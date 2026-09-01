Konutun geleceği finansmanda
Türkiye’de konut, yalnızca bir barınma ihtiyacını değil, hanehalkının önemli finansal kararlarından birini temsil ediyor. 86 milyonu aşan nüfusumuz, yaklaşık 27 milyon hanenin bulunduğu yapı ve 3,08’e gerileyen ortalama hanehalkı büyüklüğü, konut ihtiyacının güçlü kalacağını gösteriyor. Ancak konuta erişimde finansman, sektörün en önemli gündemlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Ülkemizde 2026’nın ilk yedi ayında 823 bin 119 konut satıldı. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 geriledi. Türkiye’nin yıllık yeni konut ihtiyacının 800 bin ila 1 milyon arasında olduğu dikkate alındığında, Temmuz 2026 itibariyle ortalama konut fiyatının 5,2 milyon TL’ye ulaşması finansmana erişimin önemini artırıyor. BDDK verilerine göre konut kredisi stoku 823 milyar TL seviyesinde. Konut kredilerinin tüketici kredileri içindeki payı da yaklaşık yüzde 24.
Dünyadaki gelişmeler ise bu tartışmanın geleceğine ilişkin önemli ipuçları veriyor.
Bitcoin’i satmadan ev almak
ABD’de Better Mortgage ve Coinbase’in sunduğu Bitcoin teminatlı konut finansmanı, bu dönüşümün dikkat çekici bir örneği. Modelde; biri klasik konut kredisi, diğeri ise peşinatı karşılamak üzere Bitcoin teminatıyla kullanılan iki ayrı kredi bulunuyor. İki kredi aynı faiz ve itfa süresiyle yapılandırılıyor ve ödemeler tek bir aylık taksitte birleşiyor.
Buradaki asıl yenilik, Bitcoin’in satılmadan finansmana erişimde teminat olarak kullanılabilmesi. Borçlunun, peşinat kredisinin en az yüzde 250’si değerinde Bitcoin göstermesi gerekiyor. Örneğin 100 bin dolarlık kredi için 250 bin dolarlık bitcoin teminatı gerekiyor. Bu yüksek oran, fiyat oynaklığına karşı önemli bir tampon oluşturuyor. Ancak önemli bir ayrıntı var: Bitcoin borçlunun kendi cüzdanında kalmıyor, ilgili borsa üzerinden kredi veren kuruluşun saklama hesabına aktarılıyor. Yani kişi Bitcoin’ini satmıyor, ancak kredi süresince varlık üzerindeki kontrolünü sınırlandırıyor.
Bitcoin fiyatındaki düşüş tek başına teminat çağrısı veya tasfiye nedeni değil. Buna karşılık, borçlunun ödemelerinde 60 gün gecikme yaşanması halinde teminat tasfiye edilebiliyor. Risk ortadan kalkmıyor; biçim değiştiriyor. Piyasa fiyatındaki dalgalanma yerine borçlunun nakit akışı ve ödeme performansı daha belirleyici hale geliyor.
Türkiye için yeni bir finansman perspektifi
Türkiye ile ABD’nin konut finansmanı ve düzenleyici yapıları farklı. Ancak ABD’deki gelişmeler, finans sektörünün “varlık” kavramını yeniden ele aldığını gösteriyor.
Türkiye’de yaklaşık 5,6 milyon kişinin kripto platformlarında işlem gerçekleştirmesi ve MKK kayıtlarına göre yaklaşık 3,2 milyon kişinin aktif bakiyeye sahip olması, dijital varlıkların artık göz ardı edilemeyecek bir ekonomik gerçeklik olduğunu ortaya koyuyor. ABD’de Better’ın Fannie Mae destekli modeliyle kripto varlıkların konut finansmanına dahil edilmesi de dönüşümün yalnızca bir kripto kredi ürününden ibaret olmadığını gösteriyor. Burada önemli olan, dijital varlıkların geleneksel finansal altyapıyla nasıl buluşturulabileceği. Tartışılması gereken, “Bitcoin teminatlı mortgage ne zaman gelir?” sorusundan çok, dijital varlıkların güvenli ve düzenlenmiş biçimde finansmana nasıl dâhil edileceği.
Varlık likiditeye dönüşüyor
Geleneksel finans sisteminde bir varlığın ekonomik değerinden yararlanmanın yolu çoğu zaman onu satmaktı. Yeni finansal modeller ise mülkiyeti korurken likidite yaratmanın yollarını arıyor. Bu yaklaşım yalnızca Bitcoin için değil, finans sektörünün tamamı için önemli bir dönüşümün habercisi olabilir.
Elbette dijital varlıkların yüksek oynaklığı ciddi bir risk unsuru. Bu nedenle güçlü saklama altyapısı, yüksek teminat oranları, şeffaf sözleşmeler ve temerrüt halinde uygulanacak kuralların net olması büyük önem taşıyor. Teknoloji ancak doğru düzenleme ve risk yönetimiyle finansal ürüne dönüşebilir.
Türkiye’nin yüksek konut ihtiyacı, yükselen fiyatlar ve finansmana erişim konusunda yaşanan zorluklar, yeni modellerin tartışılmasını zorunlu kılıyor. Hedef, Bitcoin’i konut finansmanının çözümü olarak görmek değil; varlıklarla finansman arasındaki bağı güçlendirecek modeller geliştirmek olmalı.
Geleceğin finansı, geleneksel finans ile dijital varlıkların karşıtlığında değil, buluşmasında şekillenecek. Bitcoin teminatlı konut kredisi bugün ABD’de yeni bir ürün olabilir. Fakat arkasındaki fikir çok daha büyük: Bir insanın sahip olduğu varlık, onu satmadan da yeni bir ekonomik değere dönüşebilir mi?
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