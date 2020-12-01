Kral Şakir, sürdürülebilir üretimin yeni savaşçısı oldu

Bardaktan havluya, sırt çantasından saç tokasına kadar onlarca kategoride milyarlarca dolarlık gelir kapısı oluşturan lisanslı ürünler kervanına yerli çizgi dizi karakteri Kral Şakir de eklendi. Karakterin yaratıcısı ve Grafi2000’in kurucusu Varol Yaşaroğlu, özellikle pandemiyle birlikte yeni yayın kuruluşlarıyla anlaşmaların arttığını, bunun da lisans ekosisteminde Kral Şakir’in payını büyüttüğünü belirtti. Yaşaroğlu, “2020 sonunda lisans gelirlerimizin 100 milyon lirayı aşmasını bekliyoruz. Şu anda Türkiye’de 40’tan fazla şirket, 50 kategoride 200’den fazla lisanslı ürünümüzü üretiyor” dedi.

3’üncü filmin adı "Geri Dönüşüm”

Kral Şakir, iki filmiyle sinemada da büyük ilgi gören karakter. Varol Yaşaroğlu, filmdeki karakterlere ilgi arttıkça çocukların hayatında lisanslı ürünlerin daha da fazla yer aldığını söylüyor. Kral Şakir lisansıyla üretim yapmak ise herkesin harcı değil. Kriterlerin başında sürdürülebilir üretime standartlarına uyum yer alıyor. Varol Yaşaroğlu, “Sürdürülebilirliği lisans kriterlerimize almakla kalmadık, yeni hikaye serilerimizin de ana konusu yaptık. Üçüncü sinema filmimizin adı ‘Geri Dönüşüm’. Çünkü çocukların hayatındaki etkimizi görüyoruz, bu bize önemli bir sorumluluk yüklüyor. Ben kişisel olarak dünyanın geldiği noktadan bizim nesli sorumlu tutuyorum. Gelecek nesillerin bu yanlışı sürdürmemeleri için kendimi sorumlu hissediyorum” diyor.

"2016’da başladık ‘love mark’ olduk”

Cotoon Network Türkiye için Grafi 2000 tarafından kanalın ilk yerli çizgi filmi olarak hazırlanan Kral Şakir’in sırrını, “Mahallemizde kolayca rastlayabileceğimiz, bizden karakterler” diye özetleyen Varol Yaşaroğlu, serinin sinema filmleri ve kitaplarının kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Yaşaroğlu, serinin yakaladığı başarının ardından Cartoon Network’ün karakteri 18 ülkeye taşıdığını ve tam 8 lehçeye çevirdiğini vurgulayarak, “Mısır’dan, İran’dan çocuklar bana mesaj atıyorlar. Yakında Avrupa’da da yayınlanmaya başlanacak” diye konuştu. Markanın en büyük lisans kaynağının kitaplar olduğunu anlatan Yaşaroğlu, özellikle pandemide serinin izlenme oranlarının arttığını, öte yandan oyuncak pazarındaki ürünlerde daralma gördüklerini söyledi. Yaşaroğlu, “Ipsos’un yaptığı araştırmada Türkiye’nin çocuk ve aile markası olarak açık ara önde çıktık. Lisans satışında da 1 numara olduğumuz yine bu araştırmada belirtildi. J&J, Kral Şakir lisanslı şampuanlar çıkardı. Kısa sürede Türkiye’nin ‘love mark’ı olduk. Türkiye’de Harry Potter etkisi yarattık” diye konuştu.

Netflix’in bu yıl gelen talep üzerine serinin eski sezonlarını satın aldığını da vurgulayan Yaşaroğlu, “Yayına girer girmez Lucifer’i geride bıraktık, Aliye ile yarışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vialand’i Şakirland yapacaklar

►İTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu olan, bu bölümde mastır da yapan Varol Yaşaroğlu kendini bir "animasyon aşığı" olarak nitelendiriyor. Kariyerinde Koca Kafalar, Fırıldak Ailesi gibi ilgi gören işler olan Yaşaroğlu’nun hayali Kral Şakir'i dünyaya açmak. Bunun için sinema ve dizi projelerinin devam ettiğini anlatan Yaşaroğlu, "Hatta dünyadaki Disneyland örneklerinde olduğu gibi bir tema park da kuracağız. Her şeyi hazırlamıştık. İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Vialand ile anlaştık. Burayı Kral Şakir serisine uyarlayarak tema park haline getireceğiz ama pandemi nedeniyle askıya aldık" diye konuştu.

Her ay bin korsan site kapattırıyoruz

►Lisans pazarında başarılı her marka gibi Kral Şakir’in de başı korsan piyasasıyla dertte. Bir anda en çok korsanı üretilen karakter haline geldiklerini söyleyen Varol Yaşaroğlu, her ay 1000’e yakın linki kapattırdıklarını belirtti. Markayı e-korumaya da aldıklarını anlatan Yaşaroğlu, bunun için avukatlar ordusu çalıştırdıklarını ve baskınlar yapıldığını da sözlerine ekledi. Yaşaroğlu, ciddi lisans kriterleri talep ettiklerini ve denetimler yaptırdıklarını vurgulayarak, "Çevreye duyarlı, çocuklara saygılı üreticilerle çalışıyoruz. Malzemelerin sürdürülebilirliğine önem veriyoruz" dedi.