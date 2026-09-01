Konutun geleceği finansmanda

Türkiye’de konut, yalnızca bir barınma ih­tiyacını değil, hanehalkının önemli fi­nansal kararlarından birini temsil ediyor. 86 milyonu aşan nüfusumuz, yaklaşık 27 milyon hanenin bulunduğu yapı ve 3,08’e gerileyen ortalama hanehalkı büyüklüğü, konut ihtiya­cının güçlü kalacağını gösteriyor. Ancak ko­nuta erişimde finansman, sektörün en önem­li gündemlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Ülkemizde 2026’nın ilk yedi ayında 823 bin 119 konut satıldı. Satışlar geçen yılın ay­nı dönemine göre yüzde 5,5 geriledi. Türki­ye’nin yıllık yeni konut ihtiyacının 800 bin ila 1 milyon arasında olduğu dikkate alındığında, Temmuz 2026 itibariyle ortalama konut fiya­tının 5,2 milyon TL’ye ulaşması finansmana erişimin önemini artırıyor. BDDK verilerine göre konut kredisi stoku 823 milyar TL sevi­yesinde. Konut kredilerinin tüketici kredileri içindeki payı da yaklaşık yüzde 24.

Dünyadaki gelişmeler ise bu tartışmanın geleceğine ilişkin önemli ipuçları veriyor.

Bitcoin’i satmadan ev almak

ABD’de Better Mortgage ve Coinbase’in sunduğu Bitcoin teminatlı konut finansmanı, bu dönüşümün dikkat çekici bir örneği. Mo­delde; biri klasik konut kredisi, diğeri ise pe­şinatı karşılamak üzere Bitcoin teminatıyla kullanılan iki ayrı kredi bulunuyor. İki kredi aynı faiz ve itfa süresiyle yapılandırılıyor ve ödemeler tek bir aylık taksitte birleşiyor.

Buradaki asıl yenilik, Bitcoin’in satılma­dan finansmana erişimde teminat olarak kul­lanılabilmesi. Borçlunun, peşinat kredisinin en az yüzde 250’si değerinde Bitcoin göster­mesi gerekiyor. Örneğin 100 bin dolarlık kre­di için 250 bin dolarlık bitcoin teminatı gere­kiyor. Bu yüksek oran, fiyat oynaklığına karşı önemli bir tampon oluşturuyor. Ancak önem­li bir ayrıntı var: Bitcoin borçlunun kendi cüzdanında kalmıyor, ilgili borsa üzerinden kredi veren kuruluşun saklama hesabına ak­tarılıyor. Yani kişi Bitcoin’ini satmıyor, ancak kredi süresince varlık üzerindeki kontrolünü sınırlandırıyor.

Bitcoin fiyatındaki düşüş tek başına te­minat çağrısı veya tasfiye nedeni değil. Bu­na karşılık, borçlunun ödemelerinde 60 gün gecikme yaşanması halinde teminat tasfiye edilebiliyor. Risk ortadan kalkmıyor; biçim değiştiriyor. Piyasa fiyatındaki dalgalanma yerine borçlunun nakit akışı ve ödeme per­formansı daha belirleyici hale geliyor.

Türkiye için yeni bir finansman perspektifi

Türkiye ile ABD’nin konut finansmanı ve düzenleyici yapıları farklı. Ancak ABD’deki gelişmeler, finans sektörünün “varlık” kavra­mını yeniden ele aldığını gösteriyor.

Türkiye’de yaklaşık 5,6 milyon kişinin kripto platformlarında işlem gerçekleştirme­si ve MKK kayıtlarına göre yaklaşık 3,2 mil­yon kişinin aktif bakiyeye sahip olması, di­jital varlıkların artık göz ardı edilemeyecek bir ekonomik gerçeklik olduğunu ortaya ko­yuyor. ABD’de Better’ın Fannie Mae destekli modeliyle kripto varlıkların konut finansma­nına dahil edilmesi de dönüşümün yalnızca bir kripto kredi ürününden ibaret olmadığını gösteriyor. Burada önemli olan, dijital varlık­ların geleneksel finansal altyapıyla nasıl bu­luşturulabileceği. Tartışılması gereken, “Bit­coin teminatlı mortgage ne zaman gelir?” so­rusundan çok, dijital varlıkların güvenli ve düzenlenmiş biçimde finansmana nasıl dâhil edileceği.

Varlık likiditeye dönüşüyor

Geleneksel finans sisteminde bir varlığın ekonomik değerinden yararlanmanın yolu çoğu zaman onu satmaktı. Yeni finansal mo­deller ise mülkiyeti korurken likidite yarat­manın yollarını arıyor. Bu yaklaşım yalnızca Bitcoin için değil, finans sektörünün tamamı için önemli bir dönüşümün habercisi olabilir.

Elbette dijital varlıkların yüksek oynaklığı ciddi bir risk unsuru. Bu nedenle güçlü sak­lama altyapısı, yüksek teminat oranları, şef­faf sözleşmeler ve temerrüt halinde uygula­nacak kuralların net olması büyük önem taşı­yor. Teknoloji ancak doğru düzenleme ve risk yönetimiyle finansal ürüne dönüşebilir.

Türkiye’nin yüksek konut ihtiyacı, yükse­len fiyatlar ve finansmana erişim konusunda yaşanan zorluklar, yeni modellerin tartışıl­masını zorunlu kılıyor. Hedef, Bitcoin’i konut finansmanının çözümü olarak görmek değil; varlıklarla finansman arasındaki bağı güç­lendirecek modeller geliştirmek olmalı.

Geleceğin finansı, geleneksel finans ile di­jital varlıkların karşıtlığında değil, buluşma­sında şekillenecek. Bitcoin teminatlı konut kredisi bugün ABD’de yeni bir ürün olabilir. Fakat arkasındaki fikir çok daha büyük: Bir insanın sahip olduğu varlık, onu satmadan da yeni bir ekonomik değere dönüşebilir mi?