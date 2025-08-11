  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Kredi alan da mevduata yatıran da kamuya çalıştı…Kredi kullanarak üreten de yatırım yapan da

Kredi alan da mevduata yatıran da kamuya çalıştı…Kredi kullanarak üreten de yatırım yapan da

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Bu dönemde, (spesifik/teknolojik ürün üret­meyenler, ucuz işçiliğe bel bağlayanlar, ve­rimliliğe odaklanmayanlar…) her halükarda za­rarda…

Daha ciddi riskler de omuzlarında…

***

Krediyi kullandıran (banka):

1 birim kârda…

Riskleri de kredi kullananla paylaşmakta…

***

Krediyi kullandırandan ve kullanan­dan (stopaj, vergiler, kesintiler…) pay alan kamu:

2 birim kârda…

Üstüne riski de yok, çabası da…

***

Tasarrufunu mevduat

hesabında değerlendiren:

Reel olarak (resmi enflasyon verilerine göre) yüzde 2-3 kârda…

Olası riskler (enflasyon, olası döviz kuru vola­tilitesi…) sırtında…

***

Mevduat toplayabilen (banka):

Mevcut durumda kârı azalmakta ve riskler de sırtında…

***

Mevduat toplayabilen:

Kamu, özel ve yabancı sermayeli 38 banka…

Artı 9 katılım bankası da ‘fon’ toplamakta…

Ve…

Toplam mevduat/katılım fonu hacminde, ka­mu bankalarının payı yüzde 40’larda…

Katılım bankalarının payı da yüzde 10’a yak­laşmakta…

VELHASIL

Bugün:

Toplam mevduat/katılım fonu hacmi 24 tril­yon lira…

Bu rakam, hacmin yüzde 40 oranında arttığını gösteriyor son 1 yılda…

Yani…

Mevduata yatırılan para:

Resmi enflasyon verilerine göre, reel olarak yüzde 4.5 genişlemiş durumda…

***

Ve bugün;

Toplam kredi hacmi 20 trilyon lira…

Bu rakam, kredi hacminin yüzde 43 oranında arttığını gösteriyor son 1 yılda…

Yani…

Kullanılan kredi tutarı, resmi enflasyon veri­lerine göre, reel olarak yüzde 6.8 genişlemiş du­rumda…

***

Sonuç…

Ülke olarak kazanmamız/kalkınmamız ve re­faha ulaşabilmemiz için:

Tasarruflarımızla üretimi artırmamız ve bu sayede daha fazla tasarruf yapabilmemizin önü­nü açmamız gerekiyor… (Öyle olmadığını anlıyo­ruz/derinden hissediyoruz ama yarın ayrıntıla­rına bakalım.)

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Arzı yüzde 20/25 etkileyen don/kuraklığı konuşup... 08 Ağustos 2025
İşsizlikteki artışın nedeni: Zorda olan mevcut üretici mi? 07 Ağustos 2025
Hayvancılıkta, 7 bin “verimli çalışan” ile kaderi değiştirebilecekken 06 Ağustos 2025
Gıda fiyatı/kalitesi sorunluysa; işçi/öğrenci verimliliği de sorunludur… 05 Ağustos 2025
“Yaz geliyor, meyve/sebze ucuzlayacak” derdik… 04 Ağustos 2025
Veteriner (evcil hayvanlar nedenli), bilgisayar/makine/ziraat mühendisinden fazla kazanabiliyorsa… 01 Ağustos 2025
Eğitimin parasız, gıdanın ucuz olduğu ABD’de doğurganlık hızı 1.59; Türkiye’de 1.48… 31 Temmuz 2025
TÜİK’e göre işsiz sayısı: 2.9 milyon… 20-49 yaş arası “iş aramayan” kadın sayısı: 12 milyon… 30 Temmuz 2025
“Verimsizliğimiz yüksek” diyebilenlerimiz; tekstilde de ihracatını artırdı… 29 Temmuz 2025
Emekliye, memura, evleneceğe de sosyal konut yapılmalı 28 Temmuz 2025