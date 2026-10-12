Konut kredisi ile kaynak/gelir yaratılabilir mi?(!)

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Maliyet düşürmek için “her yol” deneniyor…

Davranışlardan da anlaşılıyor ki, “gelir artırmak” için ikinci iş ve borsa/fon dışındaki finansal işlem­lere de kafa yoruluyor…

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Örneğin: Kredi kullanımı…

İlginç bir dönem:

Yıllık 1-2 puanlık faiz geliri elde edebilmek dahi, farklı alanlarda “kredi kullanım” oranını artırabiliyor…

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Bu alanda da örnek: Konut kredisi…

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Tasarruf oranında ve alım gücün­de düşüş nedeniyle konut satışlarının düştüğünü, çevremizde yaşanan geliş­melerden, sohbetlerden de anlayabili­yoruz…

Daha da düşebileceği yönünde işa­retler de alıyoruz…

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Resmi verilerde de:

Ağustos ayı itibariyle (-Ki kazanç­lı fonlara girebilmek için ev/yazlık/ işyeri/araba satışlarının arttığı iddia ediliyordu), (Üstüne fon krizi çıkma­mıştı ve nakite ulaşmak göreceli olarak daha kolaydı) peşin, senetli veya takas yöntemlerine dayalı ilk el konut satış­larının, yıllık yüzde 4.5 düşerek 44 bine gerilediğini de görüyoruz…

Üstüne…

Peşin, senetli veya takas yöntemle­rine dayalı ikinci el konut satışlarının yüzde 20 civarında düşerek 83 bine ge­rilediğini de görüyoruz…

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Ama…

Yüksek faiz maliyetine rağmen, aynı dönem, konut satışlarında, banka kredili alımların arttığına tanık oluyoruz…

Banka kredisi ile yapılan ilk el konut satışları geçtiğimiz yılın ağustos ayına göre yüzde 8’in üzerinde artmış…

Ve banka kredisi ile alınan konut sa­yısı 5.5 bini aşmış…

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Banka kredisi ile yapılan ikinci el ko­nut satışları mı?

Yüzde 7 artmış, 1 ayda, 17 bin konuta yaklaşmış…

VELHASIL

Emlak satış ilanlarındaki artış oranı:

Finansman ihtiyacının, yüksek faiz­li kredi yerine, konut/işyeri/arsa satışı ile karşılanmaya çalışıldığının sinyali­ni verirken…

Ve…

Peşin, senetli veya takas yöntemleri­ne dayalı konut satışlarının, ağustos ayı itibariyle yüzde 20 civarında düştüğü, resmi verilerle kanıtlanırken…

Yani, konut/işyeri alabilecek azın­lığın dahi, çeşitli nedenlerle (alım gü­cündeki düşüş, tasarruflarda azalış, fahiş fiyatlar vb) bu talebinden vaz­geçtiği anlaşılırken…

Ve…

Konut/işyeri/arsa fiyatların­da son 5 yılda yaşanan yükselişlerin duracağı hatta gerileyeceği beklentileri artarken…

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Bu şartlar altında, 1 ayda 23 bin civa­rında konutun, banka kredisi ile alınıp/ satılması; Ve bu kredilerdeki faiz ora­nının, diğer kredi türlerine göre avan­tajlı olması soru işaretlerini artırıyor…