Kredi kartlarında limit patlaması

Kredi kartlarındaki toplam limit ve bu limitin ne ölçüde kul­lanıldığı, parasal ko­şullar açısından önem­li göstergelerdendir. Normal şartlarda etki­si sınırlı olsa da, geçmiş deneyimler özellikle enflasyonist endişele­rin arttığı dönemlerde bu limitlerin altın ve döviz gibi enflasyona karşı koruma sağla­yan yatırım araçlarına ya da fi­yatının artması beklenen elekt­ronik ve dayanıklı tüketim mal­larına hızla yönelebildiğini göstermiştir.

Geçtiğimiz hafta QNB müşte­rileriyle paylaştığımız raporlar­da bu konuyu, Risk Merkezi’nin bireysel kredi kartları için açık­ladığı kısıtlı verilerle incele­miştim ve söz konusu rapor medyada da geniş yer bulmuştu. Ancak sonrasında, BDDK’nın ticari kartlar dâhil toplam kredi kartı limitlerine ilişkin verileri aylık bazda yayımladığını, eko­nomi ve finans alanında uzman olduğu anlaşılan ve X’de @ve­finans rumuzunu kullanan he­saptan öğrendim.

Bu nedenle, bu haftaki yazım­da ticari kartlar dâhil toplam kredi kartı limitlerindeki geliş­meleri ele alacağım.

Kredi kartı limitleri rekor yüksek seviyede

BDDK’nın aylık raporunda yer alan sektörel kredi dağılı­mı tablosunda, kredi kartı nak­di kredi kullanımının yanı sıra gayri nakdi kredi verisi de ya­yımlanmaktadır.

Burada kredi kartları için gay­ri nakdi kredilerin, kredi kartı limit taahhütlerini ifade ettiği belirtilmektedir.

Buna göre, Ekim ayı itibariy­le 3.5 trilyon TL’lik kredi kar­tı kaynaklı kredi kullanımının yanında 10.6 trilyon TL’lik kul­lanılmayan limit bulunmakta­dır. Kullanılmayan limit tutarı, hem nominal olarak hem de GS­YH’ya oranla %17.8 ile tarihi en yüksek seviyededir.

Kullanılan ve kullanılmayan toplam kredi kartı limiti ise 14.1 trilyon TL’ye ulaşmış olup, GS­YH’ya oranı %23.7 ile yine tari­hi yüksek seviyededir.

Limit artış oranı hız kazandı

Toplam limitte Ekim ayında­ki %5.4’lük artış oranı, önceki 6 aydaki ortalama %4.3’lük ar­tışa kıyasla belirgin bir hızlan­maya işaret etmektedir. Yıllık artış oranı ise %70.2 ile Şubat ayından beri en yüksektir. Bu da bankaların tüketici kredile­ri alanında kredi verme iştahı­nın bir yansıması olarak düşü­nülebilir.

Buna karşın, limit kullanım oranı, yani toplam limitin ne kadarının harcamaya yönlendi­rildiği, %25 ile tarihi düşük se­viyededir. Bunun nedenini an­lamak için, bireysel kredi kart­larını limit büyüklüklerine göre ayrıntılı şekilde açıklayan Risk Merkezi verilerine bakmak ge­rekiyor.

Bu veriler, limit artışları­nın ağırlıklı olarak yüksek li­mit segmentinde yoğunlaştı­ğını göstermektedir. Bireysel kredi kartlarında 1 milyon TL üzeri limitli kartların toplam li­mit içindeki payı Nisan ayında­ki %29’dan Ekim ayında %37’ye yükselmiştir. Bu segmentteki limit doluluk oranı ise aynı dö­nemde %25’ten %22’ye gerile­miştir. Buna karşılık, 100-150 bin TL limitli kartlardaki dolu­luk oranı Nisan ayına göre 3 pu­an artarak Ekim ayında %26’ya ulaşmıştır. Daha düşük limit­li kredi kartlarında da doluluk oranları aynı dönemde yaklaşık 1 puan artmıştır.

Finansal riskleri artırır

Limitlerdeki bu hızlı artışın yanı sıra kredi kartı faizleri de düşürülmektedir. Henüz bu dü­şüşün TCMB’nin faiz indirim­leriyle doğrudan bir ilgisi yok­tur.

Kredi kartı faizlerinin hesap­lanmasında kullanılan referans faize, 2024 başında politika fa­izi %35 iken aylık %3.11 olarak bir üst sınır getirilmişti. Dolayı­sıyla bu faizin düşmesi için za­mana ihtiyaç vardır. Ancak kre­di kartı faizleri, bu referans fai­zin üzerine belirli bir faiz farkı eklenerek hesaplanmaktadır. Söz konusu fark faiz oranları Ağustos ayından beri kademeli olarak aşağı çekilmektedir.

Kolaylıkla tüketime dönüşme potansiyeli taşıyan serbest li­mit tutarının tarihi yüksek se­viyelere çıkmış olması ve bu­na eşlik eden faiz düşüşleri, iç talebin, özellikle de perakende satışların güçlü seyretmeye de­vam etmesine zemin hazırlaya­bilir. Ayrıca geçmiş deneyimler, piyasalarda risk iştahının zayıf­ladığı dönemlerde bu limitlerin altın, döviz ya da dövize endeks­li varlıklar (elektronik ürünler, dayanıklı tüketim malları gibi) alımında da kullanılabildiğini göstermektedir.