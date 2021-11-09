Kore’den Türkiye’de anlamlı bir yatırım…

Güney Koreli Hyosung firması ülkemizde 580 milyon dolarlık iki elastan (likra) iplik fabrikası yatırımına hazırlanıyor... Bu, Türkiye’ye gelen en büyük yabancı sermaye yatırımlarından biri olacak.

İlk etapta 350 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’ye gelen Güney Koreli Hyosung firmasının, 580 milyon dolarlık yeni bir yatırım yapma kararı aldığını, muhabirimiz Yener Karadeniz’in haberinden öğreniyoruz. Hyosung’un bu yatırımıyla, hem elastan (likra) iplik ithalatı önlenecek, hem de anlamlı oranda ihracat yapılacak. Firma bu yatırımlarını tamamladığında, dünyadaki elastan üretiminin yüzde 14’lük kapasitesine ulaşacak.

Koreli Hyosung, Çerkezköy’de 2007 yılındaki ilk yatırımından sonra 50 milyon $’lık yeni yatırımıyla 450 olan çalışan sayısını 580’e çıkarmıştı. Yeni yatırımlarla kapasitesini 163 bin tona yükseltiyor. Bu yatırımlardan biri mevcut kapasiteyi iki katına çıkaracak olan 80 milyon dolarlık iki hat genişlemesi olacak. Yıllık 8.400 ton kapasite artışıyla 150 kişilik yeni istihdam sağlanacak. Ciro ise 700 milyon dolara yükseliyor. Kuruluş yeri için Tekirdağ, Bursa, Adana ve Edirne üzerinde duruluyor.

Bu yatırım örneği, yurdumuzda ve dünyada artan talebi olan bir ürüne, Türkiye’de yatırımın önemli bir örneği.

Burada konunun Kore olmasının altını çizmek gerekir. Kore, kanımca uluslararası işbölümünün kuralları dışına çıkarak, Türkiye’ye yatırım yapıyor. Benim düşünceme göre, Kore Savaşı’ndan gelen ve Türkiye’nin etkin ve bedeli yüksek katılımından kaynaklanan geleneksel bağların bu yatırımda büyük etkisi var. Bu yatırımı mümkün kılan iki ülke tarafının siyasi erkini ve Türk-Kore İş Konseyi‘nin çabasını kutlamak istiyor, Kore’nin şimdi de Altay tankının teçhizatı için aynı tavrı göstermesini bekliyorum.

Bu yatırımla ithal edilen bir ürün Türkiye’de üretilmiş ve ithalata ödeme yapılmamış olacak, hem de döviz girdisi elde edilecektir. Son yılların en büyük yabancı yatırımlarından olacak bu girişimi yenilerinin takip etmesini diliyorum.

GÜNÜN NOTU:

CO2 salımıyla toplamın yüzde 20’sine ulaşan ABD, dünyayı en çok kirletenler listesinde ilk sırada yer alıyor.