Kral Charles Apple’ı neden öptü?
2024’ün son günlerinde İngiltere Kralı 3. Charles, Londra'nın Battersea Elektrik Santrali'ndeki Apple İngiltere genel merkezine ikonik ve aynı zamanda tarihi bir ziyarette bulundu. Apple Ceo’su Tim Cook tarafından ağırlanan Kral Charles’ın asıl ziyaret gerekçeleri konusuna gelmeden Apple’ın basına geçtiği bir bilgi notunu paylaşalım.
Tim Cook’un basına Apple tarafından paylaşılan açıklamasında, “Majesteleri Kral Charles’ı Apple Battersea’de, Birleşik Krallık’taki evimizde ağırlamaktan onur duyduk. Gençleri eğitme ve güçlendirme konusunda hayati bir çalışma yürüten The King’s Trust’ı desteklemekten gurur duyuyoruz. Birleşik Krallık’taki 40 yılı aşkın geçmişimize dayanarak burada büyümeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz,” dedi.
İşte bu tarihi ve ikonik ziyaretin en kritik mesajı da buydu “40 yıldır buradayız. Fonlarınıza para da aktarıyoruz. Ama bize dokunmayın bizim ayrıcalıklarımız devam etmezse biz gideriz.”
Hatırlayalım İngiltere’de eski başbakanlar Boris Johnson ve Lizz Truss’un önüne geçemediği ekonomik krizi, Rishi Sunak da durduramayınca Muhafazakar Parti’nin hezimetine doğru giden yol açılmış ve uzun yıllar sonra da süreç İşçi Partisi’nin büyük bir zaferiyle sonuçlanmıştı.
İşçi Partili yeni Birleşik Krallık başbakanı Keir Starmer ve yönetimin vadettiği ekonomik büyüme modeli tam olarak da ülkedeki büyük yatırımcıların hayallerini derinden etkiledi. İktidara gelmesi ile kurumlar ve gelir vergisindeki artış sinyalleri başta Avrupa merkezlerini büyük avantajlarla Birleşik Krallık’a kuran Meta, Google, LinkedIn ve tabii ki Apple’ın da aralarında bulunduğu Trump’ın yeni nesil oligarklarını ziyadesi ile rahatsız etti.
Alttan alta bu şirketlerin merkezlerini başta Birleşik Arap Emirlikleri - Dubai olmak üzere taşımaya lojistik hazırlık yaptıkları da birkaç aydır sır değil. İşçi Partili Keir Starmer ile Trump arasında yaşanacak olası gerginlik ve ayrılıkların artacağını ön görerek Kral’ın ziyaretini ve yumuşak dokunuşunu okumalıyız.
İngiliz devlet sistemi dünyada kamu diplomasisini kuran ve genelde iyi yöneten bir yapı olduğu için tarihte de Kraliçe’nin arkada yaşanan büyük krizlerde yumuşak gücü ile devreye girdiğini pek çok kez gördük. Bakalım bu sefer işe yarayacak mı?
İngiliz kamu diplomasisinin son yıllarda ciddi anlamda kan kaybettiğini de Türkiye’den bir örnekle anlatmak mümkün. Tarihte İngiltere’nin Türkiye Büyükelçileri, diplomatları her zaman özenle seçilmiştir. 2013 – 2017 yılları arasında görev yapan ve şu Birleşik Krallık istihbarat teşkilatı MI6'in başında bulunan, Richard Moore’u halen tutkunu olduğu Beşiktaş ve Türkiye üzerine verdiği mesajları görmek mümkün. Yerine gelenler ise gideni arattı.