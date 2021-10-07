Kooperatifler bizde neden çözüm olamıyor?

Tarım Kredi marketleri ile gündeme gelen fahiş fiyatla mücadele bizleri; marketler kadar gıda zincirini de sorgulamaya yöneltti. Önerilen çözümler arasında, arazi bütünleştirme, ürün ekim planlaması, finansmana erişim, hal ve perakende yasaları yanında üreticinin kooperatifleşmesinden söz ediliyor.

Kooperatiflerin bizde çözüm olamamasının 10 nedeni:

1-Çünkü kooperatif; karşılıklı güven üzerine kurulu.

2-Çünkü bir diğerimize güvenmeyiz.

3-Çünkü kooperatifte yönetimi ele geçiren tiranlaşır. Siyasi partiler gibi lider sultası hakimdir.

5-Çünkü yönetici, liyakata değil nepotizme önem verir.

6-Çünkü bal tutan parmağını yalar.

7-Çünkü kooperatifin gücü, üyelerine eşit dağıtılmaz.

8-Çünkü adalet, hak, hukuk, kooperatifin yasasında vardır ama özünde yoktur.

9-Çünkü hiç kimse az ile yetinmez, hakkına razı olmaz, fazlasını talep eder.

10;-Çünkü kooperatifler bizde mikro iktidar alanı gibi algılanır ve her biri mini Ankara olma gayretiyle üyeleri üzerinden devşirdiği güçle kişisel ikbali peşinde koşar.

Kooperatif nedir, nasıl başarılı olur?

1-Ortaklarının her türlü gereksinimlerini uygun koşullarla elde etmelerini sağlamak için kurulan, kâr amacı gütmeyen kurumlardır. 2-Üreticilerin, aracıları aradan çıkararak, ürünlerini daha iyi koşullarla pazarlamak için kurdukları ortaklıktır. 3-Yöneticisi adil, denetimi sürekli, ürettiği değer belirgin, hesap verebilir, şeffaf yapılar ve bunlara inanmış üyeler ile kurulan kooperatifler başarılı olur. Gerisi; yeni güç istismar alanları haline gelecektir.

İKİ SORU İKİ CEVAP

1-Kooperatifleşme için elzem olan nedir?

Kooperatif bir çözüm olabilir ancak toplumun kooperatifleşme kafasında olması gerekir.

2-Kooperatifleşme kafası nedir?

Birlikte iş yapma kültürü, ilişkiler değil değerler toplumu, güçlü hukuk sisteminin olmasıdır.

KOOPERATİF SEMPATİSİ OLANLARA SESLENİYORUM

Kooperatife sempatisi olanlara sesleniyorum ki aralarında ben de varım; bizler halimizi düzeltmedikçe, kooperatiflerimiz de bize benzeyecektir. Hak hukuk tanımayan, gücü ele geçirince zalimleşen, mağdur iken adil ancak başkan olunca gaddarlaşan…

Kooperatif romantizminden kurtulamadım ama aynaya bakınca kendimi gördüm; “Aynayı tuttum yüzüme / Kendim göründüm gözüme / Nazar kıldım ben özüme…” Gördüm ki kooperatifim de ahlakım kadar…