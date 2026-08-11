Levent Özçelik TRT Radyo’da anlatırken bir ara sessizlik oldu, maç hala 4-0 ve ilk maç 3-0 bitmiş. Stres diz boyu. İşte o cümle­ler sonrasında futbolda tarihi kırılma başlı­yor: “Tanju sıyrıldı, Tanju vuruyor. Ve gol! Ve gol!

Ve gol, işte gol”. Sevgili seyirciler Ali Sa­mi Yen’de bayram var”. 1988 yılı altın ayakka­bıdan sonra sene 2000’de Karpatların Mara­donası “I Love You Hagi”, Süper Mario Jardel ve UEFA Kupası ile Süper Kupa. Xamax ma­çını UEFA iptal ettiğinde, Beşiktaş ve Anado­lu Efes (eski Modaspor ve Kadıköyspor) ile Fenerbahçe’yi kuran Saint Joseph Lisesin­de, bir avuç Galatasaray taraftarı liseli olarak Türk Müdür Yardımcısı rahmetli Gündüz Di­riker’in odasının önünde oturmuş ağlıyoruz. Baba Gündüz bizi teselli ediyor.

Neyse ki o yıllar UEFA’da sözümüzün geçtiği yıllar. Şe­nes Erzik, büyük başkan Ali Şen. Aynı liseli ekip yıllarca Ali Sami Yen kapalıda devre ara­sında “Mondi, Mondi” diye bağırır ve her maç kaleci Mondragon’a el sallattırırdık.

Mavi Ay

1988 yılında Bruce Willis “Die Hard”, Mic­hael Jackson “Moonwalker”, Metallica “And Justice for All”, Guns N’ Roses “Sweet Child O’ Mine” çıkarken, İran-Irak Savaşı sona ererken, Dağlık Karabağ çatışmaları başlıyor, George Bush başkan seçiliyordu. Seul Yaz Olimpiyatları ve Manş Tüneli için start ve­rilirken, “işte Naim” halterde rekorlar kırar­ken, Barış Manço Moda 81300 “Adam Olacak Çocuk” 7’den 77’ye yayına başladı.

1985-1989 arasında Bruce Willis “Mavi Ay” dizisi çok popülerdi. 1986’da sadece TRT1 ve TRT2 vardı, o yıl Taksim’de ilk yabancı ham­burger zinciri mağazası açıldı. Kral ve Ben 80’lerde henüz yabancı pizza zincirleri gel­memişken, Bağdat Caddesi’ndeki (ve Galata­saray’da) en popüler mekândı. 1989’da TRT3 ve GAP TV hayata geçti. Mavi Ay dizisi de o yıl bitti. 1989 aynı anda Washington Konsen­süs çıkışı ve Berlin Duvarı’nın Yıkılışı.

Karışık kaset

O zamanlar film, müzik ve dizi platformları yok, zaten internet de yok. Şimdi 7/24 içerik yönetimi adı altında gerekli gereksiz, anlam­lı anlamsız her şeye ulaşmak mümkün.

O yıl­larda her şey az ve ulaşılması kolay değil ama daha keyifli. MP3 yok, radyoda çikolata renk­li müzik programı yakalanıp kasete çekildiği yıllar. Plakçılar karışık kaset siparişi alıyor­lar. Kaset bantları sardığında kalemle düzelt­me, seloteyp ile kasedi kurtarma. Akmar Pa­sajı, walkman, Doğubank, Hachette Kitabevi, Opera Onur Çarşısı, Reks Sineması, Baylan.

Mobil telefon yok, sözleşilen saatte Kadıköy Altıyol Boğa Heykeli yanında buluşulur. 10- 15 dakika beklenir, gelen yoksa gidilir. Tele­fon başvurusundan 10-15 yıl sonra ancak eve gelen sabit hat. Şimdi 10-15 dakikada hat açıl­mazsa sorun. İlk kablolu TV kampanyası ilk abonelik başvurusundan sonra bölgede altya­pı olmadığından 10 sene sonra gelen bağlantı.

Ankesörlü telefon

1993’de %50’si ile Türkiye’nin iç borçla­rının kapatılmasının hedeflendiği PTT’nin özelleştirmesinin iptali ve 1994 krizi. Şimdi 5G var ama Ege’de, Çanakkale’de doğan görü­nümlü şahin gibi 5G. Çoğu koyda, yerde aynı markanın şebekelerini roaming ile ekranın­da otomatik gören tüketici, yani kamu borcu/ GSYİH oranı %150’lere yakın Yunanistan’ın adalarındaki antenlerden çekiyor hat. TV ve radyo karasal yayınları da yıllardır aynı şekil­de. Söke’de Yunan radyosunu arabada dinle­mek mümkün. Yetkilisi ve ilgilisi üst düzeyde haberdar mıdır bilinmez ama tüketici hiçbir yetkisi olmayan çağrı merkezindeki script­ler arasında derdine muhatap ve çözüm ara­maya devam ediyor.

5G’de çalıştığı söylenen düşen modemi için servis hizmetini evine 5 günde alamıyor. Her yer fibere geçiyor ama bakır telle alabildiği yazlık internet paketini daha üst teknolojide alamıyor. Üstelik fiberi talep etmemiş ve kendisinden kaynaklanma­yan bu teknik geçiş sorunu nedeni ile hizmeti de kullanamamışken, buna rağmen kendisine çıkarılan faturayı da iptal ettirmek için çağrı merkezinde derdini anlatmaya çalışıyor.

Tahtaya üçgen

Üçgen dilimli pizza Kral ve Ben’li yıllarda açılan İMKB (1986), cep telefonu (1994) ve internet (1993) olmadığından teksirle çoğal­tılan kapanış bülteni Karaköy İskele’ye ula­şana kadar taburelerde oluşan asimetrik en­formasyon. Ankesörlü telefonda jeton atmak mı daha kolaydı, tek kanalda Mavi Ay dizisi veya Voltran beklemek mi daha heyecanlıydı veya biz büyüdük ve kirlendi mi dünya?