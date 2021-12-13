Kooperatli kadınlara pazarlamayı Coca-Cola’dan öğreniyor

Adana, topraklarının yüzde 38’inde tarım yapılan özel bir bölge. Verimli Çukurova havzasında son dönemde dünya çapında pazarı olan katma değerli ürünlere de yer veriliyor. Lavanta bunun en güzle örneklerinden. İlde tam 100 dekarlık alanda lavanta yetiştiriciliği yapılıyor. Mor tarlaların kraliçeleri ise elbette kadınlar. Adanalı kadınlar lavanta tarımını öğrendi, onu nasıl işleyeceğini de, ama sorun her zamanki gibi pazarlama… Hele de e-ticaret ve sosyal medya üzerinden rekabetin arttığı bir dönemde Çukurova’nın üreten kadınları mis kokulu lavantalarına dünya pazarlarında nasıl müşteri bulacak?

2021 hedefini aştılar

İşte, Tarım Bakanlığı’nın Anadolu’da yaygınlaştırmaya çalıştığı kadın kooperatifleriyle hedeflenen de üretimin pazarda yer bulabilmesi. Aynı hedef Coca-Cola Türkiye’nin enerjisi yüksek Genel Müdürü Başak Karaca’nın da aklını uzun süredir meşgul eden bir konu olunca, iki taraf ortak amaç için bir araya gelmiş. Coca-Cola Türkiye, zaten yaklaşık altı yıldır Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği işbirliğinde kadınların güçlenmesini hedefleyen Kız Kardeşim projesini yürütüyordu. Projeyi anlatan Başak Karaca, “Kendimize 2021 sonuna kadar 5 milyon kadına katkı sağlama hedefi koymuştuk ama daha şimdiden 6 milyonu aştık” diyor.

Ne yapılıyor Kız Kardeşim projesiyle? Başak Karaca, “Girişimci kadınların gelişimi ve güçlenmeleri için destek sunuluyor” diye özetliyor soruyu. Çalışmalar iki ayaklı yürüyor: Birincisinde özellikle gıda sektöründeki girişimci kadınların eğitimlerle rekabet şansları artırılmaya çalışılıyor. TIR’lar ile Anadolu dolaşılıyor ve e-ticaret, finans, markalaşma, sosyal medya pazarlaması gibi konular anlatılıyor. Mentörlük yapılıyor. İkinci ayakta ise hibe desteği var. Bir jüri, girişimci kadınların başvurularını değerlendirerek, gelişim potansiyeli olan işlere maddi kaynak aktarıyor. Başak Karaca, “Projemizle bugüne kadar 100 bine yakın kadına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projeyle 2021 yılsonuna kadar 250 bin girişimci kadına ulaşılmayı hedefliyoruz. Yeni iş birlikleri ve hibe programları ile girişimci kadınları desteklemeye devam edeceğiz” diye anlatıyor hedeflerini.

Bu yıl hibe programına 81 ilden 360'a yakın başvuru yapılmış. Girişimci kadın ve kadın kooperatifleri arasından seçilen 29 girişimci kadına 25 biner TL ve bir girişimci kadına da 40 bin TL’lik jüri özel ödülü olmak üzere toplamda 765 bin TL’lik iş geliştirme hibe desteği verilmiş.

Adana’nın lavanta üreten kadınları

Kız Kardeşim projesine Tarım Bakanlığı’nın kadın kooperatifleri de katılınca işin kılcal damarlara kadar indiğini söylüyor Başak Karaca. Adana’da lavanta üreten kadınlara da bu şekilde dokunmuş Kız Kardeşim projesi. Lavanta keseleri, yağları dünyaya ulaşsın diye Çukurova’nın kadınlarına rehberlik edilmiş proje kapsamında. Bölgede lavanta gibi katma değerli tarım ürünlerinin gelişimi valilik ve bakanlık tarafından zaten destekleniyor. Buna Kız Kardeşim’in mentörlüğü de eklenince kadınların pazarlama endişelerinin ortadan kalktığını söylüyor Başak Karaca. Diyor ki; “2022’de kadın kooperatifleriyle olan çalışmalarımızı daha da genişletmeyi planlıyoruz. Güzel işler çıkacak. Bizi izlemeye devam edin.”

Pet şişede depozito zorunluluğunu 2022’de bekliyoruz

Başak Karaca’nın sosyal sorumluluk bütçesinde önemli kalemlerden birini de atıklar oluşturuyor. Atıksız bir dünya için globalde de Coca-Cola olarak çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Karaca, Türkiye’de iki çalışmaya dikkat çekiyor. Bunlardan biri Akdeniz’e atılan plastikleri engellemek için Kemer’de yapılan atık kapanı. Pilot olarak başlanan çalışmada 4 ton plastiğin kapana takıldığını söylüyor Karaca.

Diğer üzerinde durdukları ve hatta özellikle içecek sektöründe liderlik etmek istedikleri iş ise depozito zorunluluğu. Pet şişeler gibi plastik ambalajlara da depozito zorunluluğu getirilmesi için kamu ile görüşmeler yürüttüklerini anlatan Başak Karaca, “Bu proje bizim için çok önemli. Türkiye’de bütün ambalajların dönüştürülebilir olmasını istiyoruz. Geri dönüşüm sürecindeki ürünler toplanabiliyor mu, değerlenebiliyor mu, sorusu önemli. Elbette hedef, tek kullanımlık plastiklere ihtiyacı azaltmak. Bunun için kamu ve özel sektörün altyapı yatırımı yapması gerekiyor. Söylemimiz plastiğin çöp değil, kaliteli hammadde olduğu temeline oturuyor. Burada üretici-perakendeci ve kamu birlikte çalışacak. Ambalajın daha temiz şartlarda toplanması ve ölçeklenmesi gerekiyor. Ticari bir zarar olmadan bu ürünleri toplamalıyız. 2022’de başlamasını planlıyoruz” diye özetliyor süreci.