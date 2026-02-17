Kredi kartı: Kayıtdışı ve borçlanmayı aynı anda düşüremiyorsa…
Kredi kartı kullanımını “yaygınlaştırmak”, hatta “zorunlu hale getirmek”: “Kayıtdışı ile mücadele etmek”, “Alışverişi kayıt altına almak” için en etkili yöntemlerden…
***
Bu nedenle:
Örneğin semt pazarlarında...
Geçtiğimiz yılın Ağustos ayından itibaren, POS cihazı kullanımının önü açıldı… Bu nedenle: Göreceli olarak kart limitleri artırıldı…
***
Ancak… En büyük sorun atlandı:
Çoğunluğa edindirilen, “Üretmeden, tüketebilme”, “Kazanmadan, harcama yapabilme” alışkanlığı…
***
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verisi şöyle diyor: 2025’te toplam bireysel borçlar yüzde 48.2 oranında arttı…
2 trilyon liraya yakın artışla, 5.8 trilyon liraya ulaştı… Kart borçları: Yaklaşık 1 trilyon lira ile, 1 yılda yüzde 51’in üzerinde arttı…
***
Ekliyor:
Bireysel kredi kart borçlarının 1 trilyonu taksitli harcamalar oluşturdu… Taksitli kart borçları bir yılda yüzde 61 civarında arttı…
***
Yüksek harcamayı borçlanarak yapmanın anlamı: Alınan ücretin (mal veya hizmet üreterek kazanılan paranın) harcamayı karşılamaması…
***
Borçları ödeyebilme aracı mı?
Veya karttaki borçlanma limitinin aşılması durumunda ne yapılacağı mı? Mal veya hizmet üretmeyi planlamak, son şık!
En etkili yöntem:
İhtiyaç kredisi niteliğinde olan, vadesiz hesaplara tanımlı KMH’nin devreye giriyor olması…
VELHASIL
Kredi kartının hem kayıtdışını hem de borçlanmayı aynı anda düşürebilmesi için: Mal ve hizmet üretmeyi avantajlı kılmak;
Çalışma hayatını ve eğitim sistemini bu hedefe ulaşacak şekilde kurgulamak;
Sosyal ve kültürel yapıyı, bu hedefe ulaşacak şekilde dönüştürmek gerekiyor…
***
Tersi durumda…
Kredi kartı israfın, savurganlığın aracı haline geliyor…
Örneğin: Bankalar tarafından ek/ avans/esnek isimleriyle adlandırılan ve genelde borcu borçla kapatmaya yarayan hesaplardaki borç bakiyesi:
1 yılda yüzde 70 oranında artarak 750 milyar lirayı aşabiliyor…
