Körfez ile Türkiye arasına kültür köprüsü kuruyor
Türk dizileri, ihracat hacmiyle kültürel diplomasiye katkı sunmaya devam ediyor. Katar’da kurulan Nexis Media Group’un ortağı Feride Vural, “Kültür, medya ve turizm eksenli projelerle iki ülke ekonomisini de çeşitlendirecek güçlü bir bağ kurmak istiyoruz” dedi.
Türk dizileri 170 ülkede izlenerek 500 milyon doları aşan ihracat hacmiyle kültürel diplomasiye katkı sunarken, bu etkiyi derinleştiren bir başka alan da belgesel ve sinema projeleri oldu. Özellikle Körfez Bölgesi’nde Türk yapımları büyük ilgi görürken, bu ilginin turizme yansıması da her geçen gün artıyor.
İşte bu kültürel köprüyü daha da güçlendiren girişimlerden biri de medya prodüksiyon ve organizasyon alanında faaliyet gösteren Kısa Metraj Film Reklam Prodüksiyon şirketinin çalışmaları. Yapımcı ve yönetmen Feride Vural ve Ömer Ceyhan tarafından kurulan şirket, Anadolu’nun saklı güzelliklerini belgesel ve imaj filmleriyle uluslararası arenaya taşıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük kültür-sanat etkinliklerinin ve festivallerinin prodüksiyon ajanslığını da yürüten Kısa Metraj, ulusal ve uluslararası pek çok projeye imza atıyor.
Geçtiğimiz yıl, Tüm Global İş Dünyası Derneği ile birlikte Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlenen iş ziyaretinde edindikleri temasların ardından, Katarlı yetkililerden gelen teklif üzerine bölgede bir şirket kuran Vural ve Ceyhan, Nexis Media Group adını verdikleri yapım şirketiyle Körfez ile Türkiye arasında kültürel bir köprü kurmayı hedefliyor.
Katar’da şirket kurdu
Nexis Media Group’un kurucu ortağı Feride Vural, “Bu adımı Türkiye’nin bölgesel tanıtımını yapmak, aynı zamanda Katar ve bölge ülkelerinin Türkiye’deki görünürlüğünü artırmak amacıyla attık. Kültür, medya ve turizm eksenli projelerle iki ülke ekonomisini de çeşitlendirecek güçlü bir bağ kurmak istiyoruz. Şirketin kuruluş sürecinde destek veren Invest Qatar, Media City ve QFC yetkilileri bu süreçte bizlere yoğun destekte bulundu” diyor.
Steven Awards’tan en iyi film ödülü
Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Feride Vural, 13 yıllık kariyerinde Anadolu’nun tanıtımına yönelik çok sayıda projeye liderlik etti. 2016 yılında kurulan Kısa Metraj şirketi, özellikle “Diyarbakır’ı Yaşa” isimli imaj filmiyle büyük ses getirdi. Film, 2023 yılında Roma Steven Awards’ta Turizm ve Seyahat Kategorisinde En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü.
Proje kapsamında şehre özel olarak bestelenen senfonik eserle sinematik bir anlatım dili kuran ve 300 kişilik dev bir kadroyla Diyarbakır’ın bilinmeyen güzelliklerini izleyiciyle buluşturdu. Bu yapımın ardından önemli bir yankı da Ortadoğu’da görüldü. Lübnan’ın dünyaca ünlü sanatçısı Maher Zain, Feride Vural’ın ve Ömer Ceyhan’ın yönetmenliğinde Diyarbakır’da klip çekerek milyonlarca takipçisini bu tarihi şehirle buluşturdu. Vural, bu süreci şöyle özetliyor: “Diyarbakır’da belgeselimizden sonra Maher Zain’in klibini çekerek, kültürel etkiyi daha da genişlettik. Amacımız sadece şehirleri değil, Anadolu’nun ruhunu tanıtmak.”
Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin az bilinen kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak için havayolu ve turizm şirketleriyle iş birliklerine hazırlanan Kısa Metraj, Anadolu’dan çıkan global hikâyeleri anlatmaya devam edecek.