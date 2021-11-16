Konut yeniden yatırım aracı oluyor

TCMB tarafından açıklanan son verilere göre Eylül ayında konut fiyatları geçen yıla göre yüzde 35,5; geçen aya göre ise yüzde 3,5 yükseldi. Enflasyondan arındırıldığında fiyatlardaki reel artış yüzde 13,3’e çıkmış durumda. Son dönemde konut almak, mevduat başta olmak üzere pek çok yatırım aracından büyük bir getiriye sahip olmaya başladı.

Gayrımenkulün bir yatırım tercihi olarak 80 ve 90’lı yıllarda zirve yapan cazibesi, enflasyonun gerilediği ve düşük seyrettiği dönemlerde zayıflamıştı. Ama veriler ibrenin yeniden buna dönmeye başladığını gösteriyor. Son yıllarda mutedil artışlar gösteren konut fiyatları, 2020’den beri yeniden ve yüksek hızla artıyor.

Covid-19 döneminde özellikle kıyı şehirlerinde artan konut talebi fiyatların bu bölgelerde hızla yükselmesini tetiklemişti. 2021’de bu etkinin yanında bir de enflasyon faktörü eklendi. Artan maliyetler fiyatları daha da yukarı çekti.

TCMB’nin yayınladığı konut fiyat endeksinin baz yılı 2017. Yani 2017’deki fiyatların 100 olduğu kabul ediliyor. Bu göre, Eylül 2021’de Türkiye genelinde konut fiyatları 198,8 oldu. Başka bir ifadeyle Bugün bir ev almak isterseniz 2017’de ödeyeceğiniz bedelin neredeyse iki katını ödemeniz gerekiyor. Bu ülke genelindeki durum. İllere ve bölgelere göre çok daha farklı değişimler var.

Zirvede Muğla-Aydın-Denizli, son sırada İstanbul var

Merkez Bankasının açıkladığı son verilere göre bugün itibarı ile konut fiyatlarının en hızlı yükseldiği bölge Aydın-Muğla-Denizli. 2017’de bu bölgedeki fiyatlar 100 kabul edildiğinde, bugün 262,4’e çıkmış durumda. Bunu, 247,9 ile Antalya-Burdur-Isparta izliyor. Büyük şehirler arasında son 4 yılda en yüksek artış yüzde 108,2 ile İzmir’de. Ankara’da artış yüzde 85,9, İstanbul’da ise yüzde 70 düzeyinde.

İstanbul dışında, konut fiyatlarının az yükseldiği iller arasında Erzurum, Erzincan, Bolu, Sakarya, Kocaeli var.

İzmir, İstanbul’a yaklaşıyor

Türkiye genelinde satılan konutların metrekare fiyatı ilk kez 5000 TL’yi geçti. İstanbul’da birim fiyat 7528, İzmir’de 6076, Ankara’da ise 3631 TL. Pandemi sonrası dönemde İzmir’e olan rağbetin artması nedeniyle buradaki fiyatlar hızla İstanbul fiyatlarına yakınsamaya başladı.

Uzun dönemde bakıldığında da en yüksek fiyat artışı İzmir’de yaşanmış görünüyor. 2010’dan bugüne İzmir’deki konut fiyat artışı yüzde 500 civarında iken, İstanbul’da yüzde 432, Ankara’da yüzde 306 düzeyinde.