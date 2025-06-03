Körfez devinden Türkiye’de yeni satın alma sinyali: 2.5 milyar dolar bütçe ayırdı

40’tan fazla ülkede 100 binden fazla çalışanı olan dünyanın en büyük liman işletmecilerinden DP World, bu yıl 2.5 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Türkiye’de 2 limanı olan Dubai merkezli dev, yeni satın alma sinyali verdi.

Dünyanın en büyük liman işletmecilerinden biri olan Dubai merkezli DP World, Türkiye’de yeni satın almalara göz kırptı. Yarımca Limanı’nın yanı sıra Evyap Limanı’nın da işletmesinde yer alan DP World, bu yıl yapacağı yeni yatırım coğrafyasına Türkiye’yi de aldı. Doğu Avrupa’nın yanı sıra Türkiye’nin de olduğu ülkelere 2.5 milyar dolarlık yatırımı 2025 yılında yapacağını açıklayan DP World’ün Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı Kris Adams, satın alma fırsatlarını değerlendireceklerini söyledi. Bölgede Türkiye’nin yanı sıra Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Moldova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Güney ve Yunanistan gibi ülkelerde terminal ve lojistik merkezleri işlettiklerini belirten Adams, “Pazarları araştırıyoruz. Doğru zamanda doğru fırsatlara bakıyoruz. Doğu Avrupa'daki konteyner pazarı çok parçalı, burada bir miktar konsolidasyon gerekiyor ve biz kesinlikle bunun bir parçası olmak istiyoruz" dedi .

Doğu Avrupa yüzde 28 büyüdü

Körfez devinin 2025 yılı ilk dört ayında Doğu Avrupa operasyonlarından elde ettiği toplam gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 artarken, konteyner hacimleri yıllık bazda yüzde 17,5 yükseliş gösterdi. Adams, “Piyasanın bir dizi jeopolitik durumdan etkilenmesine rağmen gelirler oldukça hızlı bir şekilde büyüyor" dedi.

“Büyüme hırsımız var”

Şu anda Evyap Grubu ile ortaklaşa Türkiye’de iki liman terminali işlettiklerini hatırlatan Adams, “Türkiye, sadece lojistik pazarı açısından bu coğrafyadaki en önemli pazar. 92 milyar dolarlık bir pazar, bunun küçük bir parçasıyız ama büyüme hırsımız var. Türkiye’de daha fazla depo işletmeyi hedefliyoruz. Yük taşımacılığı ağımızı büyüteceğiz. Bunu küresel yük taşımacılığı ağımızla entegre edeceğiz ve Türkiye içinde yeni bölgelere de taşınacağız."

20 milyar dolar ciro, 101 bin çalışan

Dubai Emirliği’nin kamu şirketi DP World, Güney Kore’den Brezilya’ya, ABD’den Avustralya’ya kadar 40'tan fazla ülkede bulunan 82 deniz ve iç terminali tarafından oluşturulan küresel konteyner ağına sahip. Küresel pazarın yüzde 10’unu tek başına yöneten şirketin limanlarına yılda yaklaşık 70 bin gemi yanaşıyor. Bu gemilere yönelik elleçleme ise 70 milyon konteynıra ulaşıyor. 2020 yılında 20 milyar dolarlık ciro yapan şirketin dünya genelinde 101 bin çalışanı bulunuyor.