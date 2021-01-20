Koronavirüste vatandaşın bilgisi arttı tedaviye güven ve umut azaldı

Tarihin en büyük pandemi felaketi, milyonlarca kişinin hayatına mal olurken, geride kalanların ise psikolojik, sosyal ve fiziksel birçok problemle boğuşması gerekiyor. StratejiCo ile ERA’nın işbirliğinde yapılan COVID-19 araştırması, toplumun nisan ayına göre salgını daha bilinçli karşıladığını ancak bunun yanında endişe, umutsuzluk, hapsolmuşluk gibi duyguların da giderek arttığını ortaya koydu.

19-26 Aralık 2020 tarihleri arasında, 12 ilde yaşayan 18- 55 yaş arasındaki yetişkinlerle yapılan araştırmanın amacı; koronavirüsün yaşama etkisini, duygularda ve yarına dair planlarda yarattığı değişimi ortaya koymaktı. Araştırmada katılımcılara salgının; sağlığa, ilişkilere, finansal duruma, tüketim ve alışverişe, yarına dair planlara, endişe-algılama-duygulara, yaşam alanlarına etkilerini sorgulandı. Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Van, Samsun, Trabzon ve Tekirdağ illerinden farklı sayılarda kişilerle görüşülen araştırmaya göre bu dönemde en çok hissedilen duygu, can sıkıntısı. İkinci sırada ise salgınla gelen olumsuzlukların düzelmeyeceğine dair duyulan kaygı ve üzüntü geliyor.

Hükümete duyulan güven azaldı

Araştırma, salgınla mücadelede toplumda idari yönetimle ilgili güven duygusunun da değiştiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 48’i hükümetin tedavi yöntemleri alanında başarılı olduğunu düşünürken, aşılama planlaması ve aşıya erişimde hükümetin icraatlarını yeterli bulanların oranı yüzde 27’de kaldı. Öte yandan mayıs ayında Sağlık Bakanı’nın salgınla ilgili yönetimini başarılı bulanların oranı yüzde 80’in üzerindeyken aralık ayında bu oran yüzde 60’lara indi.

Virüsle temas arttı

Nisandan bu yana koronavirüsle temasın arttığı görülüyor. Nisanda “Çevremde en az bir kişiye COVID-19 teşhisi konuldu” diyenlerin oranı yüzde 12 iken, aralıkta bu oran yüzde 42’ye yükseldi. Kendisine COVID-19 teşhisi konulanların oranı ise nisanda yüzde 0 iken, aralık ayında yüzde 14 çıktı.

Katılımcıların yüzde 70’i pandemi döneminde ruh sağlığının kötü etkilendiğini belirtirken fiziksel sağlığının zarar gördüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 54 olarak dikkat çekti. Her 10 kişiden 1’i salgın nedeniyle psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yüzde 42’lik bir kesim ise “mutsuzum” dedi.

Bu dönemde insanların en çok şikayet ettiği konular ise yorgunluk, halsizlik ve uykusuzluk oldu. Haline şükretme duygusunun yüksek olduğu görülürken; endişe, karamsarlık, mutsuzluk, bıkkınlık, hapsolmuşluk hissi, sinirlilik ve gerginlik hallerinin yükselişte olduğu görüldü.

İnsanların en büyük şikayetleri ise sosyalleşememek, sürekli temizlik yapmak ve evde olmak, maskelerden kurtulamamak oldu.