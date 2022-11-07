Kozmetik sektöründe dış ticaretimiz ve trendler

Kimya sektörü bünyesinde faaliyet gösteren kozmetik sektörü 2021 yılında global olarak 353 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaştı. Sektörün toplam ihracatı 172 milyar dolar seviyesinde. En büyük beş ihracatçı sırasıyla Fransa, ABD, Almanya, Singapur ve Güney Kore. Türkiye 2021 yılı itibariyle 23. sırada yer alıyor. Dünya ihracatından aldığımız pay yüzde 0,89 ve son iki yıldır bu sektörde net ihracatçı konumundayız. Sektörün bir yan dalı olan yıkama-temizlik ürünleri ise global olarak 74 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip. Bu alanda Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı pay yüzde 1,30 ve dünyada 19. sıradayız. Her iki sektörü birlikte ele aldığımızda dünya ticaretinden aldığımız pay yüzde 0,96.en çok ihracat yaptığımız ürünler ise; yüzey aktif temizleyiciler, ıslak mendiller, makyaj ve güzellik bakım ürünleri, parfümler, oda kokuları, şampuanlar, esaslar, saç müstahzarları ve deodorantlar. Son üç yıllık RCA (Karşılaştırmalı Üstünlükler) endeksine göre bakıldığında hem ihracat hem ithalat hem de rekabetçilik endeksleri bazı ürünlerde avantajlı konumda olduğumuzu işaret ediyor. Bu ürünler; uçucu yağlar, manikür ve pedikür müstahzarları, şampuanlar, seç spreyleri, diğer saç müstahzarları, tıraş ürünleri, vücut deodorantları, oda kokuları, ıslak mendiller ve perakende satılan yüzey aktif temizleyiciler. Kozmetik sektörü 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3 artışla 1,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 2022 yılının ilk 8 ayında ise yüzde 16,6’lık bir artışla 1,02 milyar dolar ihracat yapıldı. Sektörün hemen her ürününde değer bazında bir artış söz konusu. En çok ihracat yaptığımız ülkeler ise sırasıyla; Irak, ABD, Rusya, İran, BAE, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa ve İsrail.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Kozmetik sektörüne yönelik faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bunların bazılarından bahsetmek istiyorum. İKMİB, 18-22 Eylül 2022 tarihleri arasında Kolombiya’nın başkenti Bogota’da kozmetik ve temizlik ürünleri sektörüne yönelik sektörel ticaret heyeti düzenledi. Firmalarımız, Kolombiya ile birlikte 13 farklı ( Kosta Rika, Ekvator, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezüella, Bolivya, Şili ve Guatemala) ülkeden 50’den fazla yabancı satın almacı ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. 31 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri arasında ise, İKMİB tarafından 17. kez Dubai’de kozmetik ve temizlik ürünleri sektörüne yönelik Beautyworld Middle East Fuarının Milli Katılım Organizasyonu düzenlendi. Fuarda, milli katılım organizasyonu çatısı altında 68, bireysel olarak ise 54 olmak üzere toplam 122 Türk firması yer aldı. 65 ülkeden 1430 katılımcının ürünleri sergilediği fuar, 40 bin civarında ziyaretçiyi ağırlıyor. Sektöründe Orta Doğu bölgesinin en büyük etkinliği olan fuar özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika, Hindistan ve çevre Asya ülkelerinden yoğun ziyaretçi çekiyor. 16-18 tarihleri arasında Singapur’da kozmetik sektörüne yönelik olarak gerçekleşecek olan Cosmoprof Asia fuarının Türkiye Milli Katılım organizasyonu da 10.kez İKMİB tarafından gerçekleştirilecek.

Kozmetik sektörüne yönelik olarak çeşitli kuruluşlarca yapılan araştırmalar, tüketicilerin yüzde sekseninin kişiselleştirilmiş ürünleri tercih ettiğini gösteriyor. Sanal gerçeklik veya yapay zekâ uygulamaları marifetiyle ürünü deneyimlemek satın alma davranışını pozitif etkiliyor. Ayrıca ürün seçmeden online bir soru setiyle tercih edilecek ürüne karar verme şansı tanınması tüketicilerin yüzde altmışı tarafından olumlu karşılanıyor. Diğer taraftan, Pandemi nedeniyle yaşanan kapanmalar evlerde uygulanabilecek çözümleri üreten markalara yönelimi artırdı. Yine araştırmalara göre, tüketiciler vücutlarına günde ortalama 9 kişisel bakım ürünü uyguluyorlar. Bu dokuz ürünün içerisinde de ortalama 126 özgün madde yer alıyor. Gün geçtikçe tüketiciler bu kimyasal maddelerin neler olduğunu, vücutlarında nasıl bir etki yaratacağını daha çok sorgular hale geliyor. Yine araştırmalara göre tüketicilerin yüzde yetmişi “temiz” diye tabir edilen ürünleri, yüzde altmışı da “doğal” ve “organik” ürünleri tercih ediyor. Öte yandan, erkeklerin kozmetik ürünlere olan ilgisi de artış eğiliminde. Erkeklere yönelik cilt bakımı ürünleri pazarının 2021 yılı itibariyle büyüklüğü 12.5 milyar dolar ve 2027 yılında pazarın 19 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Güney Kore’nin kozmetik sektöründe yarattığı etkinin bir yansıması olarak da değerlendirilen bu trende göre örneğin, Güney Kore’de erkeklerin yüzde yetmiş beşi her hafta bir kişisel bakım uygulaması tecrübe ediyor.

Türkiye’nin kozmetik sektöründe ihracatı ve ihracatının birim değeri artma eğiliminde. Önümüzdeki dönemde dünya ticaretinden aldığımız payı artırabilmek için bazılarını ifade etmeye çalıştığım yeni trendleri takip etmek sektörün hedeflerine ulaşmasında önemli bir etken olacak.