Kore’nin başkanlık seçimini okumak

Bu hafta seçilen Güney Kore’nin yeni Başkanı Yoon Seok-joul üç kamburla görevi devralacak. Bu dinamik ülkede işi çok zor...

Güney Kore, 9 Mart Çarşamba günü Yoon Seok-jeul’u yeni başkanı olarak seçti. Yüzde 77 katılım olmasına karşılık, iki aday arasında sadece %1 fark olmasını The Guardian, ‘’uygunsuzlar arasındaki seçimin sonucu‘’ olarak yorumladı. Başkan, Gyonngi Belediye Başkanlığı’ndan ‘’Herkese Temel Gelir ‘’ uygulamasıyla tanınıyor. Yeni Başkan, temel geliri tüm Kore gençliğine uygulamaya hazırlanıyor.

Ancak...

Yeni Başkan Seok–jeul, seçim kampanyasında temel gelir ödemesi için gerekli fonu, asgari ücretleri azaltılmayla sağlayacağını açıkladı. Gerekçesi ‘’Bununla ülkede sınıf çelişkisini azaltacağım’’ oldu. Bay Başkan Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı‘nı da kaldıracak. Gerekçesi, ‘’kadınların ülkede yeterince hak sahibi’’ olması.

Kore Başkanının, son 10 yılda fiyatları 2 kat artan konut sorununu çözme vaadi var. 52 milyon insanın yaklaşık yarısının başkent Seul‘da ‘banjiho‘larda (WC’siz konut ) yaşadığı ortamda, bu başlık büyük bir konu. Bunu çözmek için ‘’jeonse’’ adı verilen konut finansman sisteminin değişmesi gerekiyor. Bu sistemde her ay belli bir konut taksidi ödemek yerine, başlangıçta topluca büyük bir miktarın ödenmesi zorunlu. Bu da küçük tasarruf sahibi için yıkım. Yeni Başkan‘ın seçim söylemlerinde buna dönük bir yaklaşımı olmadı, birden fazla eve sahip olanlara ‘’yüksek vergi getirmek‘’ sözüyle yetindi.

Daha sonra Kore’nin yumuşak karnı, Kuzey Kore ile barış yapma konusu geliyor. Bu konuya ‘’hayır’’ dememekle birlikte, yeni Başkan konuyu geçiştirmeyi yeğledi. Bununla yetinmedi, silah alım programını hızlandıracağını açıkladı.

Merkez sağ olarak tanımlanan, aslında tipik popülist denebilecek kişi olan Başkan Yoon’un Kore’si, dünyanın 10. büyük demokrasisi. Ulusal geliri 1989‘da Japonya’nın yarısı olan ülke 2018 ‘de satın alma gücü paritesi cinsinden Japonya ile eşit konuma geldi. 1.6 Trilyon dolarlık ekonomik büyüklükte kişi başına gelir 32 bin dolar. Kore Merkez Bankası son 24 ayda ‘’kriz yönetimi ‘’yaptı ve faizleri 3 kez arttırdı ve buna devam etmekte de kararlı.

Kore’nin yeni başkanı Yoon Seok-joul, sıraladığım bu 3 kamburla seçildi, bu çok dinamik ülkede işi çok zor...

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