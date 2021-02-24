Köpek balıkları, yabancı kredisi ve döviz rezervleri

Türkiye’de 2018 yılı kur atağından bu yana dövizi konuşuyoruz. 8,58 ile geçtiğimiz kasım ayında zirve yapan dolar, şubatın üçüncü haftasında 6,94’e kadar geriledi; bu, 100 gün içerisinde gerçekleşti.

Değişen ne oldu? Sıcak para girişi yaşandı : Kısa vadeli bir soluklanma… Bu sıcak paranın ancak 5 milyar $’ı portföy yatırımları ile geldi: 1 milyar $ hisse senedi, 3,8 milyar $’lık tahvil alımı gerçekleşti. Tahvildeki alımın 1,6 milyar $’ı 18 Aralık haftasında gerçekleşti. Yabancı yeni ekonomi yönetimine kredi açtı.

Son 4 haftada ise yabancıların hisse senedinden çıktığını tahvilde ise alımlarının toplamda 720 milyon $ olduğunu görüyoruz. Daha önce bir haftada 1,6 milyar $ gibi ciddi para girişleri gözlenirken zaman ilerledikçe haftalık para girişi 120-140 milyon $’a düştü. Üstelik %17’lik faiz olduğu halde. Portföy girişlerinin hızı azaldı.

Swap kanalı ile sıcak para gelirken, köpek balığı hedge fonlar da portföy yatırımlarında öne çıkıyor. Kısa vadede hızlı vurgunlar ve çekilme… Vur, kaç döngüsü ile var olan yatırımcı potansiyeli de tasarruflar da eriyebilir.

Bütün bunlar bir kenara bırakıldığında Türkiye’nin resmi rezervleri 12 Şubat itibari ile 95 milyar $; Merkez Bankası Brüt Döviz Rezervleri 53,7 milyar dolar ve toplam rezervin 41,8 milyar doları altın. Bankalarla yapılan swap işlemi ise 39,8 milyar dolar. Ödemesi gereken kısa vadeli dış borç ise 188 milyar dolar. Bu da rezerv tartışmalarını alevlendiriyor.

DÖVİZ REZERVLERİNE TCMB AÇIKLIK GETİRMELİ

Döviz rezervleri ekonominin gündeminden düşmüyor. Ülkelerin “Kefen parası” olarak adlandırılan bu paraya ilişkin spekülasyonlar da sürüyor. TCMB, politika metinlerindeki yeni vurguyu döviz rezervleri için de göstermeli.

Kamuoyunun anlayacağı, polemiğe mahal vermeyecek şekilde açıklama yapıp sitede yayınlamalı. Rezervlerin nasıl tamamlanacağı konusunda da bir takvimlendirme yapılıp bilgi verilmeli.