lik bir reel artış gerçekleşti.
Aylık periyoddaki bu sınırlı artışa rağmen konut fiyatları reel olarak, ilk üç ay itibarıyla yüzde 2,29 ve son bir yılda yüzde 3,45 düşüş kaydetti. Ülke nüfusunun yaklaşık üçte birinin yaşadığı, yoğun göç alan, konut arz ve talebinin en yüksek olduğu üç büyük ilinde ortalama konut fiyatlarında aylık nominal artışlar, enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Aylık bazda fiyatlar nominal olarak İstanbul’da yüzde 2,2, Ankara’da yüzde 2,5 ve İzmir’de yüzde 2,8 arttı. Buna göre aylık bazda reel olarak İstanbul’da yüzde 0,26, Ankara’da yüzde 0,55, İzmir’de yüzde 0,84 artış yaşandı.
Son bir yıl itibarıyla ise nominal fiyat artışları İstanbul’da yüzde 27,8, Ankara’da yüzde 30,4, ve İzmir’de yüzde 24,3’le enflasyonun altında kaldı. Buna göre son bir yılda fiyatlar reel olarak İstanbul’da yüzde 2,35, Ankara’da yüzde 0,36, İzmir’de ise yüzde 5,02 geriledi.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına (İBBS) göre yıllık konut fiyat endeksinde en yüksek yıllık artış, yine enflasyonun altında olmak üzere yüzde 31,5’le Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde yaşandı. Mart itibarıyla en düşük yıllık artış ise yüzde 21,1 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.
Yeni kira artışları enflasyonun üstünde
Yeni kiraya verilen konutlardaki kira bedellerindeki artışlar da martta aylık ve yıllık bazda enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) martta önceki aya göre yüzde 2 oranında bir artış gösterdi. Endeks, yıllık bazda ise nominal olarak yüzde 34,4, reel olarak yüzde 2,7 arttı. Yeni kira artışları aylık nominal bazda İstanbul’da yüzde 2,2, Ankara’da yüzde 2,4, İzmir’de yüzde 3,6 artış kaydetti.
Son bir yılda kiralar nominal olarak İstanbul’da yüzde 39,4, Ankara’da yüzde 37,7, İzmir’de yüzde 35 arttı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, mart itibarıyla en yüksek yıllık artış yüzde 40,5 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 25,7 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.
Reel fiyat pandemi öncesinin iki katı
Pandemi dönemindeki sıçrama ile 2020-2023 döneminde zirve yapan konut fiyatlarının, izleyen dönemde ise enflasyonun altında bir artış seyri ile reel olarak geriledi ancak hala altı yıl öncenin reel olarak yaklaşık iki katı düzeyinde bulunuyor.
Mart 2020-Mart 2023 arasındaki üç yıllık dönemde TÜFE’de kümülatif artış yüzde 181,8 olurken, Türkiye ortalamasında konut fiyatları nominal bazda yüzde 544,9 ve reel olarak yüzde 128,9 arttı. Mart 2023-Mart 2026 arasında ise kümülatif TÜFE artışı yüzde 204,5 olurken, ortalama konut fiyatındaki artış yüzde 159,5’te kaldı.
Böylece son üç yılda konut fiyatları reel olarak yüzde 14,8 geriledi. Ancak Mart 2025 itibarıyla ortalama konut fiyatının Mart 2020’deki düzeyinin “reel” olarak hala yüzde 95 üzerinde olduğu belirlendi. Pandemi döneminde oluşan balonun devam etmesi nedeniyle konut, ikamet amaçlı ev sahibi olmak isteyen orta gelir grubu için hem fiyat hem de yüksek kredi faizleri yüzünden erişilebilir olmaktan hala uzak. Yatırımcı tip konut alıcıları cephesinde ise 2020 ve öncesinde satın alanlar hala reel bazda yüksek karlılığını korurken, 2023 sonrasında konut alanlar ise reel bazda bir miktar zararda.
