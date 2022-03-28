Kozadan çıkan hayaller kadınları gelecek için buluşturdu

Hatay’da, Antakya’nın güneyinde yer alan Defne ilçesindeyiz. Yeşillikler içinde bir koza evi, günlerdir hazırlığını yaptığı büyük buluşma için heyecanlı, konuklarını karşılıyor. Defne Koza Evi’nin kurucusu iki çocuk annesi Tülay Genç, karşısında Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner’i görünce bir süre konuşamıyor. Biraz sonra kendini toparlıyor ve diyor ki; “Bu benim rüyalarımın gerçekleştiği an. Hoş geldiniz.”

Tülay Genç, ev hanımı. Antakya’da doğup büyümüş. Çevresindeki birçok kadın gibi iki çocuğunu büyütmek için pek çok zorluğa göğüs germiş bir Anadolu kadını. Hayatı, eşiyle birlikte bin bir emekle ayakta tutmaya çalıştıkları ekmek tekneleri bakkal dükkanının soyulmasıyla değişiyor. Ailesinin girdiği sıkıntılı dönemi aşmak için çareler arayan Tülay Hanım, bölgede Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen “Ekmeğini İpekten Çıkart” projesine katılıyor. Burada ipek böceğini tanıyor. Kozadan nasıl ipek iplikler yapılacağını öğreniyor. Kendisiyle birlikte eğitime katılanlar arasında sadece o mezun oluyor ve o güvenle “Yola devam” diyor.

Verilen eğitimle yetinmiyor Tülay hanım. Bir hayal kuruyor: “Benim gibi ailesine nefes olmak isteyen çalışkan kadınların olduğu bir atölyem olsun. Ben de öğrendiklerimi başka kadınlara öğreteyim.”

Önce aldığı eğitimi genişletiyor. Daha fazlasını öğreniyor. İpek böceği yetiştirmekten ipeğin tezgahta dokunmasına kadar olan tüm süreci bilmek istiyor. Artık ustalaştığı noktada da diğer kadınlara dokunmaya başlıyor. Ama hayali hala gerçekleşmiş değil. Arı kovanı gibi çalışan bir atölyede onlarca kadın kazanmalı. Bir şekilde bu ipek kumaşlar pazara çıkmalı.

Hearthish, çıkış kapısı!

İşte bu noktada yolu; sarı, kıvır kıvır saçlı bir kızla kesişiyor Tülay Genç’in. Bu ülkede hayallerinin peşinden koşan başka bir cesur yürek; Tûba Yıldız. Genç bir girişimci Tûba Hanım. O da İstanbul’da uzun süren profesyonel hayattan sonra sosyal girişimciliğe kafayı takıp Anadolu yollarına düşmüş. Bir yıl önce Heartish’i kuruyor. “Heartish, benim ikinci girişimim. Pandemide doğan bir fikir” diyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretilen geleneksel kumaşları moda ürününe dönüştürmek onun hayali. Amacı Anadolu’daki cesur ve çalışkan kadınlarla sürdürülebilir bir moda markası olmak. İşte o kadınlardan biri de Tülay Genç.

Sekiz ayda sekiz ile gidilecek

Bu iki kadını buluşturan, güneşli bir mart sabahında gazetecilerle bir araya getiren ise Boyner Grup’un Buluşum Platformu. Hearthish, platformun 2015’ten bu yana destek verdiği sosyal girişim. Buluşum Platformu’nun finansman ve mentörlük desteğiyle genç tasarımcıları Anadolu’daki üreticilerle buluşturmak üzere yola çıkılmış. Plan; sekiz ayda sekiz ile gitmek. Antakya ve Tülay Genç, bu yolculuğun ilk durağı. Sırada Mardin ve Şanlıurfa'dan keçe, pazen ve kaşmir, Denizli'den buldan kumaşı, peştemal ve keten, Tokat'tan Tokat taş baskı, Trabzon'dan keşan bezi, Gaziantep'ten kutnu, İzmir'den Ödemiş ipek ve Rize'den kendir kumaşlarına genç moda tasarımcılarının hazırladığı koleksiyonlarla hayat vermek var.

Antakya’da etkisi büyüyecek

Defne Koza Evi’ndeki heyecan, biraz da ilklerin buluşmasından kaynaklanıyor. Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner ve Buluşum Platformu’nun CEO’su Cihan Alpay’a çalışmalarını gösteren Tülay Genç, ara ara gözyaşlarıyla kesilen konuşmasında “Bu işi nasıl büyütürüm diye düşünüyordum. Yolum sizinle kesişti. Bu benim hayallerimin de ötesinde” diyor.

Ümit Boyner ise, Buluşum Platformu ile tam da hayal ettikleri noktaya dokunmuş olmaktan memnun. “Anadolu’nun değerleri bizim için önemli. Kadınlarla yürütülen işler çok kıymetli ve mutlaka başarıya ulaşıyor. Biz burada olmaktan çok mutluyuz” diyor.

Şimdi Heartish’in Buluşum’dan aldığı destekle, Antakya’nın yerel değeri ipek dokumacılığı sürdürülebilir bir gelir modeliyle yaygınlaşma yolunda. Şu ana kadar onlarca kadına temas eden ve istihdam sağlayan Tülay Genç, Heartish işbirliği ile kuracağı yeni dokuma atölyesinde en az 10 kadına daha istihdam yaratmayı hedefliyor.

Heartish’in sürdürülebilir ve organik kumaşlarla tasarımcılara hazırlattığı 24 parçadan oluşan ilkbahar-yaz koleksiyonu da Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’de satışa sunulacak.

14 girişime destek verildi

Buluşum Platformu, 2015’ten bu yana 14 projeye destek vermiş. Buluşum CEO’su Cihan Alpay, başlangıçta sosyal girişimcileri desteklemek için Boyner Vakfı’nın itici gücü ile bir kitlesel fonlama platformu olarak yola çıktıklarını söylüyor. Ancak kitlesel fonlama modeli yürümeyince projelere tamamen Boyner Grup desteğiyle devam etme kararı aldıklarını belirtiyor. “Benim bir buluşum var” diyen ya da girişimlerini geliştirmek isteyen sosyal girişimcilere cesaret vererek maddi destek sağlamak platformun hedefi.

Kriterlere uygun sosyal girişimciler Buluşum Platformu’na başvuruyor. Seçilen girişimciye maddi katkının yanı sıra Boyner Grup şirketlerinden mentorluk ve tanıtım desteği de veriliyor.

İpek için temiz çevre gerek!

Tülay Genç, ipek dokumacılığının çok sabır gerektiren bir iş olduğunu söylüyor. “İpek böceği asla kirli, kimyasal kalıntıları olan dut yapraklarını yemiyor. Ortamdaki parfüm bile onları etkiliyor” diyen Genç, ipek kozaları hakkında şu bilgileri veriyor: “İpek böceği 45 günlük yaşamı içerisinde kozasını örüyor. Bir kozadan bin 800 metre ip elde ediliyor. Bir metre kumaş dokumak için en az 2 kilo kozaya ihtiyaç var. Bir kilo iplik, yaklaşık 2 bin koza anlamına geliyor. Bir metre kumaş için ortalama 4 bin koza kullanmak gerekiyor.”