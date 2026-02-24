Kredinin sonuçlarını ölçersek, maliyetleri düşürebiliriz…

Dün, Bakan Kacır ve Bakan Işıkhan’ın (Detayı bugünkü gaze­temizde yer alan) açık­lamaları:

Düşük maliyetli kredi arayan KOBİ’leri umut­landırdı…

★★★

Çoğunluğu “çok çalışan” ve üretenden toplanan vergi/ mevduatlar sayesinde:

Üretene/geliştirene/üret­mek isteyene kredi desteği, teşvik veriyoruz…

★★★

Soru şu:

Bu desteklerin etki analizi­ni yapıyor muyuz?

Getirisini ölçebiliyor mu­yuz?

Örneğin:

KGF, KOSGEB aracılığı ile bundan önceki yıllarda dağıtı­lan (çalışandan toplanan ver­gilerle desteklendiği için dü­şük maliyetli olan) krediler:

Ekonomiye ne kazandırdı?

Ve…

İhracata, istihdama, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmaya katkısı (Getirisi/ götürüsü son 10 yılda yaşa­nanlar gösteriyor) sorgulan­dı mı?

★★★

2019 yılı sonunda, dö­nemin KOSGEB Başka­nı’na sormuştum:

“KOSGEB yüzlerce KOBİ’ye destek oluyor…

Bu desteği alanla­rın ekonomiye sunduğu katkıyı (istihdam, ihra­cat, enerji üretimi, ithal ikame oranı vb…) nasıl ölçülüyor?”

★★★

Anlatmıştı:

“KOBİ’nin durumu, sek­törün durumu neydi?

Desteği verdikten sonra ne oldu?

İstihdam, ihracat, satış, kârlılık, verimlilik ne kadar arttı?

Karşılaştırma için bu so­ruların yanıtına ve firma­larla ilgili en az 3-5 yıllık geçmiş bilgiye sahip olabil­meliyiz…”

★★★

Devam etmişti:

“Bir firmaya destek verdik ve satışı yüzde 50 arttı diye­lim…

Biz bu firma için “Destek verdik, büyüdü” diyemeyiz…

KOSGEB desteği tek başına etkili olmamış olabilir…

Desteğin etkisini ölçmek için firmanın 3 yıl öncesi ve sonrasını ve aynı sektör­de desteklenmeyen şirket­lerin de bilgilerini bilmeli­yiz...

Bu sistemi kuruyoruz…”

VELHASIL

Sistem kuruldu mu bilmiyorum…

Ama…

Bu tür bir sistemin kurulumunun, günümüz teknolojisi ile “çok çok kolay” olduğunu biliyorum…

★★★

Kaynaklar doğru, verimli ve etkin kullanılıyor mu?

İsraf mı ediliyor?

Gibi yüzlerce soruya yanıt bulmayı kolaylaştıracak bir sistemin, bugüne kadar kurulmaması, kime, ne kazandırıyor?