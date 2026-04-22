Konut ve taşıt satışları üzerinden 2026 projeksiyonu
Türkiye hane halkı ve yatırımcı davranışlarında köklü bir dönüşüm yaşanıyor. 2025 yılı verilerine bakıldığında, Türkiye genelinde toplam 1 milyon 688 bin 910 konut satışı gerçekleşerek bir önceki yıla göre %14,3’lük bir artış kaydedildi.
Kâğıt üzerinde görülen bu artış, ilk bakışta piyasada bir ısınma sinyali gibi algılanabilir; ancak satışların niteliği incelendiğinde durumun çok daha farklı bir boyutta olduğu anlaşılıyor. Toplam satışlar içinde ipotekli (kredili) satışların payı tarihsel düşük seviyelerde seyrederken, piyasanın “diğer satışlar” olarak kategorize edilen nakit, senet veya takas bazlı işlemlerle ayakta kaldığı görülüyor. Bu durum, yüksek faiz ortamının bankacılık sistemi üzerinden konut edinimini nasıl kısıtladığını ve gayrimenkulün artık bir barınma ihtiyacından ziyade, nakit varlığı olanlar için bir servet saklama aracına dönüştüğünü gösteriyor. Konut piyasası finansal sıkılaşmanın aynası olarak ifade edilebilir.
2026 yılının ilk çeyreğine (Ocak-Mart) geçildiğinde ise piyasadaki bu temkinli duruşun kalıcılaştığı görülüyor. Mart 2026 verilerine göre toplam satışlar içinde ilk el satışların payı %31,5’e yükselmiş durumda. Bu artış, inşaat sektöründe yeni projelerin kademeli olarak devreye girdiğini fısıldasa da, mevsimsellikten arındırılmış satışların aylık bazda yatay seyri, talebin “bekle-gör” modunda olduğunu teyit ediyor. İkinci el satışlardaki hafif gerileme ise, satıcıların fiyat beklentileri ile alıcıların finansal imkânları arasındaki makasın henüz kapanmadığını ortaya koyuyor.
Otomotiv: Değer koruma içgüdüsünden rasyonaliteye
Taşıt istatistikleri, tüketim harcamalarının dezenflasyon sürecine uyumunu yansıtan en dinamik alanlardan biridir. 2025 yılı boyunca trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, özellikle motosiklet segmentindeki rekor artışla yüksek seviyelerde kalmıştı. Ancak 2026’nın ilk aylarındaki veriler, otomobil kayıtlarındaki artış hızının daha rasyonel seviyelere çekildiğini gösteriyor. Geçmiş yıllarda enflasyondan kaçış amacıyla bir “yatırım aracı” gibi görülen otomobil, 2026 itibarıyla bu özelliğini yitirmeye başlamıştır.
Trafikten kaydı silinen araç sayısındaki artış ise makroekonomik açıdan dikkatle izlenmesi gereken bir detaydır. Bu veri, bir yandan ekonomik ömrünü tamamlayan taşıtların sistem dışına çıkışını simgelerken, diğer yandan hanehalkının yüksek işletme maliyetleri karşısında araç parkını optimize etme çabasını yansıtmaktadır. Sektördeki bu “normalleşme”, iç talebin soğutulması hedefine hizmet etmekte ve cari denge üzerindeki ithalat baskısını hafifletmektedir.
Enflasyon patikası ve finansal getiri dengesi
Konut ve taşıt piyasasındaki bu sakinleşme, enflasyonla mücadeledeki kararlılığın bir çıktısıdır. Yaşanmakta olan dezenflasyonist süreç yatırımcıların “reel getiri” arayışı ve portföy tercihlerini de kökten değiştirdi.
2025 yılında külçe altın, yıllık bazda TÜFE ile indirgendiğinde %51,77 gibi muazzam bir reel getiri sunarak tüm yatırım araçlarını geride bıraktı. Altın, küresel belirsizliklerin de etkisiyle 1997’den bu yana görülen en yüksek getiri oranına ulaşırken; BIST 100 endeksi ve Amerikan Doları, enflasyonun altında kalarak yatırımcısına reel anlamda kaybettirdi. Mevduat faizi ise parite riskinden kaçan muhafazakar yatırımcı için ikinci güvenli durak oldu. 2026 yılına gelindiğinde ise, enflasyondaki düşüşle birlikte mevduat getirilerinin reel olarak pozitif bölgede kalması, konut ve taşıt gibi likiditesi düşük varlıklara olan talebin bir miktar daha finansal varlıklara kaymasına neden olmaktadır.
Sonuç ve değerlendirme: Sıkılaşmadan seçici büyümeye geçiş
Mart 2026 verilerinde ipotekli satışlarda görülen %60’lık artış (düşük baz etkisinden kaynaklansa da), piyasada faizlerin zirve yaptığı ve önümüzdeki dönemde kademeli bir gevşemenin başlayabileceği beklentisini satın almaktadır. Ancak bu durum, kontrolsüz bir kredi genişlemesi değil, daha çok “seçici” ve “ihtiyaç odaklı” bir toparlanma olarak okunmalıdır.
Özetle, 2025 yılı konut ve taşıt piyasası için bir “korunma ve denge” yılıyken, 2026’nın ilk çeyrek verileri ekonomideki dişlilerin daha sağlıklı bir zeminde dönmeye başladığını fısıldıyor. Enflasyondaki düşüşün kalıcı hale gelmesi, konutun sadece bir yatırım aracı olmaktan çıkıp yeniden erişilebilir bir barınma ihtiyacı haline gelmesini sağlayacaktır. Önümüzdeki 18 ay boyunca, finansal piyasalardaki reel getiri dengesinin konuttan sermaye piyasalarına ve doğrudan yatırımlara kayması, makroekonomik istikrarın sürdürülebilirliği açısından kilit rol oynayacaktır. Yatırımcı için altın ve mevduatın sunduğu “güvenli liman” etkisi bir süre daha devam etse de, 2026’nın ikinci yarısından itibaren sermaye piyasalarının yeniden motor güç haline gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.
