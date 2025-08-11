Kredi alan da mevduata yatıran da kamuya çalıştı…Kredi kullanarak üreten de yatırım yapan da
Bu dönemde, (spesifik/teknolojik ürün üretmeyenler, ucuz işçiliğe bel bağlayanlar, verimliliğe odaklanmayanlar…) her halükarda zararda…
Daha ciddi riskler de omuzlarında…
***
Krediyi kullandıran (banka):
1 birim kârda…
Riskleri de kredi kullananla paylaşmakta…
***
Krediyi kullandırandan ve kullanandan (stopaj, vergiler, kesintiler…) pay alan kamu:
2 birim kârda…
Üstüne riski de yok, çabası da…
***
Tasarrufunu mevduat
hesabında değerlendiren:
Reel olarak (resmi enflasyon verilerine göre) yüzde 2-3 kârda…
Olası riskler (enflasyon, olası döviz kuru volatilitesi…) sırtında…
***
Mevduat toplayabilen (banka):
Mevcut durumda kârı azalmakta ve riskler de sırtında…
***
Mevduat toplayabilen:
Kamu, özel ve yabancı sermayeli 38 banka…
Artı 9 katılım bankası da ‘fon’ toplamakta…
Ve…
Toplam mevduat/katılım fonu hacminde, kamu bankalarının payı yüzde 40’larda…
Katılım bankalarının payı da yüzde 10’a yaklaşmakta…
VELHASIL
Bugün:
Toplam mevduat/katılım fonu hacmi 24 trilyon lira…
Bu rakam, hacmin yüzde 40 oranında arttığını gösteriyor son 1 yılda…
Yani…
Mevduata yatırılan para:
Resmi enflasyon verilerine göre, reel olarak yüzde 4.5 genişlemiş durumda…
***
Ve bugün;
Toplam kredi hacmi 20 trilyon lira…
Bu rakam, kredi hacminin yüzde 43 oranında arttığını gösteriyor son 1 yılda…
Yani…
Kullanılan kredi tutarı, resmi enflasyon verilerine göre, reel olarak yüzde 6.8 genişlemiş durumda…
***
Sonuç…
Ülke olarak kazanmamız/kalkınmamız ve refaha ulaşabilmemiz için:
Tasarruflarımızla üretimi artırmamız ve bu sayede daha fazla tasarruf yapabilmemizin önünü açmamız gerekiyor… (Öyle olmadığını anlıyoruz/derinden hissediyoruz ama yarın ayrıntılarına bakalım.)