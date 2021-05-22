Kortlardan çıkan

Tenis tarihinin en başarılı isimlerindendi Jean Rene Lacoste. 15 yaşında ilk kez kortlara inen Lacoste, Henry Cochet, Jacques Brugnon, Jean Borotta ile birlikte bir dönemin 4 Silahşörleri’nin en fazla tanınan ismiydi. 23 yaşındayken ilk önemli başarısını Fransa Açık Çiftler şampiyonluğuyla elde eden Lacoste, bu kupayı 1925 ve 1929’da iki kez daha aldı. 1925 ve 1928 yıllarında Wimbledon, 1926 ve 1927’de Amerika Açık Şampiyonası’nı kazanan ilk yabancı olan Lacoste, 1927'de, Fransa'nın, Davis Kupası'nda altı yıl sürecek üstünlüğünü başlatan isim oldu. Aynı yıl dünya sıralamasında birinci sıraya kadar yükselen Lacoste’un tenis oynadığı sıralarda en büyük sıkıntısı ise kortlarda giydikleri kıyafetti. 1920’li yıllarda uzun gömlek, kravat ve pantolon giyerek tenis oynadığınızı düşündüğünüzde Lacoste’a hak vermemek elde değil. Rahatsız edici kıyafetlerden rahatsız olan Lacoste, çözümü ise kendisi bulmaya karar verdi. 1979 yılında People Dergisi’ne verdiği röportajda o rahatsızlığını ve çözüm önerisini ise Lacoste, şu cümlelerle anlatıyordu: “Bir gün arkadaşım Marquis of Cholmondeley’in kortta yakalı tişört giydiğini gördüm. Ne kadar pratik bir tercih olduğunu gördüm. Sonraki dönemlerde herkes bu tişörtlerden giymeye başladı.”

Polo yaka dediğimiz tişörtü tasarlayan Lacoste, sadece rahatsızlığı önlemekle kalmadı, önemli bir moda akımını da başlatıyordu aslında. Lacoste’un bir diğer katkısı ise tişörtlerde ilk kez logo kullanmaya karar vermesiydi. Hani bizim Lacoste markasıyla özdeşleyen timsah işte bu fikrin ürünüydü.

TİMSAH LAKABI, LOGOSU OLDU

Peki Lacoste ile timsahı bir araya getiren neydi? Bunun ise farklı bir tarihi var aslında. Dünyanın en iyi tenis oyuncularından biri olan Jean Rene Lacoste’un aldığı şampiyonluklar ABD’li bir gazetecinin de ilgisini çekmişti. 1923’te Boston’da düzenlenen Davis Cup turnuvası sonunda ABD’li bir gazeteci Lacoste’u anlatırken, “Timsah” sözcüğünü kullandı. Bunun da nedeni, Lacoste ve antrenörü arasındaki bir iddiaydı. Lacoste, turnuvayı kazanacağına inanıyordu ve kaybedenin timsah derili bir çanta alacağına dair antrenörüyle iddiaya girmişti. Kazandı. Turnuvanın 4 yıl sonrasında ise Timsah Lacoste, tasarladığı polo tişörtlere işte bu logoyu işleme kararı aldı. 1929 yılında son kez katıldığı Fransa Açık Tenis Turnuvası’nı kazandı ve kortlardan çekildi. Şimdi yeni rota iş dünyasıydı. 1933 yılında da giydiği timsah derili tişörtü dünya markası yaratmak için yola çıkan Rene Lacoste, markaya kendi soyadını verdi. Neredeyse 20 yıl boyunca sadece beyaz renkli tişörtler üreten Lacoste, yeniliklere odaklandı, 1951’de seçenekleri renklendirdi. Lacoste bugün polo yaka tişört üreten bir firmadan çok daha fazlası. Lacoste’un iç çamaşırından saate, ayakkabıdan parfüme, gömlekten eteğe kadar birçok ürünü bulunuyor.

1933’ten beri değişmeyen kalıp

Daha sonra golf oyuncuları arasında da popüler hale gelen Lacoste, golf oyuncuları için özel koleksiyonlar üretti. Tişörtlerle sınırlı kalmadı, ayakkabılar, saatler, parfümler peşi sıra koleksiyonlarda yer aldı. Lacoste’u diğer markalardan ayıran en önemli özelliği bazı ürünlerine olan sadakatiydi. 1933'ten beri kalıbı değişmeyen Lacoste Polo bu nedenle ikonik hale geldi. Rene Lacoste, 1996 yılında hayatını kaybetti. Geride ise 100’den fazla ülkede binlerce mağaza ve satış noktası olan bir dev bıraktı. Lacoste, bizlere yaşadığı sorunlara bireysel çözümlerin çoğu zaman başarıyı getireceğini öğretti. Lacoste bizlere logo seçiminin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.“Timsah sevimli ve sempatik bir hayvan olsaydı aynı etki yaratılamazdı diye düşünüyorum. Timsah yerine Fransa’nın logosu olan horozu seçseydim aynı etki, aynı başarı yakalanamazdı sanırım” diyerek bu düşüncesini onaylıyordu. Şimdi nerede bir timsah görsek aklımıza Lacoste geliyor çünkü.