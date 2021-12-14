Koyunabdal Köyü'nün ustaları önce Vakıfbank’ı sonra Ziraat İş GYO ve Borsa’yı bitirecek

Ahmet Kutsi Tecer’in, ‘Orda bir köy var uzakta gitmesek de tozmasak da’ diye başlayan şiiri sayesinde hepimiz memleketin bütün köylerini kendi köyümüz gibi sever, sahipleniriz. Bu defa ‘o köyün’ adı Koyunabdal. Kayseri’nin Bünyan ilçesinin şirin köylerinden Koyunabdal’ı, Ümraniye’de inşaatı son sürat ilerleyen İstanbul Finans Merkezi’ni (İFM) konuşurken duydum. Birleşim Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan, “Türkiye’de ve dünyada 100 bin metrekare üzerinde bina ya da tesislerin elektrik ve mekanik işlerini yapacak şirket sayısı çok azdır. Biz de onlardan biriyiz” deyip onlarca projede yaptıkları işleri anlatınca ‘devam eden ne var’ diye sordum. Mesut Altan, “Şu anda, İFM’de 4 projenin elektrik mekanik işlerini yapıyoruz. Önce Vakıfb ank binaları bitecek, 31 Mayıs’ta teslim ediyoruz, takvime uygun ilerliyoruz. Sonra, Ziraat Bankası, Borsa İstanbul ve İş GYO binalarını teslim edeceğiz. Tamamı 1 yıl sürebilir” dedi. ‘Yurt dışında yeni projeler var mı’ diye devam ettim. Bu defa da Rönesans’ın bir konsorsiyum ile hayata geçireceği Rusya’nın batısında Ust-Luga’daki 45 milyar metreküp gaz işleme 13 milyon ton doğalgaz sıvılaştırma kapasitesine sahip yeni projeyi işaret etti. İnşaatında 43 bin kişinin 52 ay çalışacağı 3,5 milyar dolarlık kontrata sahip bu projenin elektrik mekanik işlerini kimlerin yapacağının yakında belli olacağını, kendilerinin de en güçlü adaylar arasında bulunduğunu söyledi. Sonra, şehir hastaneleri, İstanbul Hava Limanı, yurt içinde ve yurt dışında onlarca dev binanın elektromekanik sistemlerini üretip uygulayan büyük bir mühendislik şirketi olarak çok nitelikli bir ‘usta-işçi’ ordusuyla çalıştıklarını anlattı. 20 yılda 1 milyar lira değerinde bir mühendislik şirketi olmayı başardıklarını vurguladı.

Tesisat, kaynak, izolasyon ustaları nereden?

Ben, devam eden işe odaklandım ve “İFM’deki 4 projede kaç işçiyle ne kadarlık bir iş yapıyorsunuz? Herkes işçi bulamamaktan şikâyet ederken yurt içinde ya da yurt dışında nasıl işçi ya da usta buluyorsunuz” diye sorunca sohbet daha da ilginçleşti. Mesut Altan, şöyle konuştu: “İFM’deki 4 projede yaklaşık 500 milyon liralık iş yapıyoruz. Şu anda bu projelerde 1500 işçi ve ustamız çalışıyor. Koyunabdal köyü en iyi tesisatçı ve kaynakçılara sahip ve bu konuda marka. Bütün bir köy usta ki Kayserililer bu konuda zaten çok iyi. Şu anda İFM içinde daha çok onlar çalışıyor. Çankırı ve Niğde de Türkiye’nin tesisatçı ustası merkezi gibidir. Kahramanmaraş da ama Maraş’tan daha çok kaynakçı ustalarımız çıkar. Adana da kaynakçıda çok iyidir. Gümüşhane, Erzurum, Bayburt, Rize, Samsun havalandırma ustalarıyla iyidir, galvaniz, sac işleyenler. İzolasyon ustaları ise daha çok Batman ve Mardin’den çıkıyor. Alüminyum kaplama ve izolasyonda onlar çok iyi.”

