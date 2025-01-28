Kral Charles Apple’ı neden öptü?

2024’ün son gün­lerinde İngilte­re Kralı 3. Charles, Londra'nın Batter­sea Elektrik Sant­rali'ndeki Apple İn­giltere genel mer­kezine ikonik ve aynı zamanda tari­hi bir ziyarette bu­lundu. Apple Ceo’su Tim Cook tarafın­dan ağırlanan Kral Charles’ın asıl ziyaret gerekçeleri konu­suna gelmeden Apple’ın bası­na geçtiği bir bilgi notunu pay­laşalım.

Tim Cook’un basına App­le tarafından paylaşılan açık­lamasında, “Majesteleri Kral Charles’ı Apple Battersea’de, Birleşik Krallık’taki evimiz­de ağırlamaktan onur duyduk. Gençleri eğitme ve güçlendir­me konusunda hayati bir çalış­ma yürüten The King’s Trust’ı desteklemekten gurur duyuyo­ruz. Birleşik Krallık’taki 40 yı­lı aşkın geçmişimize dayana­rak burada büyümeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz,” dedi.

İşte bu tarihi ve ikonik ziya­retin en kritik mesajı da buydu “40 yıldır buradayız. Fonları­nıza para da aktarıyoruz. Ama bize dokunmayın bizim ayrı­calıklarımız devam etmezse biz gideriz.”

Hatırlayalım İngiltere’de es­ki başbakanlar Boris Johnson ve Lizz Truss’un önüne geçe­mediği ekonomik krizi, Ris­hi Sunak da durduramayınca Muhafazakar Parti’nin hezi­metine doğru giden yol açılmış ve uzun yıllar sonra da süreç İşçi Partisi’nin büyük bir zafe­riyle sonuçlanmıştı.

İşçi Partili yeni Birleşik Krallık başbakanı Keir Star­mer ve yönetimin vadettiği ekonomik büyüme modeli tam olarak da ülkedeki büyük yatı­rımcıların hayallerini derin­den etkiledi. İktidara gelmesi ile kurumlar ve gelir vergisin­deki artış sinyalleri başta Av­rupa merkezlerini büyük avan­tajlarla Birleşik Krallık’a ku­ran Meta, Google, LinkedIn ve tabii ki Apple’ın da aralarında bulunduğu Trump’ın yeni ne­sil oligarklarını ziyadesi ile ra­hatsız etti.

Alttan alta bu şirketlerin merkezlerini başta Birleşik Arap Emirlikleri - Dubai ol­mak üzere taşımaya lojistik hazırlık yaptıkları da birkaç aydır sır değil. İşçi Partili Ke­ir Starmer ile Trump arasın­da yaşanacak olası gerginlik ve ayrılıkların artacağını ön göre­rek Kral’ın ziyaretini ve yumu­şak dokunuşunu okumalıyız.

İngiliz devlet sistemi dünya­da kamu diplomasisini kuran ve genelde iyi yöneten bir ya­pı olduğu için tarihte de Kra­liçe’nin arkada yaşanan büyük krizlerde yumuşak gücü ile devreye girdiğini pek çok kez gördük. Bakalım bu sefer işe yarayacak mı?

İngiliz kamu diplomasisi­nin son yıllarda ciddi anlam­da kan kaybettiğini de Türki­ye’den bir örnekle anlatmak mümkün. Tarihte İngiltere’nin Türkiye Büyükelçileri, diplo­matları her zaman özenle se­çilmiştir. 2013 – 2017 yılla­rı arasında görev yapan ve şu Birleşik Krallık istihbarat teş­kilatı MI6'in başında bulunan, Richard Moore’u halen tutku­nu olduğu Beşiktaş ve Türkiye üzerine verdiği mesajları gör­mek mümkün. Yerine gelenler ise gideni arattı.