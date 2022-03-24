Köy ilkokulundan ABD’ye uzanan bir başarı öyküsü

Ülkemizin en değerli iş insanlarından birisi olan Selçuk Yaşar’ın vizyonunu geleceğe taşımak amacıyla yaratılan Selçuk Yaşar Ödülü bu yıl Udemy ve Carbon Health girişimlerinin kurucusu Eren Bali’ye takdim edildi.

Yaşar Üniversitesi ve Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü’nün 2021 yılı teması “dijital dönüşüm” olarak belirlenmişti. Bu yılki tema göz önünde bulundurularak alanlarında söz sahibi kişilerden oluşan seçici kurulda; Yaşar Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı Başkanlığında, Ayşegül İldeniz, Cengiz Ultav, Prof. Dr. Öznur Özkasap ve Prof. Dr. Selim Balcısoy yer aldı.

‘Bilim, birlik, başarı’

17 Mart 2022 tarihinde İstanbul Çırağan Sarayı’nda düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Türkiye'de uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten vakıf üniversiteleri’ arasında yer aldıklarını belirterek, “21 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da yolumuza ilk günkü heyecanımızla, artan özgüvenimizle ve ‘bilim, birlik, başarı’ ilkeleriyle devam edeceğiz. Değerlerimiz doğrultusunda büyümeyi ve gelişmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz” yorumunu yaptı.

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ise, “Toplumsal sorunlara duyarlı, problem çözme yeteneğine sahip, analitik becerisi yüksek, yenilikçi bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerine” dikkat çekti. Yaşar Üniversitesi’ni TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde üst sıralarda yer aldığını hatırlatan Yiğitbaşı; 2021 yılında Türkiye’deki 78 vakıf üniversitesi arasında, ilk 5 içinde yer aldıklarını ifade etti.

Ödül Töreni toplu fotoğraf (soldan sağa):Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı; Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar; Udemy ve Carbon Health Kurucusu Eren Bali; Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı; Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer

ODTÜ’de yaratılan dev marka: Udemy

Selçuk Yaşar Ödül’ünün sahibi Eren Bali’nin öyküsü 1984 yılında Malatya’da başladı. İlkokul hayatını Malatya’nın tek öğretmenli köy okulunda tamamlayan Bali, dijital eğitimler sayesinde uluslararası matematik olimpiyatlarında gümüş madalya kazandı.

MIT ve Harvard gibi üniversitelere gitmek yerine eğitimine Türkiye’de devam etmeye kararı veren Bali Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü tercih etti. Matematik bölümünde çift ana dal yapan Bali, henüz üniversitedeyken bir sunucu üzerinden müzik dinlenmesini sağlayan bir uygulama yazdı. Üniversite eğitimi sonrasında ODTÜ Teknokent’teki eğitmenlerin verdiği eğitim ve derslerin, Eren Bali ve ortaokul arkadaşı olan Oktay Çağlar’ın geliştirdiği bir uygulama üzerinden dijital ortama taşınmasıyla daha sonra kurulacak olan Udemy’nin temelleri atıldı.

Bir sene sonra Stoppelman tarafından istedikleri desteği alan girişimciler, 1 milyon dolarlık önemli bir sermayeye ulaştılar.

Udemy kısa bir sürede oldukça dikkat çekerek büyük bir başarı yakaladı. PayPal, Booking.com, Goldman Sachs gibi dev kuruluşlar şirket içi eğitimleri için Udemy’i tercih ederek, şirketin hızlı büyümesine katkıda bulundular.

2021’de ABD’nin en hızlı büyüyen ikinci özel şirketi: Carbon Health

Eren Bali, Udemy’nin CEO’luk görevini devrettikten sonra geleneksel sağlık hizmetlerini dijitalleştiren Carbon Health isimli girişiminin peşinden gitmeye başladı. Kısa sürede aldığı yatırımlarla değerini 3 milyar doların üstüne çıkarmayı başaran Carbon Health, 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde en hızlı büyüyen ikinci özel şirket olarak zirvede yer aldı. COVID-19 pandemisinden kaynaklanan ve bu süreçte ortaya çıkan sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için 14 eyalette 90’dan fazla klinik açarak, testlerin yaygınlaştırılmasını ve aşı çalışmalarının hızlanmasını sağladı.

