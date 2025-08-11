Kredi alan da mevduata yatıran da kamuya çalıştı…Kredi kullanarak üreten de yatırım yapan da

Bu dönemde, (spesifik/teknolojik ürün üret­meyenler, ucuz işçiliğe bel bağlayanlar, ve­rimliliğe odaklanmayanlar…) her halükarda za­rarda…

Daha ciddi riskler de omuzlarında…

***

Krediyi kullandıran (banka):

1 birim kârda…

Riskleri de kredi kullananla paylaşmakta…

***

Krediyi kullandırandan ve kullanan­dan (stopaj, vergiler, kesintiler…) pay alan kamu:

2 birim kârda…

Üstüne riski de yok, çabası da…

***

Tasarrufunu mevduat

hesabında değerlendiren:

Reel olarak (resmi enflasyon verilerine göre) yüzde 2-3 kârda…

Olası riskler (enflasyon, olası döviz kuru vola­tilitesi…) sırtında…

***

Mevduat toplayabilen (banka):

Mevcut durumda kârı azalmakta ve riskler de sırtında…

***

Mevduat toplayabilen:

Kamu, özel ve yabancı sermayeli 38 banka…

Artı 9 katılım bankası da ‘fon’ toplamakta…

Ve…

Toplam mevduat/katılım fonu hacminde, ka­mu bankalarının payı yüzde 40’larda…

Katılım bankalarının payı da yüzde 10’a yak­laşmakta…

VELHASIL

Bugün:

Toplam mevduat/katılım fonu hacmi 24 tril­yon lira…

Bu rakam, hacmin yüzde 40 oranında arttığını gösteriyor son 1 yılda…

Yani…

Mevduata yatırılan para:

Resmi enflasyon verilerine göre, reel olarak yüzde 4.5 genişlemiş durumda…

***

Ve bugün;

Toplam kredi hacmi 20 trilyon lira…

Bu rakam, kredi hacminin yüzde 43 oranında arttığını gösteriyor son 1 yılda…

Yani…

Kullanılan kredi tutarı, resmi enflasyon veri­lerine göre, reel olarak yüzde 6.8 genişlemiş du­rumda…

***

Sonuç…

Ülke olarak kazanmamız/kalkınmamız ve re­faha ulaşabilmemiz için:

Tasarruflarımızla üretimi artırmamız ve bu sayede daha fazla tasarruf yapabilmemizin önü­nü açmamız gerekiyor… (Öyle olmadığını anlıyo­ruz/derinden hissediyoruz ama yarın ayrıntıla­rına bakalım.)