‘Koyun Bilir’le yola çıktı, ‘İstanbul Senin’e damgasını vurdu

ÇORUMLU İsmet Koyun, 1978 yılında Türkiye’deki olaylı, çatışmalı ortamı dikkate alarak akrabalarının da yönlendirmesiyle eğitim için Almanya’nın yolunu tuttu.

Üniversiteye 1983’te başlayabildi. Önce inşaat mühendisliğini düşündü, sonra bilişime yöneldi. 1986 yılında, yani öğrenciyken şirketini kurdu.

Şirketin ismini Almanların Türklere genelde 3’üncü sınıf insan gibi bakmalarına hırslanarak belirledi:

- Soyadım “Koyun”… “Koyun Bilir” diyerek yola çıktım, şirketimin adını KOBIL yaptım.

KOBIL, dijital güvenlik alanına odaklandı, 1994’te İstanbul’da şehiriçi ulaşımda kullanılan “Akbil”in çipini üretti.

Zamanla özellikle bankacılık ve finans sektörünün hizmetlerindeki işlemleri hem kullanıcı, hem de kurum açısından güvenli hale getirmeye odaklandı.

KOBIL, İstanbul Teknokent’te 40-50 mühendisin çalıştığı bir merkez kurdu. Almanya’dan 50 ülkeye uzanıp farklı kurumların dijital hizmetlerinin güvenliğini sağlayan sistemler geliştirdi.

İsmet Koyun, dün sabah mesaj gönderdi:

- Dünyayı değiştireceğine inandığımız ve 8 yıldır yoğun emek harcadığımız “KOBIL Shift Super App”in ilk uygulamasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte “İstanbul Senin” adıyla hayata geçiriyoruz. “İstanbul Senin” uygulamasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tanıtacak.

Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Senin”i tanıttığı toplantıda söze şöyle girdi:

- Dedik ki, “Bu şehirde bundan böyle 16 milyonun dediği olacak”… İstanbul, demokraside herkese ilham veren uygulama ve değerlerin yükseldiği bir şehir olacak. İstanbul’da yaşayan herkes, şehrin kaderinde söz sahibi olacak.

“Ortak akıl”ın önemine işaret etti:

- Her şeyden önce ortak aklı ve şehrin geleceği ile ilgili kararlara vatandaşın katılımını, en vazgeçilmez demokratik haklardan biri olarak kabul ediyoruz.

“İstanbul Senin”in bu yolda atılan büyük bir adım olduğunu vurguladı:

- 16 milyonun sesine ve iradesine her an kulak vereceğimiz yeni bir mecrayı, mobil uygulamayı hizmete alıyoruz. Bugün onlarca mobil uygulamayı içinde barındıran, yarın yüzlerce, binlercesinin İstanbullu ile buluşacağı bir “Süper Uygulama”…

“İstanbul Senin”in global çapta bir inovasyon olduğunu kaydetti:

- “İstanbul Senin”le yepyeni bir ekosistem ve dijital platform kuruyoruz. Mobil cihaz esaslı ve mobil tabanlı bir dijital platform olan “İstanbul Senin”, yönetimin her vatandaşa doğrudan hesap vermesini sağlayan bir şeffaflık ve katılımcılık uygulaması.

Uygulamadan beklenen temel faydaları şöyle sıraladı:

Yeni nesil platformun gücüyle demokratik katılım ve ortak aklı tabana yaymak.

İBB hizmetlerine cep telefonundan kolay ve anlık erişim sağlamak.

Güvenilir bir pazar yeri kurmak.

Start-up’lar için hızlı büyüme imkanı sağlamak.

Uygulamadan örnekler verdi:

İETT, Şehir Hatları ve metro gibi toplu taşıma araçlarını kullananlar “İstanbul Senin” deki dijital “İstanbul Kart” sayesinde plastik “İstanbul Kart” larını yanlarında taşımadan seyahat edebilecek. “Göster Geç” ile işlem toplu taşıma araçları kullanılabilecek.

“İstanbul Senin” “İstanbul Kart” “İstanbul Kart” “Göster Geç” İSKİ ve İGDAŞ faturaları, cep telefonlarından kolayca ödenebilecek. Fatura kuyruğuna girme derdi ortadan kalkacak.

Abonelik işlemleri yine hızlıca cep telefonlarından yapılabilecek.

İsmet Koyun’un “Koyun Bilir” diyerek Almanya’da kurduğu KOBIL’i, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki “Ugetam” ekibiyle kol kola girdi, “İstanbul Senin”i geliştirdi.

“İstanbul Senin”i kullanıldıkça hayatı nasıl kolaylaştırdığı, “katılımcı yönetim”e nasıl kapı açtığı anlaşılacak…

Anlık anketlerle nabız tutulacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Senin”uygulamasını anlatırken şu noktanın altını çizdi:

- Anlık anketlerle şehrin nabzını tutacağız ve “Söz Senin”e verilecek geri bildirimler bize ışık tutacak.

Ardından örnekler sıralamayı sürdürdü:

“Otobüsüm Nerede” mini uygulamasıyla şehrin herhangi bir yerinde otobüs beklemekte olan İstanbullular, otobüsün tam olarak kaç dakika sonra bulunduğu durakta olacağını görebilecek.

Sanatseverler tiyatro, müzik başta olmak üzere her türlü kültürel etkinlikten anında haberdar olacak ve diledikleri yerden kolayca bilet alabilecek.

Yardımseverler “Askıda Fatura” mini uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek.

“Askıda Fatura” “Çözüm Merkezi” uygulaması ile kendileri, mahalleleri, sokakları ile ilgili bir ihtiaç veya sorunları olanlar bunları bize anında iletip çözüm isteyebilecekler.

Kullanıcı güvenliği yüksek seviyede

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Senin”in şu özelliğine işaret etti:

- Bu platformda kullanıcılar dijital kimlik, dijital cüzdan ve dijital sözleşmeyi birlikte kullanabilecek. Yani, kimlik bilgileri, “İstanbul Kart” ve kredi kartları bu süper uygulamanın içinde saklanabilecek.

Bu noktada güvenlik konusunun altını çizdi:

- “İstanbul Senin”de kullanıcı verileri sadece ve sadece kullanıcıya ait olacak. İBB çalışanları dahil hiçbir kurum ve kişi, kullanıcıların gizli verilerine erişemeyecek. Yani, kullanıcı güvenliği yüksek seviyede.

“İstanbul Kart”ın bu uygulamayla alışveriş kartına da dönüşeceğini kaydetti:

- “İstanbul Senin” ile “İstanbul Kart”ın dijital versiyonu kullanılarak kolayca alışveriş yapılabilecek.