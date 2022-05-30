Koroplast, mutfakta ayak izini azaltmaya odaklandı

Çok sayıda insanın içinden bir şef çıkaran koronavirüs salgını, mutfaklardaki tüketim alışkanlıkları hakkında da farkındalık oluşmasına neden oldu. Nielsen’in araştırmasına göre bu dönemde Türkiye, Avrupa’nın evde en çok yemek pişiren ülkesi olarak dikkat çekti. “Pandemide yemeğimi evde pişirdim” diyenlerin oranı yüzde 80’lerde.

Bu tablo, giderek artan gıda sıkıntısına rağmen yemek israfında hiç de iyi bir resim ortaya koymuyor ne yazık ki. 2021 Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Endeksi Raporu’na göre Türkiye’de her yıl kişi başı 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor. Yıllık 7,7 milyon ton yiyecek israfıyla dünyanın en çok besini çöpe atan ülkelerinden biriyiz. Bir yandan gıdanın sürdürülebilirliğine dair sorunlar konuşulurken böyle bir tablonun ortaya konulması, acilen bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini gösteriyor.

Yüzde 46 büyüme

Pandemide, mutfaklardaki üretim artışından avantajlı çıkan şirketlerden biri olan Koroplast’ın bu konuda önemli planları var. Koroplast Pazarlama Direktörü Gülsün Mersin, birçok ketagoride büyüme yakaladıklarını söylerken, “Özellikle pişirme kağıdında penetrasyon ciddi oranda arttı. Araştırmalar pişirme kağıdı kullanım oranının yüzde 51,6’ya ulaştığını gösteriyor” diyor. Benzer bir hareket saklama ürünlerinde de söz konusu.

Yakında halka açılmaya hazırlanan şirket 2020’de 279 milyon TL’lik ciro elde ederken, 2021’de yüzde 46 büyüyerek 407 milyon TL’lik satışa imza atmış. 1981’de Türkiye’yi çöp torbasıyla tanıştıran bir marka olarak gerek mutfakta gerekse atık yönetimi konusunda kendilerini sorumlu hissettiklerini söyleyen Gülsün Mersin, daha önce çeşitli kurumlarla yürüttükleri atık ayrıştırma ve çevre temizliği projelerini pandemide daha da derinleştirdiklerinin altını çiziyor.

Mersin’in verdiği bilgiye göre markanın tüm ürünleri geri dönüştürülebilir durumda. “Yeter ki bu malzemeler ayrıştırılsın. Bu da ciddi bir farkındalık gerektiriyor. Yetişkinlerde farkındalığı yaratmak zor dedik, çocuklardan başladık. Okullara atık ayrıştırmanın önemini ortaya koyan profesyonel bir eğitim kiti hazırlayıp dağıttık” diyen Mersin, şirketin 40’ıncı yılını kutladıkları 2021’de sosyal projeleri paydaşlarıyla yeniden ele aldıklarını vurguluyor. 2021’de iş ortaklarıyla bir araya geldiklerini; ölçülebilir, planlı sosyal projeler yapmayı planladıklarını belirten Mersin,şöyle devam ediyor: “Yaşanabilir Dünya Birlikte Kolay mottosuyla çevre hareketi başlattık. 40’ıncı yılımız olduğu için Türkiye’nin 40 yerinde çöp toplama ve ayrıştırma çalışmaları yaptık, bu çöpleri belediyelere verdik. Çocuklar için Kuşlara Fısıldayan Kız adında kitap hazırlattık. İlk bin kitabın kapağını bu 40 yerden toplanan çöplerden dönüştürerek oluşturduk. Diğer yandan eğitimlerimiz Çanakkale ve Samsun’da başladı. 3 binden fazla öğrenciye ulaştık. Sırada diğer iller var. Ayrıca kitabın tiyatro versiyonu için de çalışma başlattık.”

Akıllı ayrıştırma makineleri gerekiyor

Gülsün Mersin’in ajandasında mutfaktaki ayak izini azaltacak projelere imza atmak var. Türkiye’nin sudaki ayak izinin dünya ortalamasının yüzde 20 üzerinde olduğunu belirten Mersin, bu konudaki bilinci artırmak istediklerini söylüyor. Örnek veriyor: “Bir fırın tepsisinde pişirme kağıdı kullanılmadığında nu temizlemek için çok fazla su ve kimyasal tüketimi yaşanıyor. Oysa pişirme kağıdı bu maliyeti aşağı çeken bir durum. Bunun gibi saklama grubundaki ürünler de gıda israfını önleme konusunda etkili. Bu konuda Türkiye hala doymamış bir pazar. Avrupa’ya göre farkındalık oranımız düşük. Yapılacak çok şey var.”

Yapılacakları iki başlıkta odaklamış Koroplast. Bunlardan biri mutfaklarda atık yemekleri yeniden değerlendirmek gibi, tasarrufu sağlamak için projeler üretmek; diğeri de “Asla çöp değil” denilen evsel atıkların ayrıştırılmasında Ar-Ge’den toplama aşamasına kadar geniş alanda işbirlikleri yürütmek.

Gülsün Mersin, yerel yönetimlerin bu konuda başarılı işler yaptığını söylüyor. Akıllı atık ayrıştırma makinelerinin de iyi bir çözüm olduğunu vurguluyor. Ancak bu yol aksamalarla dolu. “Bu aksamaların başında bu makinelere yanlış atıkların atılması. Bu yüzden bozuluyorlar. Biz akıllı makineler geliştirilmesini takip ediyoruz. Avrupa’da var. Bu konuda gerekirse bir üniversiteyle de birlikte çalışabiliriz” diyen Mersin, 2023’te tüm bunlar için çarpıcı işler başlatılacağını söylüyor.

Yapılacak konusunda iddialı: “Taahhütlerimiz var. Şirket ve tüm paydaşlarımız olarak ayak izimizi azaltacağız. Pilot bölgeler oluşturup atık ayrıştırma çalışmalarında yeni bir eşik atlamayı planlıyoruz.”