“En büyük gücümüz, inovasyon ve teknoloji”

Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar ödülün arkasındaki düşünce sistemini şu cümlelerle dile getirdi:

“Amacımız, faaliyetlerimizi bilim ve bilgiyle taçlandırmak. Hedefimiz, sürdürülebilir çalışmalarla toplumsal refaha katkıda bulunmak. Heyecanımız ve en büyük gücümüz, inovasyon ve teknoloji. Odağımızda insan var. Türkiye ve dünyada birçok sanayi yatırımlarımız bulunuyor. O bölgelerde önemli bir insan kaynağımız mevcut. Hepsine katkıları için şükranlarımı bir kere daha sunuyorum. Dijital dönüşüme çok önem veriyoruz. Pandemiyle birlikte bu konu daha da hızlı girdi hayatlarımıza. Eren Bali’nin tüm gençlerimize, girişimcilere örnek olmasını diliyorum.”

“Türkiye büyük bir hamle yaptı”

Eren Bali ödülü kabul ettikten sonra gelecek için gençlere destek olma sözü vererek; “Bundan 10 sene önce Türkiye’den çıkmış teknoloji alanında hiç şirket yokken, Udemy Türkiye’den çıkan birisinin kurduğu ve halka açılan ilk şirket oldu. Sonraki 10-15 sene içinde Türkiye büyük bir hamle yaptı. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Gençlerimiz çok azimli ve çalışkan. Türkiye’deki gençlere yardımcı olmak, onların ufkunu açmak için elimden geleni yapmak istiyorum. bu ödülü teknoloji alanında insanların neler yapabileceğini göstermek ve gençlere örnek olabilmek için kabul etmek istedim” dedi.

İHKİB küresel moda markası yaratmak için çalışıyor

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla 2009 yılından beri aralıksız devam eden Fashion Week Istanbul, bu yıl 15-18 Mart tarihlerinde başarılı bir biçimde gerçekleşti.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen FWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından destekleniyor. Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) ile İstanbul Moda Akademisi (İMA) iş birliğinde yürütülüyor..

Markalı ihracatı %25’e çıkarma hedefi

Hazırgiyim sektörü, ülkemize her yıl net 18,5 milyar dolar döviz kazandırıyor. Sektör 2030 yılında bu rakamı 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe vizyonlarını şu cümlelerle ifade ediyor:

“İHKİB’in organizasyonuyla düzenlenen ve Türk markaları ile tasarımcıları küresel vitrine taşıyan Fashion Week Istanbul, Türkiye’nin 2030 yılına kadar global ölçekte ilk 100 marka arasına 5 Türk markayı konumlandırma hedefi için kritik bir rol oynuyor. Bugün özgün, nitelikli tasarımlarımızı ve katma değeri yüksek ürün üretme yetkinliklerimizi artırmayı, böylelikle de tasarım markalarıyla bilinen ilk 5 ülke arasına girmeyi amaçlıyoruz.”

Mustafa Gültepe’nin paylaştığı verilere göre;

İHKİB, pandemi döneminde önemli bir değişim geçiren uluslararası hazır giyim sektöründe Türkiye’nin gücünün ve etkisinin daha da artması için stratejiler geliştiriyor.

Türkiye dünyanın 5., Avrupa’nın ise 3. En büyük hazır giyim tedarikçisi konumunda.

Bir hazır giyim ürünün ortalama 16,2 dolar/kg olan birim fiyatı marka etkisiyle 3 katına, özel tasarım olması durumunda 5 katına çıkabiliyor, bu da tasarım, moda ve markanın çarpan etkisiyle ihracatın geometrik artışını sağlıyor.

İHKİB orta vadede bu birim fiyatı 40 dolar/kg’ye çıkarmak için planlar yapıyor.

Gültepe, öncelikli hedeflerini “Markalı ihracatı %25’e, yüksek tasarımlı ihracatı ise %5’e çıkarmak, böylece dünya hazır giyim ihracatında sektöre yön veren 3 ülkeden birisi olmak.” cümleleriyle ifade ediyor.

