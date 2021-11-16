Koş yabancı koş, çift haneli doların malları bunlar

Çift haneli dolar, yabancının gözünü yeniden Türkiye’ye çevirdi. Kasım’dan itibaren ufak ufak alımlar vardı fakat şimdi çıtayı yükselttiler. BBVA, Garanti’de mülkiyetinde bulunmayan %50,15’lik hisselerin tamamı için 12,20 TL satınalma bedeli ile pay alım teklifi yapılmasına karar verdi.

Neredeyse 1 dolara düşmüş Garanti hissesinin tamamı, yabancıya gidiyor. Liramıza ilk olarak Sterlin, sonra Euro ve şimdi de Dolar, fazladan 1 sıfır ilave edince, “patron çıldırdı, ne alışan 1 dolar” kabilinden teklifler gelmeye başladı. Şirketlerin kulağı kapıda olsun, yakında yabancı talip olabilir.

KELEPİR FİYATIN SATIŞ

Yabancıların gayrimenkule, hisse senetlerine, TL varlıklara ilgisi artabilir. Nedeni kelepir fiyatına gerilemeleri... Bir yanda ihracat rekorları kırılırken bir yanda dolar bazında dip seviyeye gerileyen fiyatlar elbette iştah açıyor. Siz şimdi seyredin şimdi; çift haneli dolar, start’ları up’laştıracaktır.

Ne oldu da birdenbire yabancı ilgisi canlanmaya başladı? Yabancıların Türkiye’ye ilgisindeki kıpırdanmayı sadece kelepir fiyatlarla nitelendirmek mümkün değil. Biliniyor ki seçim ekonomisine girilmiş durumda… Yeni adımlar bekleniyor ki şimdiden ülkeyi fiyatlıyorlar.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Yabancının sıcak para girişleri nasıl değerlendirilmeli?

Yabancının sıcak para girişinin yüksek olması da düşük olması da önemli risktir. Çekildiğinde ardında enkaz bırakır. Oluk oluk aktığında ise balon yaratır.

Yabancı sermayedeki gelişi nasıl izlemeli?

Yabancı sermaye doğrudan yatırıma gelirse ancak bizim için bir değerdir. Bunun dışında yatırım yapılabilir ülke notu alınırsa uzun vadeli emeklilik fonlarının ilgisi artar. Türkiye şu anda köpek balığı fonların radarında ve bize “batan ekonominin malları bunlar” gözüyle bakmaya başladılar.

SERMAYE HAREKETLERİNDE DİPLOMASİNİN ÖNEMİ

Yabancı sermayenin hareketinin ana çıtasında diplomasi yatar. Ne kadar ucuz olursanız olun, uluslararası arenada dengeleri sağlamadığınız zaman hurdalığa atılırsınız. Kredi notları ile sizi ezerler. Para çıkışıyla cezalandırırlar. Hareket kabiliyetinizi sınırlamaya başlar, küredeki söz sahipliğiniz erir, gider.

Dış ticaretin de belirleyicisi, etkin ve yetkin diplomasiden geçer. Hele ki küresel arenada korumacılık rüzgârları şiddetini artırırken ambargolar, kotalar, geçiş belgeleri ve mütekabiliyet, diplomasinin gölgesinde yol alabilir. Eğer sermaye hareketlerinde selamet arıyorsanız, diplomasiyi dışlamayın.