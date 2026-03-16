Konut piyasasına savaş gölgesi
Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecinde konut kredisi faizlerinde sınırlı da olsa yaşanan düşüş orta gelir grubunun kredi ile konut alımına destek verdi. Kredi ile alınan konutların 2013’teki yüzde 39,8 düzeyinden 2024’te yüzde 10,7’ye kadar düşen payı, 2025’te yüzde 14,1’e, bu yıl iki ayda yüzde 19,1’e çıktı.
Konut piyasasında “yatırımcı tip” alıcılar en büyük müşteri kesimini oluşturmaya devam ederken, Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecinde bankaların konut kredilerindeki sınırlı da olsa yaşanan düşüş, orta gelir grubunun ikamet amacıyla konut alımlarını hareketlendirdi. Banka kredisi ile alınan konutların payında geçen yıl başlayan artış, bu yıl iki ayda daha da ivme kazandı.
2013’e kadar olan dönemde satılan her 100 konuttan yaklaşık 40’ı banka kredisi ile alınırken, 2024’te bu denge yaklaşık 11 konuta kadar düşmüştü. Merkez Bankası’nın politika faizinde aralık ayında başlattığı indirim sürecinde konut kredisi faizlerinde aynı oranda olmasa da buna paralel düşüş yaşandı. Sınırlı da olsa yaşanan düşüşlerin krediyle konut alımlarını canlandırmasıyla 2025 yılında 15’e yaklaşan bu denge, bu yıl ocak-şubat döneminde de 100 konuttan 20’ye yaklaştı.
Ancak ABD ve İsrail ile İran arasında şubat sonunda başlayan ve devam eden sıcak savaşın artırdığı jeopolitik riskler, küresel gerilim, belirsizlik ve bunun dünya ekonomisinde yol açacağı olumsuzluklar nedeniyle faizlerin yeniden yükselme olasılığı belirdi. Bu ay politika faizini sabit tutan Merkez Bankası’nın izleyen dönemde jeopolitik risk düzeyi ve dünya ekonomisindeki trenlere göre faiz düzeyine karar vermesi bekleniyor. Faizlerde yükseliş olasılığı, kredili konut satışlarındaki ivmeyi kırabilecek bir faktör olarak öne çıktı.
Bu yılki ivme
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre bu yıl banka kredisi ile ocak ayında 20 bin 263, şubatta 25 bin 35 konut satıldı. Kredili satışlarda ocak ayları itibarıyla yüzde 15,7 olan yıllık artış oranı, şubat ayları itibarıyla yüzde 42,3’e çıktı. Ocak-şubat döneminde Türkiye genelinde toplam konut satışları geçen yılın eş dönemine göre sadece yüzde 0,6 artışla 236 bin 29 olurken, banka kredisi kullanılarak alınan (ipotekli) konutların sayısı yüzde 29 oranında bir artışla 45 bin 298’e yükseldi. Geçen yıl ilk iki ayda toplam satışlarda yüzde 15 olan ipotekli satış payı, bu yıl aynı dönemde yüzde 19,2’ye yükseldi. Bu yıl ocak ayında yüzde 18,2 olan söz konusu payın şubatta yüzde 20,1’e çıkması, ivmenin devam ettiğini gösterdi.
Kredi ile yapılan satışların büyük bölümünün ikinci el konutlarda olduğu görüldü. Bu yıl ilk iki ayda krediyle alınan ilk el konutların sayısı yüzde 32,1 artışla 11 bin 53, ikinci el konutların sayısı da yüzde 28,1 artışla 34 bin 245 adet olarak gerçekleşti. Kredili ilk el satışların toplamda payı geçen yıla göre yüzde 3,6’dan yüzde 4,7’ye, ikinci el konutların payı da yüzde 11,4’ten yüzde 14,5’e yükseldi.
Daha çok yatırımcı tip alıcıların gerçekleştirdiği ve banka kredisi dışındaki finansman yöntemleri ile yapılan satışlar ise ilk iki ayda yüzde 4,4 azalarak 190 bin 731 adede geriledi. Toplamda en büyük paya sahip olan bu tür satışların geçen yıl ilk iki ayda yüzde 85 olan payı bu yıl aynı dönemde yüzde 80,8’e düştü. Yatırımcı tip alıcılara yapılan satışlardaki gerilemede, altın fiyatlarında 2025’e damgasını vuran ve bu yıl da devam eden hızlı yükselişin yatırımları bu alana kaydırması etkili.
Ancak uzmanlar, küresel risklerde azalma olasılığında altındaki yükselişin durması durumunda bu kesimin “servet etkisiyle” pozisyon değiştirerek daha fazla konut yatırımına yönelebileceğini belirtiyor.
Kredi ile satışta zirve yılı 2013
TÜİK’in konut satış istatistiklerinin başladığı 2013 yılı itibarıyla satılan konutların yüzde 39,8’i banka kredisi ile alınmıştı. 2014-2017 döneminde yaklaşık üçte bir dolayında seyreden bu oran, 2018’de beşte bir düzeyine geriledi. 2019’da 100 konut içinde 25’e, 2020’de 38’e yükselen bu oran kredi koşullarının giderek ağırlaştığı, kredi kullanımının zorlaştığı izleyen dönemde yeniden düşerek 2021’de yüzde 20’nin altına, 2022’de yüzde 18,9’a, parasal sıkılaştırma döneminin başladığı 2023’te yüzde 14,5’e, sıkılaştırmanın devam ettiği 2024’te yüzde 10,7’ye kadar düşmüştü.
Merkez Bankası’nın politika faizinde Aralık 2024’ten itibaren başlattığı indirim sürecinde ise kredili satışların toplamdaki payı yükselişe geçti. Politika faizinde indirim sürecinde bankaların daha sınırlı da olsa konut kredisi faizlerinde gittiği düşüşlerin etkisiyle söz konusu pay 2025 sonu itibarıyla yüzde 14,1’e yükseldi.
Kredi faizleri hâlâ yüksek
Bankaların konut kredisine uyguladığı aylık faiz oranları çoğu bankada yüzde 3’ün altında bulunuyor. Aylık oranlar bazı özel ve yabancı bankalarda ise yüzde 4,29’a kadar çıkabiliyor. Ancak özellikle kamu bankaları başta bazı bankalar, banka/kredi kartı, kredili mevduat hesabı, otomatik ödeme talimatı, bireysel emeklilik, konut/ eşya sigortası, kasko gibi bankacılık ürünlerinden birkaçı birlikte kullanma şartıyla aylık yüzde 2,49 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. Söz konusu faiz oranı ile kullanılacak 1 milyon liralık bir kredinin bile 10 yıllık bir geri ödeme planında aylık taksidi 26 bin 273,20 TL’ye geliyor. Buna göre borçlunun kullandığı her 1 milyon TL kredi için bankaya toplamda 3 milyon 152 bin 784 lira ile aldığı kredinin üç katından fazla geri ödemesi yapması gerekiyor. Faiz-fiyat sarmalında gerileyen talep nedeniyle, henüz sıkılaştırma ve artış sınırı getirilmeden önce de konut kredisi hacmindeki büyümenin yıllar itibarıyla genelde enflasyonun altında kaldığı dikkati çekiyor. 2018’den bu yana olan dönemde 2022 ve 2025 hariç tüm yıllarda konut kredisi hacminin reel olarak daraldığı görülüyor. Bu yıl ilk iki ayda ise konut kredisi hacmindeki artışın enflasyona göre daha düşük kalmasına rağmen, kredili satışlarda artış olduğu dikkati çekiyor.