Genç tasarımcı ve mühendislerimiz bu ödüller sizi bekliyor

James Dyson Vakfı tarafından yürütülen ve her yıl öğrenci ve yeni mezunlar için düzenlenen tasarım yarışması James Dyson Ödülü başvurulara açıldı. Bu sene ilk defa Türkiye’den de yarışmacı kabul edecek organizasyon, genç mucitlerin katılımını bekliyor. Mühendislik ve tasarım bölümlerinde okuyan ya da mezuniyetinin üzerinden dört yıldan fazla geçmemiş herkesin projesi ile katılabildiği yarışmanın 2022 para ödülü miktarları da açıklandı.

Son yıllardaki etkileyici başvuruların ardından girişimciliği desteklemek için bu yılın Eylül ayında açıklanacak ulusal kazananlar, buluşlarını geliştirmek için önceki yıllarda verilen miktarın iki katından fazla olarak 5 bin sterlin kazanma hakkı elde edecek. Yarışma, bugüne kadar 285'ten fazla buluşa para ödülü ile destek oldu.

James Dyson Ödülü, 2005 yılından bu yana, girişimci ruha sahip lisans öğrencilerine ve yeni mühendislik ve tasarım mezunlarına "Problem çözen bir şey tasarlama" konusunda meydan okuyor. Geçtiğimiz yıllarda geri dönüşüm için plastik maddeleri tanımlama, bıçak yaralanmalarında aşırı kan kaybını önleme ve evde tıbbi teşhislerin iyileştirilmesi gibi projelerin çıktığı yarışmada ulusal kazananları yerel jüri, uluslararası kazananları ise Sir James Dyson bizzat kendisi seçiyor. James Dyson Ödülü kazananlarına önemli bir yatırım desteği ve yüksek profilli bir medya görünürlüğü sağlanarak mucitlerin fikirlerini gerçek hayata uyarlayabilmeleri için ilk önemli kariyer fırsatı yaratılıyor.

Kurucu ve Baş Mühendis Sir James Dyson Ödül’e ilişkin açıklamasında: "Benim için James Dyson Ödülü'nün önemi, bir problemi akıllıca çözmektir. Genç mucitlerin bir şeyleri sorgulaması ve meydan okuması çok önem önemli. Gençlerin dünyayı değiştirmek istediğine gerçekten inanıyor ve teşvik edilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Gelecek onların dünyasıdır. Ödül, genç mucitlere fikirlerinin peşinden koşmak için gerekli güveni ve alanı veriyor. Geçmişteki uluslararası kazananlarımızın yüzde 70'i buluşlarını ticarileştirebildi. Ödülün bu yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olması bizi çok heyecanlandırıyor. Radikal ve ezber bozan fikirleri görmek için sabırsızlanıyorum. İyi şanslar!" dedi.

Kazananları neler bekliyor?

Para ödülü. Ulusal kazananlar buluşlarının gelişiminde bir sonraki aşamaya geçmek için 5.000 Sterlin, uluslararası kazananlar ise 30.000 Sterlin’e kadar para ödülü elde ediyor. Medyada görünürlük. James Dyson Ödülü kazananları açıklandığında, ürün geliştirmeyi ve sosyal çevre edinmeyi desteklemek için kapılar açılıyor. Görünürlük arttığında kazananlar medyadan, kamudan ve endüstri profesyonellerinden daha çok ilgi görüyor. Geçmiş kazananlardan destek. Ödül bu yıl, icatlarını ticarileştirenler için bir sosyal çevre ağı da başlattı. Geçmişte Ödülü kazananların bağlantı kurmaları, deneyimlerini paylaşmaları ve kazananlar arası mentorluk yapmaları için etkinlikler ve fırsatlar yaratıldı.

James Dyson Ödülü’yle ilgili güncel bilgiler için;

Web sitesi: https://www.jamesdysonaward.org/tr-tr/home/

Instagram: @jamesdysonaward

Newsroom: https://www.dyson.com.tr/newsroom/james-dyson-award-2022