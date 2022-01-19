Koray İnşaat’ın Orhun Kartal ile enerjisi çok yükseldi!

Koray Grubu’nun kökleri 1950’li yıllara dayanıyor ve 5 yıl öncesine kadar yalnızca inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde ses getiren projelere imza atarken, 2017 yılında Koray Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Orhun Kartal’ın geçmesiyle birlikte grup bugünkü yapısına kavuştu. Enerji grubun en yeni ve en önemli iş alanlarından biri haline geldi. Koray Şirketler Grubu, ana iş kollarına böylece genel müteahhitlik hizmetleri, gayrimenkul geliştirme ile birlikte yenilenebilir enerji de dahil oldu.

Şirket kültürünü devam ettiriyor

Koray İnşaat’ın kurucusu Ayduk Koray tam anlamıyla ‘kendine münhasır’ denen işadamı portlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kamuoyunda görünmeyen, yaptığı işlerle anılmak isteyen, yıllar sonra bile yaptığı inşaatın bir pencerisindeki sorunu gidermeye çalışan bir anlayış. Bunu ben değil, aslında Koray İnşaat’ı bilenler anlatıyor. Orhun Kartal da aslında Koray İnşaat’ı devralmasıyla neredeyse o çizgiyi devam ettiren bir iş adamı. Görünmeyi ve konuşmayı çok istemeyen, iş odaklı bir yapıya sahip. Zaten bu devir teslim de sanıyorum bundan dolayı oldu.

Basketbol camiasında tanıştık

Sohbetimizde biraz Ayduk Bey’den söz ettik. Orhan Kartal, “Adeta hayalet patron gibiydi Ayduk Bey, 4-5 yıl önce biz görüşürken sizin basın grubunuzu görmek istiyorum dedi. Böyle bir grubumuz olmadığını söyleyince memnun oldu. Taşeronlarla, iş yaptıklarıyla çok görüşmezdi. Milli takım basketbol oyuncusuydu, ben de basketbol oynuyordum. Tanışıklığımız oradan… Ankara’dan basketbol camiasından tanışıklığımız vardı. Sert bir yöneticiydi. Dürüstlüğü ve açıklığı ile tanınıyordu çevresinde. O yüzden benim açıklığım konusunda da iyi anlaşmıştık. Arkasında ne varsa onu söyleyebilen biriydi. Yanıltmayan, işine gelse bile beyaz yalan bile söylemeyen biriydi. Onun dürüstlüğü markayı yarattı, Koray İnşaat böyle marka oldu diye düşünüyorum. Biz burada girişlerimizi ve Koray İnşaat’ı devraldığımızı çok aktarmadık. Bunun nedeni, kurumun kültürünü korumak istedik aslında. İşini iyi yapan, dürüst, kamuoyunda yaptığı işle görülen şirket imajını ki bu bizim anlayışımıza da uyuyordu devam ettirdik” diyerek anlatıyor.

Grubu 2016 yılında devraldı

Orhun Kartal, devralış hikayesini de şöyle anlatıyor: “2016 yılında devraldık biz grubu… Yaklaşık 5 yıl oldu. Pek çok projeyi hayata geçirmeye başladık. Devam eden projeleri de bitirdik. Yapı Kredi’nin, Garanti’nin, Akbank’ın veri merkezlerini örneğin Koray İnşaat yaptı. Biz devraldığımızda devam ediyordu, tamamladık. Yap sat konut inşaatına girmemişti grup biz aldığımızda. Kasaba projesi vardı. Bence Türkiye’nin en güzel villa projelerinden. Buna benzer inşaatlara devam etmek istiyoruz. İstanbul İstanbul içinde arsası var GYO’nun onu yapacağız. Göktürk’de 2 tane proje yapacağız. Koray, Koray markası ile anılsın istiyorum. Patron şirketi olmasın, şirket şirket olarak bilinsin. Ticari hayat neyse onu yapan, kurallara uyan, kaliteyi ön planda tutan, iyi iş yapan bir şirket olarak sürdürmeye çalışıyoruz”.

Grup enerji ile büyüyor

Tabii yeni bir yapı ve yeni işler var. Orhan Kartal şöyle anlatıyor: “Gayrimenkul alanında faaliyet gösteren Koray Grubu, Koray GYO olarak 1996 yılından bu yana Borsa İstanbul’da listeleniyor. Şirketi devralmamızla birlikte holding yapısına kavuştu Koray Grubu… Ana iş kolları olarak müteahhitlik, gayrimenkul ve yenilenebilir enerji sektörlerine odaklanmış durumdayız. Geleceğe yatırım konusunda vizyoner bir yaklaşımla holdingimiz, yenilenebilir enerjinin öneminin bilinciyle hareket ediyor; Güneş enerji santrali, hidroelektrik santrali ve biyokütle santralleri ile yenilenebilir enerji alanında global ölçekte yeni projeler geliştirmeyi planlıyoruz.

Kartal Yenilebilir Enerji

Yenilebilir enerji konusundaki girişimleri grup Kartal Yenilebilir Enerji şirketi altında toplamış. Orhun Kartal şöyle anlatıyor. “Bugün Kartal Yenilenebilir Enerji ile Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İspanya, Afrika, Balkanlar ve Orta Asya’da uluslararası solar projeleri üzerinde çalışıyoruz. Diğer grup şirketleriyle de temiz geleceğe yatırımları durmaksızın sürdüreceğiz. Grubun yenilenebilir enerji portföyünü halka da arz etmeyi planlıyoruz. Halka arz edilecek şirket bünyesinde yaklaşık 58 MW’lık güneş enerjisi santralinin yanı sıra 37 MW’lık hidroelektrik santrali ve 10+4 MW’lık büyüklükte biokütle hibrit enerji üretim tesisi yer alacak.

Çocuk gibi düşünmek!

Aslında çok şaşırmadım, çocuk gibi düşünmenin özelliklerini bakarsanız en doğal haliyle, sınırsız, ön yargısız ve cesur düşünmek. Bir şeyin olacağı ya da olmayacağına ilişkin olumlu-olumsuz düşünceleriniz olmadan hayal etmek. Evet hayal etmek, çünkü ancak böyle sınırsız bir hayal dünyası yaratırsanız yaratıcılığı da teşvik etmiş oluyorsunuz. Dünyada, girişimlerin son yıllardaki öncü girişimlerde hem yaş ortalaması düşüyor. Gaming oyun sektörü ise sadece çocuklar değil büyükler için de önemli bir eğlence alanı. Kısaca, çocukların enginliğini kaybetmeden, içinizdeki çocuğa yatırım yaparsanız, hem kendi işlerinizde, hem hayatınızda önemli değişimler yaratabilirsiniz. Mc Kinsey de böyle düşünüyor demek ki “Çocuk gibi düşünme” programı başlatmış. Çocukların yaratıcılığı geliştirmek için özel bir yolu var ve hatta bazıları kurnaz fikirlerinin kazançlı iş fırsatlarına dönüştüğünü görüyor. Çocukların trambolini, dondurmayı ve kulaklığı icat ettiğini biliyor muydunuz? Çocukla birlikte bu düşündürücü bilgileri keşfedin ve kendi hayal gücünüzden yararlanın.