Körfez ile Türkiye arasına kültür köprüsü kuruyor

Türk dizileri, ihracat hacmiyle kültürel diplomasiye katkı sunmaya devam ediyor. Katar’da kurulan Nexis Media Group’un ortağı Feride Vural, “Kültür, medya ve turizm eksenli projelerle iki ülke ekonomisini de çeşitlendirecek güçlü bir bağ kurmak istiyoruz” dedi.

Türk dizileri 170 ülkede iz­lenerek 500 milyon doları aşan ihracat hacmiyle kül­türel diplomasiye katkı sunarken, bu etkiyi derinleştiren bir başka alan da belgesel ve sinema proje­leri oldu. Özellikle Körfez Bölge­si’nde Türk yapımları büyük ilgi görürken, bu ilginin turizme yansı­ması da her geçen gün artıyor.

İşte bu kültürel köprüyü daha da güçlendiren girişimlerden bi­ri de medya prodüksiyon ve orga­nizasyon alanında faaliyet göste­ren Kısa Metraj Film Reklam Pro­düksiyon şirketinin çalışmaları. Yapımcı ve yönetmen Feride Vural ve Ömer Ceyhan tarafından kuru­lan şirket, Anadolu’nun saklı gü­zelliklerini belgesel ve imaj filmle­riyle uluslararası arenaya taşıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin en bü­yük kültür-sanat etkinliklerinin ve festivallerinin prodüksiyon ajans­lığını da yürüten Kısa Metraj, ulu­sal ve uluslararası pek çok projeye imza atıyor.

Geçtiğimiz yıl, Tüm Global İş Dünyası Derneği ile birlikte Ka­tar’ın başkenti Doha’ya düzenle­nen iş ziyaretinde edindikleri te­masların ardından, Katarlı yetkili­lerden gelen teklif üzerine bölgede bir şirket kuran Vural ve Ceyhan, Nexis Media Group adını verdikle­ri yapım şirketiyle Körfez ile Tür­kiye arasında kültürel bir köprü kurmayı hedefliyor.

Katar’da şirket kurdu

Nexis Media Group’un kuru­cu ortağı Feride Vural, “Bu adımı Türkiye’nin bölgesel tanıtımını yapmak, aynı zamanda Katar ve bölge ülkelerinin Türkiye’deki gö­rünürlüğünü artırmak amacıyla attık. Kültür, medya ve turizm ek­senli projelerle iki ülke ekonomi­sini de çeşitlendirecek güçlü bir bağ kurmak istiyoruz. Şirketin ku­ruluş sürecinde destek veren In­vest Qatar, Media City ve QFC yet­kilileri bu süreçte bizlere yoğun destekte bulundu” diyor.

Steven Awards’tan en iyi film ödülü

Beykent Üniversitesi Radyo, Te­levizyon ve Sinema Bölümü mezu­nu olan Feride Vural, 13 yıllık ka­riyerinde Anadolu’nun tanıtımına yönelik çok sayıda projeye lider­lik etti. 2016 yılında kurulan Kısa Metraj şirketi, özellikle “Diyarba­kır’ı Yaşa” isimli imaj filmiyle bü­yük ses getirdi. Film, 2023 yılında Roma Steven Awards’ta Turizm ve Seyahat Kategorisinde En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü.

Proje kap­samında şehre özel olarak beste­lenen senfonik eserle sinematik bir anlatım dili kuran ve 300 kişilik dev bir kadroyla Diyarbakır’ın bi­linmeyen güzelliklerini izleyiciy­le buluşturdu. Bu yapımın ardın­dan önemli bir yankı da Ortado­ğu’da görüldü. Lübnan’ın dünyaca ünlü sanatçısı Maher Zain, Feri­de Vural’ın ve Ömer Ceyhan’ın yö­netmenliğinde Diyarbakır’da klip çekerek milyonlarca takipçisini bu tarihi şehirle buluşturdu. Vu­ral, bu süreci şöyle özetliyor: “Di­yarbakır’da belgeselimizden son­ra Maher Zain’in klibini çekerek, kültürel etkiyi daha da genişlettik. Amacımız sadece şehirleri değil, Anadolu’nun ruhunu tanıtmak.”

Önümüzdeki dönemde Türki­ye’nin az bilinen kültürel değerle­rini dünyaya tanıtmak için hava­yolu ve turizm şirketleriyle iş bir­liklerine hazırlanan Kısa Metraj, Anadolu’dan çıkan global hikâye­leri anlatmaya devam edecek.