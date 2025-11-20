Kredi kartına yüklendik geri ödemede zorlandık

Bankaların kullandırdığı krediler arasında ilk 9 ayda en hızlı büyüme yüzde 37,34 ile kredi kartlarına ait. Bireysel kredi kartlarında hacim 9 ayda 692,7 milyar TL arttı. Bireysel kredi kartlarında takipteki alacak tutarı ise yüzde 92,36 arttı.

Son yıllar­da vatan­daşların en çok şikâyet ettiği konuların başın­da hayat pahalılı­ğı geliyor. Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) açıkladığı rakam­lara göre, 2024 yı­lında yüzde 44,38 olan tüketici enflasyonu ekim ayında yıllık yüzde 32,87’ye geriledi.

Enf­lasyonda yaşanan gerilemeye paralel fiyatlama davranışla­rında da son 2 yıla kıyasla cid­di düzelme hissediliyor. An­cak dönem dönem bazı ürün gruplarında bütçeleri zorla­yacak artışlar olmuyor değil. Diğer taraftan her hane halkı­nın günlük yaşamda tükettiği ürünlerin biri birinden farklı­lık göstermesi ve bu ürünlerin fiyatlarındaki artışların resmi rakamların üzerinde gerçek­leşmesi hissedilen enflasyon rakamlarını resmi rakamların çok üzerine taşıyor.

Beklentilerde iyileşme durdu

Merkez Bankası’nın son açıkladığı Sektörel Enflasyon Beklentileri, ekim ayında yu­karı yönlü bir eğilim sergile­di. 2025 yılı ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon bek­lentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,01 puan artarak yüzde 23,26 se­viyesine, hane halkı için 1,40 puan artarak yüzde 54,39 se­viyesine yükselirken, reel sek­tör için 0,50 puan azalarak yüzde 36,30 seviyesine gerile­di.

Enflasyon beklentilerinde son ay yukarı yönlü bir seyir izlense de verilere yıllık bazda bakıldığında beklentilerin dü­şüş eğiliminde olduğu görülü­yor. Ancak piyasa profesyo­nelleri ve reel sektör ile hane halkının beklentileri arasın­da hala önemli bir fark bulu­nuyor. Yılın son Enflasyon Raporu toplantısında Mer­kez Bankası Başkanı Fatih Karahan, en çok reel sektö­rün beklentilerine ağırlık ver­diklerini vurgulayarak, "Hep­si önemli ama bir miktar reel sektör fiyat yapıcı olması anlamıyla da­ha önemli. Son bir senede reel sek­tör beklentileri 13 puan azaldı. Hane halkı tarafında da 17-18 puan civa­rında yıllık bazda enflasyon beklen­tilerinde iyileşme var” dedi.

Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine talep

Bankacılık Düzen­leme ve Denetleme Ku­rumu’nun (BDDK) ve­rilerine bakıldığında, gi­derleri kadar gelir artışı sağlayamayan vatandaşların ihtiyaç kredisi ve kredi kart­larına olan talebini artırdığı dikkat çekiyor. Enflasyonun yüzde 25,42 olduğu yılın ilk 9 ayında bireysel kredi kartla­rında hacim yüzde 37,34 ar­tarken söz konusu oran ihti­yaç kredilerinde yüzde 34,42 oldu.

Başka bir ifadeyle 2024 yılı sonunda toplam 3 trilyon 877 milyar TL seviyesinde olan tüketici kredileri ve bi­reysel kredi kartları hacmi 1 trilyon 280 milyar TL (yüzde 33) artışla eylül ayı sonunda 5 trilyon 157 milyon TL se­viyesine çıktı. Tüketici kre­dilerinin alt kırılımına bakı­lırsa, taşıt kredilerinde yüzde 33’lük daralma ve konut kre­dilerinde yüzde 21,77’lik artı­şın enflasyonun altında kal­dığı görülüyor.

Takipteki kredilerde artış sürüyor

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında takibe düşen alacaklara bakıldığında büyüme kredi hacmindeki artışın oldukça üzerinde. Bankacılık sektöründe toplam tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında takipteki alacaklarda yaşanan artış yüzde 80,25 oldu. Yani ilk 9 ayda tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında takipteki alacaklar 92,2 milyar TL artarak 207,2 milyar TL’ye ulaştı. Takipteki alacakların en hızlı arttığı kredi kalemi ise kredi kartlarında yaşandı.

Bireysel kredi kartlarındaki takipteki alacak tutarı ilk 9 ayda yüzde 92,36 arttı. Takipteki kredilerin toplam kredilere oranında da 2,25 puanlık artış yaşandı. Geçen yılın sonunda yüzde 5,68 seviyesinde olan takipteki kredilerin toplam kredilere oranı eylül sonunda yüzde 7,94’e yükseldi. Bireysel kredi kartlarında bu oran yüzde 3 seviyesinden yüzde 4,20’ye, ihtiyaç kredilerinde yüzde 4,06’dan yüzde 5,10’a çıktı.