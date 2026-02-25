Kredi kartlarında dış açık artıyor
BKM’nin aylık kredi kartı verileri, bireysel kesimdeki ekonomik eğilimleri ayrıntılı incelemek açısından değerli bir veri seti sunmaktadır. Geçtiğimiz hafta yazımda, TCMB’nin haftalık bazda daha erken açıkladığı verileri kullanarak hesapladığımız aylık kredi kartı endeksinin Ocak ayında bir miktar yavaşlasa da artış eğilimini sürdürdüğünü belirtmiştim.
BKM’nin benzer yöntemle hesapladığı Kartmetre verileri de benzer bir eğilime işaret etmektedir. Bu nedenle raporun o bölümünü tekrar etmek yerine, dış açık açısından verdiği sinyallere odaklanacağım.
Veriler incelendiğinde, yabancı kredi kartlarının yurtiçi harcama tutarlarında düşüş gözlenmektedir. Buna karşılık yerli kartların yurtdışı kullanımında hem tutar hem de toplam harcama içindeki pay açısından son dönemde belirgin bir artış eğilimi vardır. Bu durum, reel kurlardaki değerlenme ve parasal koşullardaki destekleyici görünümün dış açık üzerindeki olumsuz etkisini yansıtmaktadır.
Yabancıların harcamaları geriliyor, yurtdışı harcamalar artıyor
Hatırlanacağı üzere, Ocak ayında alınan kararla daha önce kademeli olarak düşürülen yurtdışından gümrük işlemsiz internet alışverişi limiti sıfırlanmış ve düzenleme Şubat başında yürürlüğe girmişti. Kredi kartı verileri bu kararın öncesindeki görünümü ortaya koymaktadır.
Yerli kartlarla yurtdışından yapılan alışverişler; yurtdışı e-ticaret sitelerinden yapılan harcamaların yanı sıra seyahat harcamaları ve yurtdışı hizmet alımlarını (örneğin TV streaming servisleri) da içermektedir.
Yerli kartlarla yurtdışı alışveriş tutarının 2025 yılında 17.7 milyar dolar ile 2024 yılındaki 12,8 milyar dolar ve 2023 yılındaki 8,9 milyar dolara kıyasla belirgin şekilde hızlandığı görülmektedir. Muhtemelen düzenleme öncesinde öne çekilen ithalatın da etkisiyle, Ocak ayındaki kredi kartı yurtdışı kullanımı 1.8 milyar dolar ile rekor kırmış ve 12 aylık toplam tutar 18.3 milyar dolara ulaşmıştır. (Grafik 1)
Yabancı kredi kartlarının yurtiçinde kullanımı ise hizmet gelirleri açısından bir gösterge niteliğindedir. Bu harcamalar 2024 yılının ortalarından itibaren yükselişe geçmiş, 2025’in Eylül ayında 12 aylık toplam tutar 13,9 milyar dolar ile zirveye ulaştıktan sonra gerilemiştir. Ocak ayı itibarıyla 12 aylık toplam tutar 13,1 milyar dolar düzeyindedir.
Toplam kart harcamalarında yurtdışı payı artıyor
Yurtiçi kartların yurtdışı kullanım tutarı ile karşılaştırıldığında, 2017 yılında başlayan veri setinde 2024 yılına kadar yerli kartların yurtdışı kullanımı yabancı kartların yurtiçi kullanımına göre daha düşük seyretmiş; 2024 yılından itibaren ise bunun tersine bir eğilim gözlenmiştir. Muhtemelen reel kurdaki değerlenme ve yüksek enflasyon, bu eğilimde etkili olmuştur.
Yerli kredi kartlarının yurtiçi ve yurtdışı harcamaları karşılaştırıldığında, yurtdışı harcamaların payında belirgin bir artış eğilimi görülmektedir. Bu hesaplamada yurtiçi harcamalardan vergi, BES ve kuyum harcamaları hariç tuttuk.
Grafikten de görüldüğü üzere 2017-2020 yılları arasında %2.5- 3 aralığında seyreden yerli kredi kartlarında yurtdışı kullanım payı, pandemi döneminde gerilemiş, 2021 yılından itibaren ise önceki seviyelerine dönmüştür. 2024 yılından itibaren yurtdışı harcama payında belirgin bir artış eğilimi başlamıştır. Son olarak Ocak ayında yurtdışı harcamaların payı %4.3 ile tarihi yüksek seviyeye ulaşmıştır.
Yapılan gümrük düzenlemesinin yurtdışı harcama eğilimlerini ne ölçüde sınırlayacağı, önümüzdeki aylarda açıklanacak verilerle daha net görülecektir. Ancak mevcut veriler, reel kurdaki değerlenme eğilimi ve finansal koşullardaki destekleyici görünümün, en azından bireysel tüketim düzeyinde makro dengesizliklere yol açtığını göstermektedir. Enflasyondaki düşüş geciktikçe bu yan etkilere daha uzun süre maruz kalınacak; dolayısıyla söz konusu etkileri makro ihtiyati düzenlemelerle dengeleme ihtiyacı artacaktır. Ancak bunun uzun vadede sürdürülebilir olduğunu söylemek de mümkün değildir.
|Borsa
|14.050,83
|-0,08 %
|Dolar
|43,8590
|0,04 %
|Euro
|51,6803
|0,03 %
|Euro/Dolar
|1,1774
|-0,01 %
|Altın (GR)
|7.252,60
|-0,37 %
|Altın (ONS)
|5.142,93
|-0,41 %
|Brent
|71,0800
|-0,25 %