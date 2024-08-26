Koza Gıda bu kez Ekol’e satıldı
Dünyaca ünlü Franklin Templeton Fonu'nun kurucusu Marc Mobius’un bir dönem yatırım yaptığı Koza, bu kez Ekol Food’a satılıyor. Hem Koza hem de Ekol, dünyanın farklı coğrafyalarından ünlü markaların Türkiye dağıtımını gerçekleştiriyor.
Türkiye’nin en önemli gıda şirketlerinden olan Ekol ve Koza arasında önemli bir satış süreci yaşanıyor. Bir dönem dünyaca ünlü yatırımcı Marc Mobius’un yönettiği fon tarafından yatırım alan Koza Gıda, sektörünün öncü şirketlerinden biri olan Ekol tarafından satın alınıyor. Anlaşma resmi kurumlardan onaylandığında Ekol, Koza Gıda’nın tamamını devralacak. Ekol Foodservice, bu operasyon için satın almayı Lüksemburg’da kurduğu İskele Holding kanalıyla yapacak. Anlaşma tamamlandığında Ekol, Koza Gıda Dağıtım şirketinin yüzde 100’lük hissesinin sahibi olacak.
22 ülkeden bin 500 ürünü getiriyor
Satın almayı yapan Ekol Food, 2003 yılında Perpa’da Önder Bilen tarafından kuruldu. İlk kurulduğu dönemde 24 metrekarelik bir dükkandan ibaret olan Ekol Food, şu anda 3 bin metrekareli kapalı alan, 2 bin 500 metrekarelik kapalı alanda hizmet veriyor.
22 ülkeden bin 500 yakın ürünün Türkiye’de satışını yapıyor. İstanbul merkezli Ekol’ün Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum, Bursa, Adana gibi şehirlerde bayi ve dağıtım ağı bulunuyor. 42 alt bayi ve 12 bin palet kapasiteli 4 ayrı deposu bulunan Ekol, İtalya’da da Ekol Culinary şirketi ile faaliyet gösteriyor.
Ekol Foodservice Turizm Sanayi adlı şirketin satın aldığı Koza Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ise 1994 yılından beri faaliyet gösteriyor. 16 farklı ülkeden 100’e yakın markanın 900 ürününün dağıtımını yapan şirket, İstanbul’daki Yassıören’de 8 bin metrekarelik, Antalya’da da bin metrekarelik depoya sahip.
Mobius’un ilk gıda yatırımıydı
Koza Gıda, 2015 yılında yatırımcı Mark Mobius’un kurucusu olduğu, O dönem 800 milyar dolardan fazla varlığı yöneten Franklin Templeton Fonu’nun özel sermaye kolu Darby Özel Yatırım Fonu ile İstanbul merkezli Pera Capital Partners, Koza Gıda A.Ş’den pay satın almak için anlaşma imzalamıştı. O dönemde Koza Gıda, 20 ülkeden 85 firmanın bin 500 ürününü ithal ederek Türkiye genelinde dağıtımını yapıyordu.