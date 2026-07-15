Kredi faizi/miktarı /vadesi, mevduat miktarı/vadesine bağımlıysa…

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“Vadesiz mevduat” miktarı, toplam mev­duatın yüzde 80’ine yaklaşan ülkeler var…

Balkan ülkelerinde dahi bu oran, yüzde 60’lara kadar çıkıyor…

Bizde mi?

“Vadesiz mevduat” miktarı, toplam mevdu­atın, en fazla yüzde 25’ine çıktı…

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Ortalama mevduat vadesinde de durum aynı…

1 yılı aşan ülkelerde var, ortalamada 3 ay vadeyi tehlikeli bulanlar da…

Bizde mi?

Ortalama mevduat vadesi, en son, 28 güne çıkmıştı…

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Buna rağmen…

Düşük faizli ve uzun vadeli kredi kullandı­rabilmek için, ucuz ve uzun vadeli kaynağa ihtiyacı olan bankacılık sistemi:

Ortalama 26 ay vade ile kredi kullandırdı…

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Bankacılık sistemi için, “Kredi kullandırmı­yorlar”, “Uzun vadeli kredi vermiyorlar”, “Kırk dereden su getirip, yüksek faizle kredi kullan­dırıyorlar” şeklindeki eleştiriler artıyor…

Ama…

Sanayici/ihracatçı/tüccar/tüketici kadar, bankacılık sisteminin de ucuz ve uzun vadeli kaynağa ihtiyacı olduğu ise görmezden geli­niyor…

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Dün, reel sektör ve finans sektörünün diya­loğu güçlendirme toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde yapıldı…

Toplantıya, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ve iş dünyası temsilcileri katıldı…

(Toplantı haberi bugün gazetemizde ayrıntılarıyla var ama bu yazıda, konu­şulanlardan bağımsız, son 30-40 yıldır tartışılan sorunun, neden çözülemediği­ni anlatmaya çalıştım)

VELHASIL

Kıt kaynakların/potansiyelin (finansman­dan gençlere, altyapıdan üstyapıya, denizler­den meralara vb) verimli/etkin/planlı kulla­nılamaması;

Ve bu nedenle ortaya çıkan “rekabet edebi­lir üretim/arz” eksiği;

Ve bu nedenle ortaya çıkan tasarruf/serma­ye eksiği;

Ve bu nedenlerle de ortaya çıkan yatırım/ teknoloji (geliştirme, kullanma) eksiği;

Ve bu nedenlerle güçlenen “yüksek” enflas­yon/borçlanma/açıklar;

Ve bu “kısır döngünün” güçlenerek birbiri­ni beslemesi/büyütmesi…

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Sonuç mu?

Bir işletmenin borçlarının, toplam varlıkla­rından daha fazla olması durumunu anlatan özsermaye eksiğini yaşayan ve faaliyetlerini sürdürmek için yabancı kaynağa “aşırı bağım­lı” olan üretici yapısı…

Düşük faizli ve uzun vadeli kredi kullandı­rabilmek için, ucuz ve uzun vadeli kaynağa (yabancıdan değil, özsermayesi yüksek üre­ticiden/çalışandan gelebilecek) ihtiyacı olan bankacılık yapısı...