Konut hakkı var, peki konuta erişim var mı? İspanya'dan Türkiye'ye dersler

Avrupa’daki konut sorununu bu köşede bir­kaç kez yazdım. Nisan 2025’te “Sosyal Ko­nuta Yatırımın Ekonomik, Ahlaki ve Avru­pa Ölçeğinde Gerekçesi” başlıklı yazıda AB’de yükselen kiraları, ev sahibi olmanın giderek zor­laşmasını ve sosyal konut ihtiyacını birlikte de­ğerlendirmiştim. Bu yıl mart ayında “Avrupa’nın Konut Planı ve Türkiye İçin Zamanı Gelen Dö­nüşüm”ü, bir ay sonra da “Avrupa Birliği Konutu Ekonominin Merkezine Alıyor” başlığıyla konu­nun artık yalnız sosyal politika değil, ekonomik altyapı meselesi haline geldiğini yazdım.

İspanya bize ne anlatıyor?

İspanya bu soruya bakmak için ilginç bir ör­nek. Avrupa Komisyonu’nun 2026 İspanya ra­poruna göre ülkede sosyal amaçlı konut stoku toplam konut stokunun yaklaşık yüzde 1,5-1,7’si düzeyinde. AB ortalaması ise yüzde 6-7 civarın­da. 2024 yılında verilen yaklaşık 127 bin 500 yapı ruhsatı, 2008’den sonraki en yüksek raka­ma ulaşmasına rağmen mevcut ihtiyacın geri­sinde kaldı. AB Konseyi’nin paylaştığı verilerde ortalama ücretin kiraya giden kısmı Barcelona ve Madrid’de %74’e kadar çıkıyor.

Bir tarafta büyüyen nüfus, yeni haneler ve be­lirli kentlerde yoğunlaşan talep var. Diğer taraf­ta yeterince hızlı büyümeyen konut arzı ve ol­dukça sınırlı bir sosyal kiralık konut stoku. Tür­kiye açısından da çok yabancı olmadığımız bir tablo bu.

Avrupa şimdi erişilebilirliği ölçüyor

Eylül ayında Avrupa Komisyonu Affordable Housing Act önerisini açıkladı. Yeni yaklaşım­da dikkatimi çeken konulardan biri, “housing stress”, yani konut baskısının yüksek olduğu bölgelerin ortak göstergeler üzerinden tanım­lanmaya başlanması. Kira/gelir, mortgage/ge­lir, konut fiyatı/gelir, konut maliyeti yükü ve bir konutu satın almak için gereken yıllık gelir, eri­şilebilirliği değerlendirmek amacıyla kullanıla­bilecek göstergeler arasında sayılıyor.

Geçen hafta bu köşede “Konut Piyasasını Yanlış mı Ölçüyoruz?” diye sormuş ve Türki­ye için bir Konuta Erişilebilirlik Endeksi öner­miştim. Hanehalkının geliri, özkaynağı ve mev­cut finansman koşullarında ulaşabileceği borç­lanma kapasitesini birlikte hesaplayıp bunu bulunduğu yerdeki konut fiyatıyla karşılaştır­mamız gerektiğini yazmıştım.

Avrupa’daki tartışmayla bizim burada tartış­tığımız konu bu noktada birbirine yaklaşıyor. Satışların artması veya fiyatların yükselmesi, konuta erişimin de iyileştiğini göstermiyor.

İspanya’dan Türkiye’ye

İspanya’daki tabloya Türkiye açısından bak­tığımda dört konu üzerinde özellikle durmak gerekir diye düşünüyorum:

Birincisi arz. Yalnız toplam konut üretimini artırmak yeterli değil. Konutun ihtiyacın yo­ğunlaştığı yerde ve o bölgede yaşayan hanelerin ihtiyaçlarına uygun biçimde üretilmesi gereki­yor. Türkiye’de de İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde toplam konut stoku ile erişi­lebilir konut arzını birbirinden ayırmak gere­kiyor. Konut var olabilir ama ihtiyaç sahibinin bulunduğu yerde değilse veya fiyatı hane geliri­nin çok üzerindeyse, sayısal olarak var olan arz erişilebilirlik sorununu çözmüyor.

İkincisi kiralık ve sosyal konut stoku. İspan­ya’da sosyal amaçlı konutların toplam stok içe­risindeki payının %1,5-1,7 civarında kalması önemli. İstanbul ölçeğinde ise 15 bin konut bir başlangıç. Kalıcı bir kiralık konut politikası ko­nuşacaksak her yıl sisteme yeni konut eklenen ve finansmanın yalnız kamu bütçesine bırakıl­madığı bir yapıyı tartışmak gerekiyor. Kamu-ö­zel sektör ortaklığını da bunun için ele almıştım.

Üçüncüsü ölçme meselesi. İspanya’da ko­nut üretilirken ve farklı düzenlemeler uygula­nırken erişilebilirlik sorununun devam etme­si, yalnız fiyat ve üretim verilerine bakmanın yetmediğini gösteriyor. Hangi gelir grubunun, hangi şehirde, hangi fiyat seviyesindeki konuta gerçekten erişebildiğini görmeden uygulanan politikaların sonucunu da sağlıklı değerlendi­remeyiz. Türkiye için önerdiğim Konuta Erişi­lebilirlik Endeksi burada yeniden anlam kaza­nıyor.

Dördüncüsü ise düzenleme tarafı. Kira dü­zenlemeleri yapılabilir, kısa süreli kiralamala­ra sınırlamalar getirilebilir, konut hakkı huku­ken tanımlanabilir. Bunların her birinin farklı amacı ve etkisi var. Fakat arz yetersizliği, sos­yal ve kiralık konut stokunun küçüklüğü ve ge­lir ile konut maliyeti arasındaki açılma devam ediyorsa yalnız düzenleme üzerinden erişilebi­lirlik sorununu çözmek zorlaşıyor.

İspanya’nın bugünkü tablosundan Türki­ye açısından benim çıkardığım dersler bunlar: Arzı ihtiyaç duyulan yerde üretmek, kiralık ve sosyal konut stokunu büyütmek, erişilebilirliği gelir grupları itibarıyla ölçmek ve düzenlemeyi bunların yerine değil, bunlarla birlikte düşün­mek. Bir hakkın tanımlanması önemli. O hak­kın günlük hayatta ne kadar karşılığı olduğunu ise konuta gerçekten kimlerin erişebildiğine bakarak anlayabiliriz.