Konut hakkı var, peki konuta erişim var mı? İspanya'dan Türkiye'ye dersler
Avrupa’daki konut sorununu bu köşede birkaç kez yazdım. Nisan 2025’te “Sosyal Konuta Yatırımın Ekonomik, Ahlaki ve Avrupa Ölçeğinde Gerekçesi” başlıklı yazıda AB’de yükselen kiraları, ev sahibi olmanın giderek zorlaşmasını ve sosyal konut ihtiyacını birlikte değerlendirmiştim. Bu yıl mart ayında “Avrupa’nın Konut Planı ve Türkiye İçin Zamanı Gelen Dönüşüm”ü, bir ay sonra da “Avrupa Birliği Konutu Ekonominin Merkezine Alıyor” başlığıyla konunun artık yalnız sosyal politika değil, ekonomik altyapı meselesi haline geldiğini yazdım.
İspanya bize ne anlatıyor?
İspanya bu soruya bakmak için ilginç bir örnek. Avrupa Komisyonu’nun 2026 İspanya raporuna göre ülkede sosyal amaçlı konut stoku toplam konut stokunun yaklaşık yüzde 1,5-1,7’si düzeyinde. AB ortalaması ise yüzde 6-7 civarında. 2024 yılında verilen yaklaşık 127 bin 500 yapı ruhsatı, 2008’den sonraki en yüksek rakama ulaşmasına rağmen mevcut ihtiyacın gerisinde kaldı. AB Konseyi’nin paylaştığı verilerde ortalama ücretin kiraya giden kısmı Barcelona ve Madrid’de %74’e kadar çıkıyor.
Bir tarafta büyüyen nüfus, yeni haneler ve belirli kentlerde yoğunlaşan talep var. Diğer tarafta yeterince hızlı büyümeyen konut arzı ve oldukça sınırlı bir sosyal kiralık konut stoku. Türkiye açısından da çok yabancı olmadığımız bir tablo bu.
Avrupa şimdi erişilebilirliği ölçüyor
Eylül ayında Avrupa Komisyonu Affordable Housing Act önerisini açıkladı. Yeni yaklaşımda dikkatimi çeken konulardan biri, “housing stress”, yani konut baskısının yüksek olduğu bölgelerin ortak göstergeler üzerinden tanımlanmaya başlanması. Kira/gelir, mortgage/gelir, konut fiyatı/gelir, konut maliyeti yükü ve bir konutu satın almak için gereken yıllık gelir, erişilebilirliği değerlendirmek amacıyla kullanılabilecek göstergeler arasında sayılıyor.
Geçen hafta bu köşede “Konut Piyasasını Yanlış mı Ölçüyoruz?” diye sormuş ve Türkiye için bir Konuta Erişilebilirlik Endeksi önermiştim. Hanehalkının geliri, özkaynağı ve mevcut finansman koşullarında ulaşabileceği borçlanma kapasitesini birlikte hesaplayıp bunu bulunduğu yerdeki konut fiyatıyla karşılaştırmamız gerektiğini yazmıştım.
Avrupa’daki tartışmayla bizim burada tartıştığımız konu bu noktada birbirine yaklaşıyor. Satışların artması veya fiyatların yükselmesi, konuta erişimin de iyileştiğini göstermiyor.
İspanya’dan Türkiye’ye
İspanya’daki tabloya Türkiye açısından baktığımda dört konu üzerinde özellikle durmak gerekir diye düşünüyorum:
Birincisi arz. Yalnız toplam konut üretimini artırmak yeterli değil. Konutun ihtiyacın yoğunlaştığı yerde ve o bölgede yaşayan hanelerin ihtiyaçlarına uygun biçimde üretilmesi gerekiyor. Türkiye’de de İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde toplam konut stoku ile erişilebilir konut arzını birbirinden ayırmak gerekiyor. Konut var olabilir ama ihtiyaç sahibinin bulunduğu yerde değilse veya fiyatı hane gelirinin çok üzerindeyse, sayısal olarak var olan arz erişilebilirlik sorununu çözmüyor.
İkincisi kiralık ve sosyal konut stoku. İspanya’da sosyal amaçlı konutların toplam stok içerisindeki payının %1,5-1,7 civarında kalması önemli. İstanbul ölçeğinde ise 15 bin konut bir başlangıç. Kalıcı bir kiralık konut politikası konuşacaksak her yıl sisteme yeni konut eklenen ve finansmanın yalnız kamu bütçesine bırakılmadığı bir yapıyı tartışmak gerekiyor. Kamu-özel sektör ortaklığını da bunun için ele almıştım.
Üçüncüsü ölçme meselesi. İspanya’da konut üretilirken ve farklı düzenlemeler uygulanırken erişilebilirlik sorununun devam etmesi, yalnız fiyat ve üretim verilerine bakmanın yetmediğini gösteriyor. Hangi gelir grubunun, hangi şehirde, hangi fiyat seviyesindeki konuta gerçekten erişebildiğini görmeden uygulanan politikaların sonucunu da sağlıklı değerlendiremeyiz. Türkiye için önerdiğim Konuta Erişilebilirlik Endeksi burada yeniden anlam kazanıyor.
Dördüncüsü ise düzenleme tarafı. Kira düzenlemeleri yapılabilir, kısa süreli kiralamalara sınırlamalar getirilebilir, konut hakkı hukuken tanımlanabilir. Bunların her birinin farklı amacı ve etkisi var. Fakat arz yetersizliği, sosyal ve kiralık konut stokunun küçüklüğü ve gelir ile konut maliyeti arasındaki açılma devam ediyorsa yalnız düzenleme üzerinden erişilebilirlik sorununu çözmek zorlaşıyor.
İspanya’nın bugünkü tablosundan Türkiye açısından benim çıkardığım dersler bunlar: Arzı ihtiyaç duyulan yerde üretmek, kiralık ve sosyal konut stokunu büyütmek, erişilebilirliği gelir grupları itibarıyla ölçmek ve düzenlemeyi bunların yerine değil, bunlarla birlikte düşünmek. Bir hakkın tanımlanması önemli. O hakkın günlük hayatta ne kadar karşılığı olduğunu ise konuta gerçekten kimlerin erişebildiğine bakarak anlayabiliriz.
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