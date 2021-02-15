Köprü kurulamayacak mı?

Türk-Amerikan ilişkilerinin düzelmesi için tarafların oturup konuşması ve anlaşmazlıklarını tartışması konusunda herkes fikir birliği yapmakla beraber, görünüşe göre böyle bir mutabakat sürecinin başlamasının önünde bir türlü aşılamayan temel bazı engeller bulunuyor. Tarafları ayıran anahtar sorunlar nelerdir ve bunlar nasıl aşılabilir?

İsterseniz, aşılamayan sorunlar nedir, bu kilitlenme nereden kaynaklanmaktadır, bununla başlayalım.

ABD, müzakerelerin başlayabilmesi için S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’den gitmesini şart koşuyor. Bunun karşılığında Türkiye’ye ne sağlanacağına ilişkin izlenimler yaratıyorsa da, herhangi bir teminat vermiyor. Böyle bir tutum müzakerelerin başlamasına elverişli değildir. Türk tarafının temel sorunu ise YPG’ye verilen destek. Ülkemiz, ABD’nin Türkiye içinde de uzantıları olan bir terör örgütüne destek vermeye devam etmesi durumunda, ilişkilerde iyileşme sağlamanın çok zor olacağını belirtiyor. Her iki tarafın, müzakerelerde ele alınması gereken konulardaki pozisyonunun müzakereler başlamadan peşinen kabulünde ısrar etmesi müzakerelerin başlamasına büyük bir engel oluşturuyor.

Bu kilitlenmeyi açmanın yolu tarafların bir araya gelerek tüm sorunları aynı müzakere çerçevesinde ele almalarıdır. Bunun nasıl işleyeceğini görmek için Kıbrıs müzakerelerinde kullanılan model örnek alınabilir. Hatırlanabileceği gibi, Kıbrıs müzakerelerinde kabul gören genel kural, her konuda anlaşmaya varılmadan hiçbir konuda anlaşmaya varılmadığıdır. Başka türlü ifade edecek olursak, taraflardan biri, karşı tarafın mukabele edeceği beklentisiyle bir ödün verecek olursa, bu ödün ancak karşılıklı ödünler bileşiminin taraflarca hakkaniyete uygun ve kabul edilebilir bulunarak nihai bir anlaşmaya varılması halinde geçerliğini koruyor. Nihai bir anlaşmaya varılmadığı sürece, ödünler geçerlilik taşımıyor.

Aslında karşımızda daha da köklü bir sorun var. Her ne kadar Başkan Biden müttefiklere danışacağını ve onlarla birlikte çalışacağını ilan etmişse de, yine de müttefiklere danışarak karşılıklı anlaşmaya dayalı çözümler üretmek yerine müttefiklerine kendi çözümlerini empoze etmeyi öngören eski Amerikan alışkanlığından kurtulamamışa benziyor. Türkiye bunun güzel bir örneği. Türkiye’ye müzakerelerde ele alınmak istenen konu bildirilmiyor, bir ültimatom veriliyor. Bu yaklaşımın değişmesi lazım. Türkiye’nin ABD’nin YPG’ye sağladığı desteğe anlaşılabilir itirazları var. Buna karşılık ABD’nin S-400’lere ilişkin itirazlarının bazıları makul veya meşru bulunabilir. İzlenmesi doğru görünen yol bütün bu konuların müzakerelerde ele alınması ve tarafların karşılıklı olarak endişelerini gidermenin yollarını aramalarıdır.

Türkiye S-400’ler konusunda, Girit’te konuşlanmış S-300’ler için kullanılan modele benzer bir çözüme açık olduğunu ifade etti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye temelde şunu anlatmaya gayret ediyor: Geçmişte NATO için güvenlik sorunu yaratan durumlar için çözüm yolları bulunabilmiştir. Aslında Türk hükümetinin gözlemleri sadece S-300’lerle de sınırlı kalmıyor. Savunma Bakanı, Soğuk Savaş sona erdikten sonra NATO’ya katılan ve eskiden Varşova Paktı’na üye olan bazı ülke silahlı kuvvetlerinin büyük oranda Sovyet silahlarıyla donatılmış olduğuna da atıfta bulundu. Türk hükümeti taraflardan birinin kendine göre tanımladığı soruna kendine göre oluşturduğu çözümü dikte etmesi yerine, güvenlik sorunlarının ortak görüşmelerle giderilebileceğini ifade etmeye çalışıyor.

Burada bir güven sorunu var. Her iki taraf da diğerini müzakerelere iyi niyetle başlamamakla itham ediyor. Bu güven eksikliği nasıl giderilecek?

Önce taraflar masaya oturup, konuşarak birbirinin görüşlerini, endişelerini, hangi siyasi baskılar altında hareket ettiklerini, hatta psikolojilerini kavramaya çalışmalılar. Müzakerelerin önkoşulsuz başlamasından kast ettiğim budur. Herhangi bir taahhütte bulunulmadan nelerin mümkün olabileceğinin belirlenmesine çalışılabilir. Bundan sonra karşılıklı güvenin gelişmesi için yollar aranabilir. Üzerinde anlaşmaya varılan konuları uygulanması için ortak denetim yapılarının oluşturulması bu yöntemlere bir örnek olarak verilebilir.

Hükümetler katındaki güvensizlik yanında, halklar arasında da güvensizlik hüküm sürüyor. ABD Türkiye’de sevilmiyor, birçok Amerikalı da maalesef Türkiye’yi aşırı fikirlerle dolu grupların cirit attığı bir Muz Cumhuriyeti gibi görüyor? Bu yanlış algılamalar nasıl düzeltilecek?

Her iki hükümetin de diğerine, kamuoyu önünde hırpalayıcı konuşmamayı taahhüt etmesi gerekiyor. Türk kamuoyunda ABD’nin yetkililerce sık sık kötülendiği bir gerçek. Bu eylemlere hükümetin en yüksek katındaki sorumlular bile katılmaktan kendilerini alıkoyamıyorlar. Aynı şekilde ABD siyasi çevrelerinde Türkiye’yi kötülemek çok popüler. Her iki tarafın da bu davranışlarını denetim altına alması gerekiyor. Belki burada hatırlanması gereken husus, Türk parlamentosu dış politikada fazla aktif bir rol üstlenmezken, Amerikan Kongresi hükümetten bağımsız olarak dış politikaya müdahale eden ve Türkiye aleyhtarı lobilerin Türkiye karşıtı siyasalar ürettirmeye çalıştıkları bir yapıya sahip olmasıdır. Türkiye’nin Amerikan kamuoyu nezdindeki imajını iyileştirme çabalarını şekillendirirken, bu hususu gözetmesi gerekiyor.