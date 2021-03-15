Konut satışlarında gerileme devam edecek mi?

Konjonktürel dalgalanmalar, konut piyasasını son yıllarda daha sert etkilemeye başladı. 2018’in ikinci yarısında ekonomideki yavaşlama nedeniyle azalan satışlar, 2019 sonunda yerini sert yükselişe bırakmıştı. Geçen yılın başında COVID-19 nedeniyle azalan satışlar son aylarda ise faiz artışı nedeniyle geriliyor.

Mart 2020’den itibaren COVID-19’un getirdiği sosyal kısıtlamalar, konut piyasasında talebin donmasına neden oldu. Haziran ve sonrasında, biriken talebin ve düşen faizlerin desteğiyle, satışlarda adeta patlama yaşandı. Temmuz 2020, 229 bini aşan satışlar şimdiye dek en fazla konut satışı yapılan ay oldu. Ancak yılın sonlarına doğru, faizlerdeki yükselişle birlikte satışlar yeniden azalmaya başladı. Ocak ayında satışlar son sekiz ayın en düşük düzeyine indi. Faizlerdeki yükseliş, kredili konut satışlarının diğer satışlara göre daha sert gerilemesine neden oldu. İpotekli konut satışları son bir buçuk yılın en düşük düzeyine indi.

Bu sabah açıklanacak olan şubat ayı verilerinde de satışlardaki zayıf seyrin devam ettiğini göreceğiz. Piyasa aktörlerinin gözünden bakılınca, satışlardaki gerilemenin sektör için sevindirici bir durum olmadığına şüphe yok. Ancak, uzun vadede Türkiye ekonomisinin, inşaat odaklı büyüme patikasına bağlılığının da azalması gerekiyor.

Bu sabah açıklanacak başka bir veri ise, merkezi yönetim bütçesinin şubat ayı performansı. 2020’nin ocak ayında 21.5 milyar lira fazla veren bütçe, bu yılın ocak ayında 24.2 milyar TL açık vermişti. Geçen yılki fazlanın sebebi Merkez Bankası’nın 40.5 milyar liralık karının 2020 yılında bütçeye erken aktarılmasıydı.

Son olarak perşembe günü, haftanın en önemli gelişmesi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun alacağı faiz kararı olacak. Piyasa beklentisi politika faizinin yüzde 18’e çıkacağı yönünde olsa da; ben sabit tutulma ihtimalinin de hiç az olmadığını düşünüyorum. Birlikte göreceğiz…

YURTİÇİ

Pazartesi 10:00 Şubat ayı konut satış istatistikleri

Pazartesi 11:00 Şubat ayı bütçe sonuçları

Salı 17:30: Ocak ayı yatırım teşvik verileri

Perşembe 14:00 PPK faiz kararı

Cuma 10:00 Şubat ayı kurulan ve kapanan şirketler

YURTDIŞI

Pazartesi 13:00 Euro Bölgesi ZEW Endeksi

Çarşamba 21:00 FED faiz kararı