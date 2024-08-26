Koza Gıda bu kez Ekol’e satıldı

Dünyaca ünlü Franklin Templeton Fonu'nun kurucusu Marc Mobius’un bir dönem yatırım yaptığı Koza, bu kez Ekol Food’a satılıyor. Hem Koza hem de Ekol, dünyanın farklı coğrafyalarından ünlü markaların Türkiye dağıtımını gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin en önemli gı­da şirketlerinden olan Ekol ve Koza arasında önemli bir satış süreci yaşanı­yor. Bir dönem dünyaca ünlü ya­tırımcı Marc Mobius’un yönet­tiği fon tarafından yatırım alan Koza Gıda, sektörünün öncü şir­ketlerinden biri olan Ekol tara­fından satın alınıyor. Anlaşma resmi kurumlardan onaylandı­ğında Ekol, Koza Gıda’nın tama­mını devralacak. Ekol Foodser­vice, bu operasyon için satın al­mayı Lüksemburg’da kurduğu İskele Holding kanalıyla yapa­cak. Anlaşma tamamlandığında Ekol, Koza Gıda Dağıtım şirketi­nin yüzde 100’lük hissesinin sa­hibi olacak.

22 ülkeden bin 500 ürünü getiriyor

Satın almayı yapan Ekol Food, 2003 yılında Perpa’da Önder Bi­len tarafından kuruldu. İlk kurul­duğu dönemde 24 metrekarelik bir dükkandan ibaret olan Ekol Food, şu anda 3 bin metrekareli kapalı alan, 2 bin 500 metrekare­lik kapalı alanda hizmet veriyor.

22 ülkeden bin 500 yakın ürü­nün Türkiye’de satışını yapıyor. İstanbul merkezli Ekol’ün An­kara, İzmir, Antalya, Bodrum, Bursa, Adana gibi şehirlerde ba­yi ve dağıtım ağı bulunuyor. 42 alt bayi ve 12 bin palet kapasiteli 4 ayrı deposu bulunan Ekol, İtal­ya’da da Ekol Culinary şirketi ile faaliyet gösteriyor.

Ekol Foodservice Turizm Sa­nayi adlı şirketin satın aldığı Ko­za Gıda Dağıtım Sanayi Ve Tica­ret Anonim Şirketi ise 1994 yı­lından beri faaliyet gösteriyor. 16 farklı ülkeden 100’e yakın markanın 900 ürününün dağıtı­mını yapan şirket, İstanbul’daki Yassıören’de 8 bin metrekarelik, Antalya’da da bin metrekarelik depoya sahip.

Mobius’un ilk gıda yatırımıydı

Koza Gıda, 2015 yılında yatı­rımcı Mark Mobius’un kurucu­su olduğu, O dönem 800 milyar dolardan fazla varlığı yöneten Franklin Templeton Fonu’nun özel sermaye kolu Darby Özel Yatırım Fonu ile İstanbul mer­kezli Pera Capital Partners, Ko­za Gıda A.Ş’den pay satın almak için anlaşma imzalamıştı. O dö­nemde Koza Gıda, 20 ülkeden 85 firmanın bin 500 ürününü ithal ederek Türkiye genelinde dağı­tımını yapıyordu.