Krediler cephesinde finansa vade nefesi
Bankacılık sektöründe kredi hacmi bu yılın ilk on ayında enflasyonun üzerinde büyürken, portföyün yapısında sınırlı da olsa uzun vade lehine iyileşme yaşandı.
Toplam kredi stokunda orta ve uzun vadeli kredilerin 2024 sonunda yüzde 52,2 olan payı bu yıl ekim sonunda 54,1’e yükseldi, böylece orta ve uzun vadeli kredilerin ağırlığında 1,9 puanlık artış gerçekleşti ve portföyün vade riskinde ölçülü bir azalma kaydedildi. Uzmanlara göre bu seyir, finansal sistemde ekonomiye artan güven ve daha istikrarlı bir yapıya geçiş yönünde bir gelişme, bu da piyasada belirsizliğin kısmen azalması ve bankaların risk yönetiminde daha dengeli bir vade kompozisyonuna yönelmesiyle ilişkili.
Kredilerdeki bu gelişmede, öncesinde benzer durumun mevduatta yaşanması beklenmekle birlikte, bu faktör tek belirleyici değil. Talep, risk yönetimi, faiz ortamı, makroekonomideki gelişmeler ve genel güven düzeyi de belirleyici faktörler arasında yer alıyor.
Kredilerde on aylık seyir
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), bankacılık sektörü konsolide olmayan mali göstergelerine göre, bankaların açtığı kredilerin takipteki tutarlar da dahil toplam hacmi yılın ilk on ayında net yüzde 35,4 artarak 22 trilyon 119,4 milyar liraya ulaştı. Bankalar bu dönemde toplam net 5 trilyon 779,2 milyar lira kredi kullandırdı. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre tüketici fiyatlarında (TÜFE) bu dönemdeki yüzde 28,63’lük enflasyonla indirgendiğinde kredilerde yüzde 5,3 oranında bir reel genişleme görülüyor.
Toplam nakdi kredi hacminin ekim sonu itibarıyla varlık yönetim şirketlerine devredilen tutarlar hariç 533,7 milyar liralık bölümü ise takipte. 2024 sonunda yüzde 1,8 olan takipteki oran ekim sonunda yüzde 2,4’e çıkmış bulunuyor. Takipteki alacakların 90,2 milyarı imalat sanayii, 68,7 milyarı toptan ve perakende ticaret, 51,9 milyarı inşaat olmak üzere üç sektörden.
6,3 trilyonu tüketici kredisi ve kart alacağı
Ekim sonu itibarıyla toplam kredi hacminin 2 trilyon 815,7 milyar lirasını tüketici kredileri; bunun da 2 trilyon 113,5 milyarını ihtiyaç, 648,3 milyarını konut ve 53,9 milyarını taşıt kredileri oluşturdu. On ayda cari olarak ihtiyaç kredileri yüzde 40,9 oranında 613,7 milyar lira, konut kredileri de enflasyonun altında olmak üzere yüzde 25,5 oranında 131,5 milyar lira artarken, taşıt kredileri nominal bazda yüzde 30,5 oranında 23,6 milyar lira azaldı. Böylece toplam tüketici kredileri yüzde 34,5 oranında 721,6 milyar lira arttı. Bireysel ve kurumsal kredi kartlarındaki toplam borç bakiyesi de ocak-ekim döneminde yüzde 38,7 oranında 979,3 milyar liralık bir artış gösterdi.
Sektörlere göre kredi büyümesi
Bankalar bu yıl on ayda sektörel bazda en fazla krediyi net 1 trilyon 373,1 milyar lira imalat sanayii, 706 milyar lira ile toptan ve perakende ticaret, 424,2 milyar lira ile inşaat, 295,1 miyar lira ile gayrimenkul ve 286,1 milyar lira ile taşımacılık, depolama, haberleşme sektörlerine kullandırdı. Oransal bazda en hızlı artışlar ise yüzde 53,7 ile toplamda küçük bir paya sahip olan eğitim, yüzde 52,8’le sağlık, yüzde 52,7 ile savunma ve kamu yönetimi sektörlerine açılan kredilerde.
Ekim sonu itibarıyla üretici sektörler içinde en büyük kredi hacmine 5 trilyon 139,1 milyar lira ile imalat sanayii sahip. Bunu 2 triyon 594,6 milyar lira ile toptan ve perakende ticaret, 1 trilyon 439,9 milyarla inşaat, 1 trilyon 175,7 milyarla tarım, 1 trilyon 171,9 milyar lira ile gayrimenkul izliyor. İmalat alt sektörleri içinde en büyük kredi hacmine sahip olanlar ise 848,6 milyar lira ile metal ana sanayii, 702,3 milyar lira ile tekstil, 643 milyar lira ile gıda, 613,7 milyar lira ile ulaşım araçları ve 410,8 milyarla kimya.
11,7 trilyonu uzun vadeli
Ekim sonu itibarıyla takipteki tutar hariç 21 trilyon 585,7 milyar lira olan nakdi kredi hacminin 9 trilyon 907,5 milyarını bir yıldan kısa vadeli, 11 trilyon 678,2 milyarını ise daha uzun vadeli krediler oluşturuyor. Toplamda orta ve uzun vadenin payı yüzde 54,1 olurken, bu oran ana sektörler içinde savunma ve kamu yönetimi ve zorunlu sosyal güvenlikte yüzde 95,3’le en yüksek düzeyde. Sektörün toplam 314,8 milyar liralık kredisinin yaklaşık 300 milyarının vadesi bir yılın üzerinde. Uzun vadenin payında bunu yüzde 87 ile elektrik, gaz ve su (enerji), yüzde 85’le turizm, yüzde 79,9’la gayrimenkul, yüzde 79,5’le sağlık, yüzde 75’le eğitim, yüzde 65,2 ile finansal aracılık, yüzde 64,4’le tarım, yüzde 62,6 ile madencilik izliyor.
Söz konusu oran, toplam kredi hacminde en büyük paya sahip iki sektörden imalat sanayiinde yüzde 55,6’ya, toptan ve perakende ticarette yüzde 48,1’e düşüyor. İmalat alt sektörler içinde ise en yüksek oran yüzde 66,8’le metal dışı madenlerde. Oranın yüksek olduğu diğer alt sektörler yüzde 63,7 ile ulaşım araçları, yüzde 62,5’le kâğıt; en düşük olduğu alt sektörler ise yüzde 35’le petrol ürünleri, yüzde 41,2 ile gıda ve yüzde 51,2 ile makine ve teçhizat.
