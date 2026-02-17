Kredi kartı: Kayıtdışı ve borçlanmayı aynı anda düşüremiyorsa…

Kredi kartı kullanımını “yaygınlaştırmak”, hatta “zorunlu hale getirmek”: “Kayıtdışı ile mücadele etmek”, “Alışverişi kayıt altına al­mak” için en etkili yöntemlerden…

***

Bu nedenle:

Örneğin semt pazarlarında...

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayından itibaren, POS cihazı kullanımının önü açıldı… Bu neden­le: Göreceli olarak kart limitleri artırıldı…

***

Ancak… En büyük sorun atlandı:

Çoğunluğa edindirilen, “Üretmeden, tüke­tebilme”, “Kazanmadan, harcama yapabil­me” alışkanlığı…

***

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru­mu verisi şöyle diyor: 2025’te toplam bireysel borçlar yüzde 48.2 oranında arttı…

2 trilyon liraya yakın artışla, 5.8 trilyon liraya ulaştı… Kart borçları: Yaklaşık 1 trilyon lira ile, 1 yılda yüzde 51’in üzerinde arttı…

***

Ekliyor:

Bireysel kredi kart borçlarının 1 trilyonu tak­sitli harcamalar oluşturdu… Taksitli kart borç­ları bir yılda yüzde 61 civarında arttı…

***

Yüksek harcamayı borçlanarak yapmanın an­lamı: Alınan ücretin (mal veya hizmet üreterek kazanılan paranın) harcamayı karşılamaması…

***

Borçları ödeyebilme aracı mı?

Veya karttaki borçlanma limitinin aşılması durumunda ne yapılacağı mı? Mal veya hizmet üretmeyi planlamak, son şık!

En etkili yöntem:

İhtiyaç kredisi niteliğinde olan, vadesiz he­saplara tanımlı KMH’nin devreye giriyor olma­sı…

VELHASIL

Kredi kartının hem kayıtdışını hem de borçlanmayı aynı anda düşürebilme­si için: Mal ve hizmet üretmeyi avantajlı kılmak;

Çalışma hayatını ve eğitim sistemini bu hedefe ulaşacak şekilde kurgulamak;

Sosyal ve kültürel yapıyı, bu hedefe ula­şacak şekilde dönüştürmek gerekiyor…

***

Tersi durumda…

Kredi kartı israfın, savurganlığın aracı haline geliyor…

Örneğin: Bankalar tarafından ek/ avans/esnek isimleriyle adlandırılan ve genelde borcu borçla kapatmaya yarayan hesaplardaki borç bakiyesi:

1 yılda yüzde 70 oranında artarak 750 milyar lirayı aşabiliyor…