Yurt dışına usta götürüyoruz, testten geçiyorlar

Mesut Altan’a sormaya devam ediyorum. Yurt dışındaki projelere eskisi kadar işçi götürülmediğini duyuyoruz. Mesela bahsettiğiniz Rusya’daki LNG projesindeki işi alırsanız nasıl bir yol izleyeceksiniz? Altan, şöyle yanıtlıyor: “O iş çok büyük. 2 milyar dolarlık işçilik var. 200 milyon adam saat işçilik söz konusu. Türkiye’den Rönesans, bu proje için Ust-Luga Çalıştayı yaptı ve 45 firmayı davet etti. Sorumluluk alacak, teminat verecek nitelikte, referansları iyi firmalarla yola çıkacaklar. Muhtemelen 15 ülkeden işçi götürülecek. Ust-Luga’da biz olursak yaklaşık 1500 işçi götürürüz ama bunun yüzde 15-20’si Türkiye’den olur. Türkiye’den iyi ustaları götürüyoruz ve formen yapıyoruz. Formen ustalarımız, 20 kişilik grupların işini takip eder, denetler. Yine Rönesans’ın Cezayirlilerle Adana’da 1,8 milyar dolarlık bir LNG tesisi inşaatı var. Ona da hazırlık yapıyoruz. Biz Rönesans ile 15 yıldır çalışıyoruz. 25 kadar projesinde yer aldık. Rusya’da başka yüklenicilerle çok proje teslim ettik ama Ust-Luga olursa Rönesans ile Rusya’da ilk işimiz olacak. Tabii bu arada her proje için seçilecek ustaların testten geçmesi gerekiyor. Sancaktepe kanal üretim fabrikamızda, test alanı kuruyoruz. Farklı illerden kaynak ustaları geliyor. Boru, çelik, hat montaj kaynakları yapıyorlar. Aslında bu dev projelerde iş bizimle başlar, bizimle biter. "

1,4 milyon metrekare ofiste 75 bin beyaz yakalı çalışacak

İstanbul Finans Merkezi, finans sektöründeki bütün kurumları küresel piyasalarla daha verimli bir ekosistemde buluşturmak için planlandı. Projede ilk taşınmalar 2022 ortasında başlayacak ve büyük ölçüde 2022 sonunda tamamlanacak. En yüksek bina 60 kat ile 300 bin metrekarelik Merkez Bankası binası olacak. Projede, Borsa İstanbul, BDDK, SPK, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş GYO ve Sigorta şirketlerinin ofis binaları bulunuyor. Toplam 3,5 milyon metrekare inşaat alanına sahip projede ofis alanı 1,4 milyon metrekareyi buluyor. Ayrıca, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, konferans merkezi, 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı bir otel, 26 bin araç kapasiteli otopark inşa ediliyor. Yerleşim tamamlandığında proje içinde çalışanların sayısı yaklaşık 75 bin kişiye ulaşacak. Asıl hedef ise İstanbul’un bu proje ile dünyanın önemli finans merkezleri arasında ilk 10’a girmesini sağlamak. İFM’nin, 15 yıllık projeksiyonda Türkiye ekonomisine 250 milyar dolar gelir etkisi ve 160 milyar dolar katma değer sağlaması bekleniyor.

Çırpınırdı Karadeniz ve Kürtçe şarkı

Birleşim Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan’a, geçmişte, bazı büyük şantiyelerde işçiler arasında büyük kavgalar çıktığını hatırlatıyorum. Altan, “Evet, bazen tatsız kavgalar oluyor. Yurt dışında maalesef kanlı olaylar da oldu. Biri ‘Çırpınırdı Karadeniz söyler, biri Kürtçe şürkolür dinler, bazen gerilim olabilir, bunlar zor işler ve çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Bazen de sudan sebeplerle kavgalar çıkar. Yurt dışında asayişi bozanlar genellikle deport ediliyor. Bunların da iyi yönetilmesi lazım” diyor.