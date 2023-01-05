Koşullar çiftçilik hayalini engellemiyor

Günümüzde beyaz yakalının en büyük düşü; kırsalda bir ev, bir bahçe, belki küçük bir tarla... Belki bir meyve bahçesi, sera... Hayal kurmanın sınırı yok. Peki gerçekler?

Ziraatçilerle, üreticiyle konuşurken hep soruyorum. Çiftçilik yapma hayali kuran şehirli iş insanına ne önerirsiniz? İlk tepkileri malum "aman uzak dursunlar." Üretimin en sert yüzünü onlar biliyor çünkü... Üretim; ekime hazırlıktan, mahsulü toplamaya, pazar bulmaya çalışmaktan, gelecek yılın hazırlıklarının başlanmasına kadar çok aşamalı bir süreç. Planlı programlı, profesyonel bir iş. Karı olduğu kadar zararı da öngörmek gerekiyor. Üstelik üretim girdilerinin sürekli arttığı bir ortamdan bahsediyoruz. TÜİK verilerine göre tarımsal girdi fiyat endeksi 2022 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 97,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 105,81 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 196,89'la enerji ve yağlarda gerçekleşirken, gübre ve toprak geliştiricilerdeki artış yüzde 192,52 oldu. Yem fiyatlardaki artış yüzde 140,86 olarak gerçekleşti. Üreticinin maliyetlerle başı dertte. Her bir faktörü ayrı ayrı hesaplaması gerekiyor.

Koşullar ortada ve oldukça ağır. Peki iş insanı, kırsalda panjurlu bir ev ve bahçe, kenarda dikili domates biber, belki küçük bir sera, birkaç tavuk hayalinden vaz geçer mi? Sanmıyorum. Öyleyse ilk adımı atarak başlayabilirsiniz; yer seçimi...

Öncelikle unutmayın sizin gitmeye niyetlendiğiniz o küçük Ege kasabası, yapacağınız işe hiç uygun olmayabilir. Ekmek istediğiniz fideler güneşte kavrulabilir, ağaçlarınız dona dayanamayabilir. Bahçeniz sular altında kalabilir. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar'la sohbet ederken "Niğde ile Aksaray arası yakın gibi görünüyor. Ama iklimleri, yağışları, koşulları bambaşka" diyordu. Evet gelecek için planlar yaparken önceliği yer seçimine veriyoruz. Önce sizin iklim koşullarına dayanabileceğiniz bir yer belirleyip arazi fiyatlarını incelemekle işe koyuluyoruz. Sonra mı? Her şey sırayla...