Konut ve taşıt satışları üzerinden 2026 projeksiyonu

Türkiye hane hal­kı ve yatırımcı davranışlarında kök­lü bir dönüşüm yaşa­nıyor. 2025 yılı veri­lerine bakıldığında, Türkiye genelinde toplam 1 milyon 688 bin 910 konut sa­tışı gerçekleşerek bir önceki yıla gö­re %14,3’lük bir artış kaydedildi.

Kâğıt üzerinde görü­len bu artış, ilk bakışta piyasa­da bir ısınma sinyali gibi algıla­nabilir; ancak satışların niteliği incelendiğinde durumun çok da­ha farklı bir boyutta olduğu an­laşılıyor. Toplam satışlar içinde ipotekli (kredili) satışların payı tarihsel düşük seviyelerde sey­rederken, piyasanın “diğer satış­lar” olarak kategorize edilen na­kit, senet veya takas bazlı işlem­lerle ayakta kaldığı görülüyor. Bu durum, yüksek faiz ortamı­nın bankacılık sistemi üzerin­den konut edinimini nasıl kısıt­ladığını ve gayrimenkulün artık bir barınma ihtiyacından ziyade, nakit varlığı olanlar için bir ser­vet saklama aracına dönüştüğü­nü gösteriyor. Konut piyasası fi­nansal sıkılaşmanın aynası ola­rak ifade edilebilir.

2026 yılının ilk çeyreğine (Ocak-Mart) geçildiğinde ise piyasadaki bu temkinli duru­şun kalıcılaştığı görülüyor. Mart 2026 verilerine göre toplam sa­tışlar içinde ilk el satışların pa­yı %31,5’e yükselmiş durumda. Bu artış, inşaat sektöründe yeni projelerin kademeli olarak dev­reye girdiğini fısıldasa da, mev­simsellikten arındırılmış sa­tışların aylık bazda yatay sey­ri, talebin “bekle-gör” modunda olduğunu teyit ediyor. İkinci el satışlardaki hafif gerileme ise, satıcıların fiyat beklentileri ile alıcıların finansal imkânları ara­sındaki makasın henüz kapan­madığını ortaya koyuyor.

Otomotiv: Değer koruma içgüdüsünden rasyonaliteye

Taşıt istatistikleri, tüke­tim harcamalarının dezenflas­yon sürecine uyumunu yansı­tan en dinamik alanlardan bi­ridir. 2025 yılı boyunca trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, özel­likle motosiklet segmentinde­ki rekor artışla yüksek seviye­lerde kalmıştı. Ancak 2026’nın ilk aylarındaki veriler, otomobil kayıtlarındaki artış hızının da­ha rasyonel seviyelere çekildi­ğini gösteriyor. Geçmiş yıllarda enflasyondan kaçış amacıyla bir “yatırım aracı” gibi görülen oto­mobil, 2026 itibarıyla bu özelli­ğini yitirmeye başlamıştır.

Trafikten kaydı silinen araç sayısındaki artış ise makroe­konomik açıdan dikkatle izlen­mesi gereken bir detaydır. Bu veri, bir yandan ekonomik öm­rünü tamamlayan taşıtların sis­tem dışına çıkışını simgeler­ken, diğer yandan hanehalkının yüksek işletme maliyetleri kar­şısında araç parkını optimize etme çabasını yansıtmaktadır. Sektördeki bu “normalleşme”, iç talebin soğutulması hedefi­ne hizmet etmekte ve cari denge üzerindeki ithalat baskısını ha­fifletmektedir.

Enflasyon patikası ve finansal getiri dengesi

Konut ve taşıt piyasasındaki bu sakinleşme, enflasyonla mü­cadeledeki kararlılığın bir çıktı­sıdır. Yaşanmakta olan dezenf­lasyonist süreç yatırımcıların “reel getiri” arayışı ve portföy tercihlerini de kökten değiştirdi.

2025 yılında külçe altın, yıl­lık bazda TÜFE ile indirgendi­ğinde %51,77 gibi muazzam bir reel getiri sunarak tüm yatırım araçlarını geride bıraktı. Altın, küresel belirsizliklerin de etki­siyle 1997’den bu yana görülen en yüksek getiri oranına ulaşır­ken; BIST 100 endeksi ve Ame­rikan Doları, enflasyonun altın­da kalarak yatırımcısına reel an­lamda kaybettirdi. Mevduat faizi ise parite riskinden kaçan mu­hafazakar yatırımcı için ikinci güvenli durak oldu. 2026 yılına gelindiğinde ise, enflasyondaki düşüşle birlikte mevduat geti­rilerinin reel olarak pozitif böl­gede kalması, konut ve taşıt gibi likiditesi düşük varlıklara olan talebin bir miktar daha finansal varlıklara kaymasına neden ol­maktadır.

Sonuç ve değerlendirme: Sıkılaşmadan seçici büyümeye geçiş

Mart 2026 verilerinde ipotek­li satışlarda görülen %60’lık ar­tış (düşük baz etkisinden kay­naklansa da), piyasada faizlerin zirve yaptığı ve önümüzdeki dö­nemde kademeli bir gevşemenin başlayabileceği beklentisini sa­tın almaktadır. Ancak bu durum, kontrolsüz bir kredi genişlemesi değil, daha çok “seçici” ve “ihti­yaç odaklı” bir toparlanma ola­rak okunmalıdır.

Özetle, 2025 yılı konut ve ta­şıt piyasası için bir “korunma ve denge” yılıyken, 2026’nın ilk çeyrek verileri ekonomideki diş­lilerin daha sağlıklı bir zeminde dönmeye başladığını fısıldıyor. Enflasyondaki düşüşün kalı­cı hale gelmesi, konutun sadece bir yatırım aracı olmaktan çıkıp yeniden erişilebilir bir barınma ihtiyacı haline gelmesini sağla­yacaktır. Önümüzdeki 18 ay bo­yunca, finansal piyasalardaki reel getiri dengesinin konuttan sermaye piyasalarına ve doğru­dan yatırımlara kayması, makro­ekonomik istikrarın sürdürüle­bilirliği açısından kilit rol oyna­yacaktır. Yatırımcı için altın ve mevduatın sunduğu “güvenli li­man” etkisi bir süre daha devam etse de, 2026’nın ikinci yarısın­dan itibaren sermaye piyasala­rının yeniden motor güç haline gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.