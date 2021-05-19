Konut inşaatı yeniden hızlanacak

✔ İki yıldır ayağı frende giden inşaat sektörü yeniden hız kazanmaya karar verdi. Yapı ruhsatı alınan konut sayısı ilk çeyrekte önceki üç yılın üstünde gerçekleşti.

Yıl 2017... Konut inşaatına dönük yapı ruhsatlarında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. O yıl tam 1.4 milyon konut için yapı ruhsatı alındı. Bu ruhsatlarla belli bir sürede inşaata başlandı ve 2018 yılında da tamamlanan ve kullanıma hazır hale getirilip yapı kullanma izni verilen konut sayısında rekor kırıldı. İzin belgesi verilen konut sayısı 2018 yılında 894 bine ulaştı.

Hani klasik ifadeyle hep söylendi ya, “dağ taş konut doldu” diye, işte kastedilen 2014’te milyon sınırını aşan ve 2017’de rekor düzeye çıkan bu yapı ruhsatlarıydı.

2017’de yeni inşaata başlamak adına rekor kıran sektör, piyasanın biraz doyuma ulaşması, biraz da yeni konut fiyatları çok yükseldiği için satışlarda yaşanan sıkıntı yüzünden frene bastı.

2017’de 1.4 milyon konut için yapı ruhsatı düzenlenmişken sayı 2018’de 669 bine, 2019’da 324 bine indi. Geçen yıl yeniden 556 binlik bir sayıya çıkıldı. 2020’de başlangıçta çok düşük olan (ilk çeyrek 82 bin) ruhsat alınan konut sayısı her bir çeyrekte artış gösterdi.

2021’e geldik, ilk çeyreğe ilişkin veriler dün açıklandı ve gördük ki geçen yıl çeyrekten çeyreğe artarak süren yeni inşaata başlama eğilimindeki canlılık korunuyor. Geçen yıl ilk çeyrekte 82 bin olan yapı ruhsatı alınan konut sayısı bu yıl 168 bine çıktı. Bu, ilk çeyrek bazında son dört yılın en yüksek sayısı.

İlk çeyrekteki bu düzey, yılın tümünde, çok büyük olasılıkla geçen yılın aşılacağının işareti.

Ancak ilk çeyrekte özellikle önceki iki yıla göre ortaya çıkan rekor artışta kentsel dönüşüm için alınan ruhsatlar etkili mi ya da ne kadar etkili, bu konuda veri bulunmuyor.

Ne var ki şunu söylemek gerekiyor; konut arzının önümüzdeki yıllarda yeniden artacağı bir sürece giriyoruz.

Biten konutların durumu

Tamamlanıp kullanıma hazır hale gelen konutlar için verilen yapı kullanma izin belgeleri yıldan yıla çok büyük oynamalar göstermiyor.

Yıllık bazda 894 bin konutla rekor kırılan 2018’den sonra 2019’da 741 bin, geçen yıl ise 600 bin konut için kullanım izni verildi.

Bu yıla da ilk çeyrek itibarıyla geçen yılla hemen hemen aynı düzeydeki izinle girildi. Geçen yıl ilk çeyrekte 156 bin olan yapı kullanma izin belgesi verilen konut sayısı, bu yıl da 159 bin olarak gerçekleşti.

Bu yılın diğer çeyreklerindeki kullanım izni sayısının da çok farklı olacağı beklenmiyor. 2019 ve 2020’de görece düşük gerçekleşen yapı ruhsatı sayısına bağlı olarak tamamlanan konut sayısının da düşük oluşması gayet normal. Bu yılın tümündeki konut arzının yine 600 bin dolayında gerçekleşmesi beklenmeli.