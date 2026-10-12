Konut kredisi ile kaynak/gelir yaratılabilir mi?(!)
Maliyet düşürmek için “her yol” deneniyor…
Davranışlardan da anlaşılıyor ki, “gelir artırmak” için ikinci iş ve borsa/fon dışındaki finansal işlemlere de kafa yoruluyor…
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Örneğin: Kredi kullanımı…
İlginç bir dönem:
Yıllık 1-2 puanlık faiz geliri elde edebilmek dahi, farklı alanlarda “kredi kullanım” oranını artırabiliyor…
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Bu alanda da örnek: Konut kredisi…
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Tasarruf oranında ve alım gücünde düşüş nedeniyle konut satışlarının düştüğünü, çevremizde yaşanan gelişmelerden, sohbetlerden de anlayabiliyoruz…
Daha da düşebileceği yönünde işaretler de alıyoruz…
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Resmi verilerde de:
Ağustos ayı itibariyle (-Ki kazançlı fonlara girebilmek için ev/yazlık/ işyeri/araba satışlarının arttığı iddia ediliyordu), (Üstüne fon krizi çıkmamıştı ve nakite ulaşmak göreceli olarak daha kolaydı) peşin, senetli veya takas yöntemlerine dayalı ilk el konut satışlarının, yıllık yüzde 4.5 düşerek 44 bine gerilediğini de görüyoruz…
Üstüne…
Peşin, senetli veya takas yöntemlerine dayalı ikinci el konut satışlarının yüzde 20 civarında düşerek 83 bine gerilediğini de görüyoruz…
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Ama…
Yüksek faiz maliyetine rağmen, aynı dönem, konut satışlarında, banka kredili alımların arttığına tanık oluyoruz…
Banka kredisi ile yapılan ilk el konut satışları geçtiğimiz yılın ağustos ayına göre yüzde 8’in üzerinde artmış…
Ve banka kredisi ile alınan konut sayısı 5.5 bini aşmış…
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Banka kredisi ile yapılan ikinci el konut satışları mı?
Yüzde 7 artmış, 1 ayda, 17 bin konuta yaklaşmış…
VELHASIL
Emlak satış ilanlarındaki artış oranı:
Finansman ihtiyacının, yüksek faizli kredi yerine, konut/işyeri/arsa satışı ile karşılanmaya çalışıldığının sinyalini verirken…
Ve…
Peşin, senetli veya takas yöntemlerine dayalı konut satışlarının, ağustos ayı itibariyle yüzde 20 civarında düştüğü, resmi verilerle kanıtlanırken…
Yani, konut/işyeri alabilecek azınlığın dahi, çeşitli nedenlerle (alım gücündeki düşüş, tasarruflarda azalış, fahiş fiyatlar vb) bu talebinden vazgeçtiği anlaşılırken…
Ve…
Konut/işyeri/arsa fiyatlarında son 5 yılda yaşanan yükselişlerin duracağı hatta gerileyeceği beklentileri artarken…
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Bu şartlar altında, 1 ayda 23 bin civarında konutun, banka kredisi ile alınıp/ satılması; Ve bu kredilerdeki faiz oranının, diğer kredi türlerine göre avantajlı olması soru işaretlerini artırıyor…
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